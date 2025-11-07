Hledá se korunní princ MAGA. Bude to Vance nebo Rubio?
Zdá se to jako věčnost, ale Donald Trump vyhrál volby teprve před rokem. Do dalších zbývají ještě dlouhé tři roky. Média a komentátoři si zkracují čas spekulacemi, kdo by mohl Trumpa nahradit, případně jestli vůbec bude někdo někoho nahrazovat. Nastane návrat racionální politiky nebo se Amerika propadne ještě více do autoritářství?
Donald Trump byl teprve před rokem podruhé zvolen prezidentem Spojených států. Na další volby si budeme muset počkat ještě tři dlouhé roky. Už teď se ale hovoří o tom, kdo by mohl Trumpa v Bílém domě nahradit, a to jak v barvách republikánů a demokratů.
Otázkou číslo jedna však je, zda bude vůbec potřeba Trumpa nahrazovat. Vzhledem k prezidentově kultu osobnosti se objevuje řada hlasů požadujících, aby kandidoval i v roce 2028. Má to jeden háček. Ústava USA nic takového nepovoluje, prezidentem se Američan může stát pouze dvakrát. Posledním prezidentem, který byl do funkce zvolen více než dvakrát, byl Franklin D. Roosevelt. Ani kvůli mezi republikány oblíbenému Ronaldu Reaganovi nedošlo na výjimku.
Novým starostou New Yorku bude demokrat Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Navzdory panice konzervativních komentátorů apokalypsa nehrozí. Jeho vítězství však ukazuje, že se politika vzdaluje od středového konsenzu. Demokraté v USA i Evropě se s tím musí srovnat, jinak nebudou mít proti populistům šanci.
Zohran Mamdani Newyorčanům nabídl alternativu. Zvykejme si, podobných výsledků bude přibývat
Názory
Novým starostou New Yorku bude demokrat Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Navzdory panice konzervativních komentátorů apokalypsa nehrozí. Jeho vítězství však ukazuje, že se politika vzdaluje od středového konsenzu. Demokraté v USA i Evropě se s tím musí srovnat, jinak nebudou mít proti populistům šanci.
Dnešní americká politika ale má do někdejšího stavu respektování zvyklostí dost daleko. Pokud by Trump o třetí mandát skutečně stál, jistě by našel mnoho nohsledů, kteří by se o realizaci jeho snu minimálně pokusili. Všimněme si, jak mnozí lidé z prezidentova okolí okolo tématu opatrně našlapují. Například před několika dny se z otázky vykroutil Trumpův syn Eric.
Tragikomická dvojice
Pokud ale bude i za tři roky americká demokracie alespoň trochu fungovat, bude muset Trump a jeho MAGA hnutí hledat nové tváře. Zatím se ve spekulacích objevuje převážně dvojice jmen – především viceprezident JD Vance a také ministr zahraničí Marco Rubio. Pravda, oba politici jsou v Trumpově administrativě jen takové figurky, ale atmosféra mezi republikány nedovoluje generovat skutečné osobnosti.
Vance se snaží vystupovat jako Trumpův rádoby ohař, ale zároveň si musí každý pozorovatel všimnout, že mu do aury lídra něco chybí. „Je to volba mezi pitbullem a pudlem. Agresivní, hlučný, nepříjemný a občas neuvěřitelně ignorantský,“ popisuje veteránský zahraniční komentátor deníku The Guardian Simon Tisdall. Dovolí si otevřít ústa na Zelenského nebo poučovat Evropany o svobodě slova, ale zároveň ho málokdo bere vážně. Těžko si představit, že by za normálních časů někdo takový představoval „materiál na prezidenta“. V MAGA kruzích má ale tento hlasatel líbivých hesel kredit.
Americký prezident Donald Trump opět odmítl vyvrátit, že se chce ucházet o třetí prezidentské funkční období, což by bylo v rozporu s ústavou. Devětasedmdesátiletý prezident, který zahájil svůj druhý čtyřletý mandát letos v lednu, naznačil, že by za republikány mohli v prezidentských volbách v roce 2028 kandidovat nynější viceprezident J.D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio, informuje server Axios.
Nežertuju, řekl Trump o možné kandidatuře na třetí funkční období
Politika
Americký prezident Donald Trump opět odmítl vyvrátit, že se chce ucházet o třetí prezidentské funkční období, což by bylo v rozporu s ústavou. Devětasedmdesátiletý prezident, který zahájil svůj druhý čtyřletý mandát letos v lednu, naznačil, že by za republikány mohli v prezidentských volbách v roce 2028 kandidovat nynější viceprezident J.D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio, informuje server Axios.
Pozice šéfa diplomacie Marca Rubia je sice trochu jiná, ale i tak působí poměrně tragicky. Na rozdíl od Vance není Rubio moc vidět a slyšet, zdržuje se silných výroků. Ostatně Trump mu moc prostoru nedává, k zahraničí politice se rád vyjadřuje sám. „Funguje jako podpěra, roztleskávač a opravář. Jeho úkolem je dávat smysl Trumpovým nepromyšleným a hypotetickým obchodům - což je nemožný úkol, v němž denně selhává,“ dodává Tisdall. Rubio taktéž musí být názorově poměrně tvárný – když v roce 2016 kandidoval proti Trumpovi, těžko by se pod aktuální politiku podepsal.
Návrat do normálu. Nebo?
S takovým časový předstihem je těžké soudit, ale pokud by do voleb nastoupil s republikánskou nominací jeden z této slabší dvojky, otevírá se pro demokraty šance na lepší výsledek než před rokem. Otázkou ale je, s jakým jménem se ukážou oni sami. V tomto případě je to ještě větší věštění, protože opoziční strana nyní hledá svou novou tvář.
Nelze ale vyloučit, že znovu zkusí štěstí viceprezidentka Joea Bidena Kamala Harrisová. Nemáme k dispozici žádné její pádné vyjádření, podle všeho ale nechává možnost opětovné kandidatury otevřenou. Nasadit už jednou poraženého kandidáta však může být ožehavé.
Další možnou volbou by mohl být další kalifornský politik Gavin Newsom, který působí jako guvernér tohoto bohatého „modrého“ státu. Newsom se nyní prezentuje jako jedna z mála protivah Donalda Trumpa, a to poměrně úspěšně. Docela vtipně vypadá jeho parodie na Trupovo chování na sociálních sítích – guvernér také píše se zapnutým caps lockem, vytváří si „chlapácké“ koláže a nepokrytě sám sebe chválí. Zároveň by se jako schopný debatér vypjaté kampaně nemusel obávat.
Nyní se však jeví jako chyba vyhlížet jakýsi „návrat do normálu“. Přece jen to byla politika „před Trumpem“, která jeho nástupu pomohla. Protitrumpovská opozice, ať už mezi republikány nebo mezi demokraty, by měla vsadit na člověka, který nebude populistou, ale v novém světě bude umět chodit a řešit jeho palčivé otázky.
Další texty Karla Pučelíka
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.