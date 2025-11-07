Hledá se korunní princ MAGA. Bude to Vance nebo Rubio?

Nový magazín právě vychází!

Zdá se to jako věčnost, ale Donald Trump vyhrál volby teprve před rokem. Do dalších zbývají ještě dlouhé tři roky. Média a komentátoři si zkracují čas spekulacemi, kdo by mohl Trumpa nahradit, případně jestli vůbec bude někdo někoho nahrazovat. Nastane návrat racionální politiky nebo se Amerika propadne ještě více do autoritářství?

Donald Trump byl teprve před rokem podruhé zvolen prezidentem Spojených států. Na další volby si budeme muset počkat ještě tři dlouhé roky. Už teď se ale hovoří o tom, kdo by mohl Trumpa v Bílém domě nahradit, a to jak v barvách republikánů a demokratů.

Otázkou číslo jedna však je, zda bude vůbec potřeba Trumpa nahrazovat. Vzhledem k prezidentově kultu osobnosti se objevuje řada hlasů požadujících, aby kandidoval i v roce 2028. Má to jeden háček. Ústava USA nic takového nepovoluje, prezidentem se Američan může stát pouze dvakrát. Posledním prezidentem, který byl do funkce zvolen více než dvakrát, byl Franklin D. Roosevelt. Ani kvůli mezi republikány oblíbenému Ronaldu Reaganovi nedošlo na výjimku.

Dnešní americká politika ale má do někdejšího stavu respektování zvyklostí dost daleko. Pokud by Trump o třetí mandát skutečně stál, jistě by našel mnoho nohsledů, kteří by se o realizaci jeho snu minimálně pokusili. Všimněme si, jak mnozí lidé z prezidentova okolí okolo tématu opatrně našlapují. Například před několika dny se z otázky vykroutil Trumpův syn Eric.

Tragikomická dvojice

Pokud ale bude i za tři roky americká demokracie alespoň trochu fungovat, bude muset Trump a jeho MAGA hnutí hledat nové tváře. Zatím se ve spekulacích objevuje převážně dvojice jmen – především viceprezident JD Vance a také ministr zahraničí Marco Rubio. Pravda, oba politici jsou v Trumpově administrativě jen takové figurky, ale atmosféra mezi republikány nedovoluje generovat skutečné osobnosti.

Vance se snaží vystupovat jako Trumpův rádoby ohař, ale zároveň si musí každý pozorovatel všimnout, že mu do aury lídra něco chybí. „Je to volba mezi pitbullem a pudlem. Agresivní, hlučný, nepříjemný a občas neuvěřitelně ignorantský,“ popisuje veteránský zahraniční komentátor deníku The Guardian Simon Tisdall. Dovolí si otevřít ústa na Zelenského nebo poučovat Evropany o svobodě slova, ale zároveň ho málokdo bere vážně. Těžko si představit, že by za normálních časů někdo takový představoval „materiál na prezidenta“. V MAGA kruzích má ale tento hlasatel líbivých hesel kredit.

Pozice šéfa diplomacie Marca Rubia je sice trochu jiná, ale i tak působí poměrně tragicky. Na rozdíl od Vance není Rubio moc vidět a slyšet, zdržuje se silných výroků. Ostatně Trump mu moc prostoru nedává, k zahraničí politice se rád vyjadřuje sám. „Funguje jako podpěra, roztleskávač a opravář. Jeho úkolem je dávat smysl Trumpovým nepromyšleným a hypotetickým obchodům - což je nemožný úkol, v němž denně selhává,“ dodává Tisdall. Rubio taktéž musí být názorově poměrně tvárný – když v roce 2016 kandidoval proti Trumpovi, těžko by se pod aktuální politiku podepsal.

Návrat do normálu. Nebo?

S takovým časový předstihem je těžké soudit, ale pokud by do voleb nastoupil s republikánskou nominací jeden z této slabší dvojky, otevírá se pro demokraty šance na lepší výsledek než před rokem. Otázkou ale je, s jakým jménem se ukážou oni sami. V tomto případě je to ještě větší věštění, protože opoziční strana nyní hledá svou novou tvář.

Nelze ale vyloučit, že znovu zkusí štěstí viceprezidentka Joea Bidena Kamala Harrisová. Nemáme k dispozici žádné její pádné vyjádření, podle všeho ale nechává možnost opětovné kandidatury otevřenou. Nasadit už jednou poraženého kandidáta však může být ožehavé.

Další možnou volbou by mohl být další kalifornský politik Gavin Newsom, který působí jako guvernér tohoto bohatého „modrého“ státu. Newsom se nyní prezentuje jako jedna z mála protivah Donalda Trumpa, a to poměrně úspěšně. Docela vtipně vypadá jeho parodie na Trupovo chování na sociálních sítích – guvernér také píše se zapnutým caps lockem, vytváří si „chlapácké“ koláže a nepokrytě sám sebe chválí. Zároveň by se jako schopný debatér vypjaté kampaně nemusel obávat.

Nyní se však jeví jako chyba vyhlížet jakýsi „návrat do normálu“. Přece jen to byla politika „před Trumpem“, která jeho nástupu pomohla. Protitrumpovská opozice, ať už mezi republikány nebo mezi demokraty, by měla vsadit na člověka, který nebude populistou, ale v novém světě bude umět chodit a řešit jeho palčivé otázky.

Další texty Karla Pučelíka

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým
CSG, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

Nejbohatší klienti JPMorgan Chase & Co. stále častěji přesouvají kapitál do sportu, od basketbalových gigantů přes fotbalové legendy až po regionální kluby. Hodnota týmů stoupá do miliard, a spolu s ní i zájem investorů, kteří v nich vidí víc než jen prestižní trofej, píše Bloomberg.

Podle nejnovější zprávy JPMorgan má dnes každý pátý z 111 miliardářských rodin obsluhovaných bankou kontrolní podíl v některém sportovním týmu. Před třemi lety to přitom bylo jen šest procent. Třetina respondentů s kombinovaným jměním přes 500 miliard dolarů považuje sport za nejzajímavější kategorii alternativních investic a dává mu přednost před uměním či sbírkami veteránů. „Sport už není jen o vášni. Stal se plnohodnotnou součástí portfolia,“ říká Andrew L. Cohen, výkonný předseda globální privátní banky JPMorgan.

Stadion Viktorie Plzeň

Michal Strnad vstupuje do fotbalu. Miliardář kupuje FC Viktoria Plzeň

Zprávy z firem

Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

nos

Přečíst článek

Valuace lámou rekordy

Jen letos přepsaly sportovní akvizice hned několik rekordů. Mark Walter, spolumajitel Los Angeles Dodgers, koupil Los Angeles Lakers za 10 miliard dolarů, tedy za nejvyšší cenu v historii basketbalu. Rodina Kochových zase získala 10procentní podíl v NFL klubu New York Giants při ocenění 10,3 miliardy dolarů.

Hnacím motorem růstu jsou jisté výnosy z televizních práv, vstup private equity fondů a rostoucí celosvětový obchodní potenciál sportu. Do investiční hry se navíc zapojují i velcí institucionální hráči, jako Apollo Global Management nebo Ares Management, což sportovní trh posouvá do zcela nové ligy.

Evropa dohání Ameriku 

Zájem o sportovní aktiva už není jen americkým fenoménem. Letos získal Michal Strnad, majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group, většinový podíl ve fotbalové Viktorii Plzeň. Britský průmyslník Jim Ratcliffe z koncernu INEOS zase investoval 1,5 miliardy dolarů do získání třetiny Manchesteru United a rozšířil tak své sportovní impérium zahrnující francouzský tým Nice a švýcarský FC Lausanne-Sport. Podle Bloomberg Billionaires Index disponují Strnad a Ratcliffe dohromady majetkem okolo 30 miliard dolarů.

Trend sportovních akvizic zapadá do širšího chování nejbohatších rodin. Téměř 70 procent investorů oslovených JPMorgan dnes preferuje aktivní roli v soukromých investicích, například účast ve správních radách, oproti 43 procentům před třemi lety.

„Ultra-bohatí investoři své zapojení spíš zdvojnásobují, než omezují. Soukromý kapitál i sportovní byznys vnímají jako prostor, kde mohou zhodnotit nejen peníze, ale i vliv,“ uzavírá Cohen.

Zakladatelé společnosti Mistral Timothee Lacroix, Arthur Mensch a Guillaume Lample

Před dvěma lety založili AI firmu, nyní jsou ze tří třicátníků miliardáři

Leaders

Tomu se říká úspěch. Tři Francouzi, kteří teprve před dvěma lety založili start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral, se už nyní dočkali pohádkového bohatství. A to díky investici od nizozemské společnosti ASML.

fry

Přečíst článek

Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group
Aktualizováno

Křetínský i Kellnerová sesazeni. Nejbohatším Čechem je Strnad

Leaders

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni.

ČTK

Přečíst článek

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Zprávy z firem

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

sta

Přečíst článek

