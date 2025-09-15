Trump zatřese burzou. Chce zrušit čtvrtletní výsledky
Americké firmy asi brzy nebudou muset reportovat čtvrtletní výsledky. Donald Trump je chce této letité povinnosti překvapivě zbavit.
Prezident Donald Trump pokračuje v disrupci amerického finančního systému. Na své sociální síti Truth Social napsal, že americké firmy nebudou muset zveřejňovat čtvrtletní výsledky hospodaření. Většina firem obchodovaných na burze tuto povinnost má, výsledky reportuje komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Kvartální výsledková sezóna bývá také důležitým vodítkem pro investory, když firmy zveřejňují, v jaké kondici jsou a jaké trendy se dějí.
„Kvůli schválení SEC by společnosti a korporace už neměly být nuceny ‚hlásit‘ na čtvrtletní bázi… ale místo toho by měly podávat zprávy každých šest (6) měsíců. To ušetří peníze a umožní manažerům soustředit se na správné řízení jejich společností. Slyšeli jste někdy výrok, že Čína má padesáti- až stodvacetiletý horizont při řízení firmy, zatímco my řídíme naše společnosti na čtvrtletní bázi??? To není dobré!!!‘“ uvedl prezident na své sociální síti Truth.
Změna povinného reportingu na pololetní není jediným vstřícným krokem vůči firmám na burze. Trump do čela komise SEC v červnu jmenoval Paula Atkinse, který se netají tím, že nechce firmám kazit život papírováním ani pokutami a na rozdíl od svých předchůdců je i vstřícný vůči kryptoměnám.
