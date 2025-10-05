Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den
Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.
Metylace je základní biochemický proces, který probíhá v každé buňce našeho těla nepočítaně krát denně. Spočívá v přidávání metylových skupin k různým molekulám, čímž ovlivňuje jejich funkci a její dopad je obrovský. Metylace reguluje aktivitu genů, tvorbu neurotransmiterů, detoxikaci, opravu DNA a činnost imunitního systému. Ovlivňuje, jak dobře tělo zvládá stres, regeneruje se a udržuje rovnováhu. Pokud je metylace narušena, může se objevit široké spektrum obtíží jako únava, psychické problémy, hormonální výkyvy nebo chronické nemoci, často bez jasné příčiny.
Nejdůležitější pro správnou metylaci jsou aktivní formy folátu (kyseliny listové neboli vitamínu B9), další vitamíny skupiny B, metionin a cholin. Pokud tyto látky tělu chybí, nebo pokud enzymy nezpracovávají folát správně, metylace se zpomalí.
Naše genetické predispozice hrají při metylaci významnou roli, protože mutace některých genů jí může negativně ovlivnit. Je to zejména mutace genu MTHFR, který přeměňuje kyselinu listovou na metylfolát. Pokud je aktivita tohoto enzymu snížená, tělo nemá dostatek aktivního folátu a celý proces metylace se zpomaluje. To může vést ke zvýšené hladině homocysteinu, slabší detoxikaci, snížené tvorbě neurotransmiterů a dalším projevům nerovnováhy.
Až polovině populace hrozí závažný problém. V důsledku genetické mutace některých enzymů se jejich organismu nedaří odbourávat látku zvanou homocystein. Té se přitom tělo musí zbavit, jinak působí jako vnitřní zabiják. Biohackeři naštěstí vědí, jak organismu pomoct.
Biohacking: Tělo vytváří nebezpečné látky. Homocystein musí odbourat, jinak hrozí infarkt
Až polovině populace hrozí závažný problém. V důsledku genetické mutace některých enzymů se jejich organismu nedaří odbourávat látku zvanou homocystein. Té se přitom tělo musí zbavit, jinak působí jako vnitřní zabiják. Biohackeři naštěstí vědí, jak organismu pomoct.
Existují další geny, jejichž mutace ovlivňuje metylaci, ale jejich dopad není tak výrazný a jejich vliv je tím většinou subtilnější. Často se projeví jen v kombinaci s dalšími genetickými variantami, stresem, stravou nebo přítomností toxinů. Mutace na MTHFR mají citelnější dopady, protože leží na klíčovém místě cyklu a slabá aktivita se okamžitě přenáší na další procesy. Touto mutací v nějaké její formě navíc trpí až polovina evropské populace. Přišlo se i na to, že lidé s touto mutací mají horší průběh i dopady onemocnění COVID-19.
Tajemství energie a klidu v hlavě
Nerovnováha metylace se může projevit dvěma směry. Nedostatečná metylace bývá spojena s nízkou hladinou serotoninu a dopaminu, což se projevuje depresí, úzkostmi a nízkou odolností vůči stresu. Přirozená detoxikace je slabší, homocystein často vyšší, což zatěžuje kardiovaskulární systém. Objevují se alergie, histaminová intolerance a chronická únava.
Naopak nadměrná metylace znamená přebytek serotoninu a dopaminu, což se projevuje nespavostí, podrážděností, vnitřním napětím, přecitlivělostí na doplňky s vitaminy B a častými migrénami nebo hormonálními výkyvy. Častější v populaci je nedostatečná metylace, právě i kvůli mutacím, ale i nevhodnému životnímu stylu. Vyšetření pro zjištění přítomnosti mutací může být vhodné při chronických obtížích, například depresích, úzkostech, migrénách, autoimunitních problémech, opakovaných potratech nebo vysokém homocysteinu.
Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.
Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte
Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.
Hackněte svou genetiku
Výborná zpráva je, že i horší genetické předpoklady lze minimálně ovlivnit lifestylovými opatřeními - poděkujme za to epigenetice, protože máloco dané v genech je opravdu pevně dáno. Podpora metylace začíná výživou. Základem je strava bohatá na metylové dárce a kofaktory - aktivní folát (5-MTHF) z listové zeleniny, rukoly, brokolice, kapusty, luštěnin, avokáda a klíčků, aktivní B12 ve formě methyl - nebo adenosyl - či hydroxycobalaminu a vitamin B6 v aktivní formě P5P, který podporuje enzymatické reakce. Ostatní B-komplex, jako B2, B3, B1, B5 či B7, působí spíše podpůrně a umožňuje enzymům fungovat optimálně.
Dalšími zdroji metylových skupin je aminokyselina metionin a kvazi-vitamín B- cholin. Obsažené jsou v semenech, ořeších, luštěninách a celozrnných obilninách. U lidí s genetickými predispozicemi či v případě symptomů je vhodné je brát v doplňcích stravy- TMG dodá cholin a SAMe metionin.
Další vhodnou strategií pro podporu metylace je podpora jater a ledvin při detoxikaci těla. Dostatek vody, půsty, saunování a omezení alkoholu a dalších toxinů umožňuje, aby metylace probíhala plynule. Pravidelný pohyb, zvládání stresu a kvalitní spánek podporují regeneraci buněk, tvorbu neurotransmiterů a hormonální rovnováhu. Celkově tak můžeme aktivně ovlivnit, jak naše tělo využívá genetický potenciál, a podpořit zdraví, energii i odolnost každý den.
Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.
Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost
Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.
Stejně zásadní, jako které vitamíny a minerály jsou pro zdraví důležité, je i otázka, kdy je užívat a s čím je kombinovat. Vstřebávání živin totiž není samozřejmost a v těle existují jak synergie, tak i rivalita mezi jednotlivými látkami.
Biohacking: Každý vitamín má svůj čas. Jak je kombinovat?
Stejně zásadní, jako které vitamíny a minerály jsou pro zdraví důležité, je i otázka, kdy je užívat a s čím je kombinovat. Vstřebávání živin totiž není samozřejmost a v těle existují jak synergie, tak i rivalita mezi jednotlivými látkami.
