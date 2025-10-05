Nový magazín právě vychází!

Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den
Alžběta Shejbalová
Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.

Metylace je základní biochemický proces, který probíhá v každé buňce našeho těla nepočítaně krát denně. Spočívá v přidávání metylových skupin k různým molekulám, čímž ovlivňuje jejich funkci a její dopad je obrovský. Metylace reguluje aktivitu genů, tvorbu neurotransmiterů, detoxikaci, opravu DNA a činnost imunitního systému. Ovlivňuje, jak dobře tělo zvládá stres, regeneruje se a udržuje rovnováhu. Pokud je metylace narušena, může se objevit široké spektrum obtíží jako únava, psychické problémy, hormonální výkyvy nebo chronické nemoci, často bez jasné příčiny.

Nejdůležitější pro správnou metylaci jsou aktivní formy folátu (kyseliny listové neboli vitamínu B9), další vitamíny skupiny B, metionin a cholin. Pokud tyto látky tělu chybí, nebo pokud enzymy nezpracovávají folát správně, metylace se zpomalí.

Naše genetické predispozice hrají při metylaci významnou roli, protože mutace některých genů jí může negativně ovlivnit. Je to zejména mutace genu MTHFR, který přeměňuje kyselinu listovou na metylfolát. Pokud je aktivita tohoto enzymu snížená, tělo nemá dostatek aktivního folátu a celý proces metylace se zpomaluje. To může vést ke zvýšené hladině homocysteinu, slabší detoxikaci, snížené tvorbě neurotransmiterů a dalším projevům nerovnováhy.

Infarkt - ilustrační foto

Biohacking: Tělo vytváří nebezpečné látky. Homocystein musí odbourat, jinak hrozí infarkt

Enjoy

Až polovině populace hrozí závažný problém. V důsledku genetické mutace některých enzymů se jejich organismu nedaří odbourávat látku zvanou homocystein. Té se přitom tělo musí zbavit, jinak působí jako vnitřní zabiják. Biohackeři naštěstí vědí, jak organismu pomoct.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Existují další geny, jejichž mutace ovlivňuje metylaci, ale jejich dopad není tak výrazný a jejich vliv je tím většinou subtilnější. Často se projeví jen v kombinaci s dalšími genetickými variantami, stresem, stravou nebo přítomností toxinů. Mutace na MTHFR mají citelnější dopady, protože leží na klíčovém místě cyklu a slabá aktivita se okamžitě přenáší na další procesy. Touto mutací v nějaké její formě navíc trpí až polovina evropské populace. Přišlo se i na to, že lidé s touto mutací mají horší průběh i dopady onemocnění COVID-19.

Tajemství energie a klidu v hlavě

Nerovnováha metylace se může projevit dvěma směry. Nedostatečná metylace bývá spojena s nízkou hladinou serotoninu a dopaminu, což se projevuje depresí, úzkostmi a nízkou odolností vůči stresu. Přirozená detoxikace je slabší, homocystein často vyšší, což zatěžuje kardiovaskulární systém. Objevují se alergie, histaminová intolerance a chronická únava.

Naopak nadměrná metylace znamená přebytek serotoninu a dopaminu, což se projevuje nespavostí, podrážděností, vnitřním napětím, přecitlivělostí na doplňky s vitaminy B a častými migrénami nebo hormonálními výkyvy. Častější v populaci je nedostatečná metylace, právě i kvůli mutacím, ale i nevhodnému životnímu stylu. Vyšetření pro zjištění přítomnosti mutací může být vhodné při chronických obtížích, například depresích, úzkostech, migrénách, autoimunitních problémech, opakovaných potratech nebo vysokém homocysteinu.

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Enjoy

Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Hackněte svou genetiku

Výborná zpráva je, že i horší genetické předpoklady lze minimálně ovlivnit lifestylovými opatřeními - poděkujme za to epigenetice, protože máloco dané v genech je opravdu pevně dáno. Podpora metylace začíná výživou. Základem je strava bohatá na metylové dárce a kofaktory - aktivní folát (5-MTHF) z listové zeleniny, rukoly, brokolice, kapusty, luštěnin, avokáda a klíčků, aktivní B12 ve formě methyl - nebo adenosyl - či hydroxycobalaminu a vitamin B6 v aktivní formě P5P, který podporuje enzymatické reakce. Ostatní B-komplex, jako B2, B3, B1, B5 či B7, působí spíše podpůrně a umožňuje enzymům fungovat optimálně.

Dalšími zdroji metylových skupin je aminokyselina metionin a kvazi-vitamín B- cholin. Obsažené jsou v semenech, ořeších, luštěninách a celozrnných obilninách. U lidí s genetickými predispozicemi či v případě symptomů je vhodné je brát v doplňcích stravy- TMG dodá cholin a SAMe metionin.

Další vhodnou strategií pro podporu metylace je podpora jater a ledvin při detoxikaci těla. Dostatek vody, půsty, saunování a omezení alkoholu a dalších toxinů umožňuje, aby metylace probíhala plynule. Pravidelný pohyb, zvládání stresu a kvalitní spánek podporují regeneraci buněk, tvorbu neurotransmiterů a hormonální rovnováhu. Celkově tak můžeme aktivně ovlivnit, jak naše tělo využívá genetický potenciál, a podpořit zdraví, energii i odolnost každý den.

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost

Enjoy

Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

I vitámíny se musí konzumovat s rozvahou

Biohacking: Každý vitamín má svůj čas. Jak je kombinovat?

Enjoy

Stejně zásadní, jako které vitamíny a minerály jsou pro zdraví důležité, je i otázka, kdy je užívat a s čím je kombinovat. Vstřebávání živin totiž není samozřejmost a v těle existují jak synergie, tak i rivalita mezi jednotlivými látkami.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Až opadnou povolební emoce, nastane čas tvrdé práce. Klíčovým hráčem v tuto chvíli bude Andrej Babiš, který jako vítěz voleb potřebuje najít podporu pro svou případnou vládu. Připomeňme, že minule (v roce 2017) se mu to napoprvé nepovedlo, sestavil jednobarevný kabinet, který ale nedostal podporu. Poté musel přemluvit sociální demokraty, aby do vlády vstoupili, a komunisty, aby ji podpořili.

I tentokrát zdánlivě Babiš potřebuje dvě partaje. Motoristy a SPD. Jistě jej trápí, že mu nestačí jen jedna z těchto dvou stran, aby přesáhl 101 hlasů ve sněmovně. Nicméně obě partaje mu slíbily podporu, ať už v jakékoli podobě.

Babišem preferovaná přitom je pouhá podpora jednobarevného kabinetu, nikoli přímá účast jedné či obou stran ve vládě.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
Aktualizováno

ONLINE: Havlíček očekává ve sněmovně širokou spolupráci. Motoristé chtějí do vlády

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

nst

Přečíst článek

SPD může zapomenout na referenda

A zde nastává situace, kterou v Česku v podstatě neznáme – fungování menšinové vlády s důvěrou sněmovny. Pro Andreje Babiše by to byla dílem luxusní pozice, která ale má mnohá úskalí.

Luxusní pozice by to byla zejména proto, že by mohl vládnout zcela dle vlastních tužeb a představ. Úskalí pak je, že by muselo ANO pro veškeré zákony hledat podporu u všech poslaneckých klubů.

To je problém pro SPD. Partaj, která je skutečným poraženým letošních voleb, totiž s ANO nemá prakticky žádné společné programové body. Babiš již krátce po vítězství vyvrátil veškerá očekávání směrem k vystupování z EU i NATO, taktéž příklon k Rusku nelze čekat. A je otázka, jak moc se Babiš bude chtít paktovat se slovenskou a maďarskou vládou, s jejichž lídry většinou nechce být nijak zásadně spojován.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ANO a Motoristé – sňatek proti Green Dealu?

Motoristé mají v tomto ohledu poněkud lepší pozici, ostatně někteří komentátoři a politologové odhadují, že Motoristé nakonec ve vládě budou. Ostentativní pravicovost Motoristů může Babišovi konvenovat zejména proto, že jeho vláda má připravenou celou řadu pro byznysových zákonů. Jistě se shodnou na zjednodušení stavebního řízení, které ANO velmi často označuje za jeden z prvních zákonů, které prosadí. Zároveň se shodnou na odmítání Green Dealu a podpoře uhlí.

Jenomže mezi priority Babišova kabinetu budou patřit také jiné zákony: návrat EET, podpora seniorů, navýšení výdajů na základě předvolebních slibů. Nic z toho nebude v souladu s tím, že by Motoristé chtěli snižovat daně. A tady budou vznikat opravdu velké třenice.

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

Názory

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

S kým povládne ANO

A právě proto je poměrně možné, že nakonec Babišův případný jednobarevný kabinet prohlasuje klíčové zákony s úplně jinými stranami než s těmi, které kabinetu dodají potřebnou důvěru ve sněmovně. Lze si snadno představit, že pro EET najde ANO podporu u Pirátů a části STAN, pro zvýšení peněz pro seniory u SPD a části STAN, pro konkrétní projekty v regionech opět zejména u STAN.

A pokud bude chtít jakkoli proměnit, ale zároveň zachovat podporu Ukrajině, Spolu či některé strany z této koalice jistě nebudou proti.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Vítězství hnutí Andreje Babiše ve volbách není žádným překvapením. A není zase až takovým překvapením, že se mu velmi pravděpodobně podaří sestavit jednobarevnou vládu s podporou dvou subjektů. To však neznamená, že by letošní volby do poslanecké sněmovny nepřinesly několik překvapení a obecněji několik důležitých informací o současném naladění české duše.

Ruska se bojíme. Hodně

První důležitá informace zdánlivě není překvapivá – Češi se bojí Rusů. Byly to první volby od chvíle, kdy i ta část fanoušků Miloše Zemana musela přestat předstírat, že Rusové nejsou hrozba a že jsou čistokrevným agresorem s expanzivními touhami. A tak strany, které se více či méně otevřeně hlásily k Rusku (třeba i jen tím, že relativizovaly jeho stoprocentní vinu na vzniklé situaci), dostaly v aktuálních volbách velmi málo hlasů.

Samozřejmě se může vést debata o tom, že jejich voliče vyluxovalo ANO, o jehož geopolitickém smýšlení v podstatě nic nevíme, přesto krátce před volbami Andrej Babiš (i další členové nejvyššího vedení partaje) nakonec přiznalo, že jsou strana prounijní a chce zůstat v NATO. A to, že chce ANO otevřít debatu o způsobu financování podpory Ukrajině, je spíše ku prospěchu, nikoli apriori ke škodě.

Nicméně ačkoli se bojíme Ruska, nelze ani nyní tvrdit, že by lidé svým hlasováním potvrdili nějaký vyšší příklon k západní Evropě, případně Evropské unii, protože kromě Pirátů a nepříliš čitelných Starostů ve sněmovně nezasedne jediná otevřeně prounijní partaj (nicméně ony ostatně ani nekandidovaly, protože v Česku neexistují).

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
Aktualizováno

ONLINE: Havlíček očekává ve sněmovně širokou spolupráci. Motoristé chtějí do vlády

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

nst

Přečíst článek

Ženy do sněmovny!

Asi to bylo nejvíce vidět na seznamu poslanců zvolených za Pirátskou stranu. Z celkových 18 poslanců pirátů je hned 15 žen. V tu chvíli se nejeden novinář jal počítat a zjistil, že do sněmovny od příští schůze bude chodit celkem 67 poslankyň. Jednak to je rekordní počet, jednak to je výrazný nárůst proti předchozímu rekordu (tehdy to bylo 50). A začíná se to blížit solidnímu zastoupení žen ve sněmovně.

Samozřejmě třetinové zastoupení je pořád mimo reálný podíl žen ve společnosti. Nicméně pozitivní je, že se na tomto výsledku nepodílela jen jedna partaj, ale ženy do sněmovny v solidním počtu vyslaly i strany další, včetně samozvaných machistů Motoristé Sobě.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Velké partaje vpřed

Tohle opět není tak šokující zjištění. Lidé mají rádi úspěch, respektive ve volbách nechtějí být na straně poražených, ať už se ta prohra definuje jakkoli. I proto velké partaje získaly hodně hlasů, což neplatí jen pro ANO, které si urvalo historický osobní rekord, ale třeba také pro Spolu, které utrpělo sice porážku, ale s velmi dobrým celkovým výsledkem, tedy bereme-li v potaz extrémní nedůvěru populace vůči krokům Fialova kabinetu.

Má to několik zajímavých důsledků. První je snaha o udržení koalic, přiznaných či falešných, i po volbách. Tlak na vedení stran tvořících koalici Spolu, aby tento původně volební projekt rozmetali, bude zejména z části členské základny nevyhnutelný. Nicméně prohra Spolu není ani zdaleka tak drtivá, aby to bylo na plošné skládání funkcí. Do sněmovny se dostalo více méně tvrdé jádro stávajícího establishmentu jednotlivých stran, tedy většina ministrů (prohra Zbyňka Stanjury byla v podstatě nevyhnutelná), další výrazné tváře stran, které otevřeně podporovaly projekt koalice. Naopak kritici sice jsou viditelní na sociálních sítích, ale v reálném světě politiků tolik významu aktuálně nemají.

A viděli jsme to také na slibu Kateřiny Konečné, že projekt Stačilo! bude pokračovat. Bude však otázkou, v jaké podobě to bude, zda se mu povede transformovat v legitimní politický subjekt (což by vedlo ke konci KSČM) a jaké strany, hnutí a tváře jej vlastně budou tvořit.

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná

Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Názory

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Názory

Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babišův triumf značí i to, že Češi budou platit eurem nejdříve za deset let

Názory

Jednoznačné volební vítězství hnutí ANO mezinárodní investory nezneklidní. Budou ale bedlivě sledovat, zda a do jaké míry nová česká vláda, kterou zřejmě právě hnutí ANO bude sestavovat, uvolní rozpočtovou politiku. Nelze ale očekávat, že by Česko v dalších čtyřech letech předpokládaného řádného působení nového kabinetu narazilo na dluhovou brzdu, odpovídající úrovni 55 procent veřejného dluhu v poměru k HDP.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

