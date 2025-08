Republikáni chtějí překreslit mapu volebních okrsků tak, aby nahráli Trumpovi. Demokrati kvůli tomu „uprchli“ z Texasu

I tak vypadá současná americká politika. Republikáni chtějí v Texasu upravit volební okrsky, aby příští rok ve volbách nahrávaly Donaldu Trumpovi. Tamější demokratičtí zákonodárci se rozutekli po Spojených státech, aby znemožnili hlasování o návrhu, který považují za účelový. Texaský guvernér „uprchlíkům“ hrozí zatýkáním.

Desítky demokratických členů Sněmovny reprezentantů státu Texas uprchly ze země a skrývají se na různých místech Spojených států, například v New Yorku nebo Chicagu. K tomuto neobvyklému kroku sáhli proto, aby se nemuseli účastnit jednání sněmovny - a ta tím pádem nebude usnášeníschopná.

Tyto extrémní obstrukce jsou jejich poslední možností, jak zabránit texaským republikánům překreslit mapu volebních okrsků, která podle jejich názoru v dalších volbách do federální Sněmovny reprezentantů nahraje straně Donalda Trumpa. Projednávání mělo začít v pondělí, ale kvůli odporu demokratů se minimálně o nějaký čas odloží.

Volby do federálního Kongresu, které jsou naplánované na podzim příštího roku, budou klíčové pro budoucnost Donalda Trumpa a jeho jeho možnosti prosadit své priority. Nyní se může těšit z republikánské většiny v Senátu i Sněmovně reprezentantů, což znamená takřka absolutní moc. Početní převaha je to ale poměrně těsná, takže po volbách se rychle může otočit v jeho neprospěch. Pokud by o většinu v Kongresu přišel, pravděpodobně by to znamenalo konec větších reforem, na kterých jeho MAGA program stojí.

Republikáni ale nenechávají nic náhodě. Dle dostupných informací by kvůli volební machinaci mohli v Texasu získat až pět poslaneckých křesel navíc. „Guvernér Abbott to dělá v podřízenosti Donaldu Trumpovi, aby mohl Donald Trump ukrást těmto komunitám jejich moc a hlas... Nebudeme se podílet na ničení našich vlastních komunit. Nejsme tu proto, abychom hráli politické hry. Jsme tu, abychom požadovali ukončení tohoto zkorumpovaného procesu,“ vysvětlil odpor šéf texaských demokratů Gene Wu.

Pokuty i zatýkání

Vyhýbat se vykonávání svých povinností však není pro texaské zákonodárce jen tak. Hrozí jim denně mastné pokuty a dokonce můžou být na jednání přivedeni silou. To ostatně navrhuje i tamější republikánský guvernér Greg Abbott. osle

„Demokraté z texaské Sněmovny reprezentantů se vzdali svých povinností a drží jako rukojmí pomoc při povodních a snížení daně z nemovitosti. Nařídil jsem texaské DPS (agentura Department of Public Safety), aby zatkla a vrátila všechny uprchlé sněmovní demokraty do texaského Kapitolu,“ vyhrožuje na síti X.

Texaský konflikt se rychle stal celostátním tématem. Na obranu svých spolustraníků se postavil i guvernér státu Illinois (s centrem Chicagu) JB Pritzker, který je hlasitým kritikem Donalda Trumpa. „Jsou tady v Illinois. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom každého z nich ochránili a postarali se o ně, protože víme, že dělají správnou věc a dodržují zákon,“ uvedl illinoiský guvernér. Zatýkání tedy není příliš pravděpodobné, protože by s texaskými úřady musely spolupracovat i státy, ve kterých se uprchlíci nacházejí, což jsou zpravidla demokratické státy.

Vydrží až do Vánoc?

Může taktika demokratů fungovat? Aby byla sněmovna usnášeníschopná, musí se na jednání dostavit nejméně stovka ze 150 zákonodárců. Nyní je „na útěku“ přes padesát z nich, takže se hlasovat nemůže.

CNN se podívala na příklady útěků z historie, které jsou rozporuplné. Někdy tak opozice získala nějaké ústupky - někdy i výrazné, ale jindy také třeba vůbec nic. V tomto případě by demokraté museli zůstat mimo Texas velmi dlouhou. Aby k překreslení map nedošlo, museli by demokraté vydržet vzdorovat až do prosince, kdy musí být okrsky pro volby odsouhlasené. Takhle dlouho trval odpor pouze jedinkrát, a to už v roce 1924 na Rhode Islandu.

Záleží také na tom, jak se k tomu postaví veřejnost a voliči. Jejich absence bude pochopitelně blokovat i další zákony. Nicméně průzkumy naznačují, že účelové překreslování map považuje za problematické většina Američanů – a důsledky tohoto konkrétního návrhu mohou být dalekosáhlé.