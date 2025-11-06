Kotva se zbavila azbestu. Sanace trvala osm měsíců a probíhala pod přísným dohledem
V pražském obchodním domě Kotva byla po osmi měsících dokončena rozsáhlá sanace azbestu. Práce probíhaly pod dohledem Hygienické stanice hlavního města Prahy a akreditovaného inspekčního orgánu. Výsledky měření potvrdily splnění všech bezpečnostních limitů.
Rozsáhlá sanace azbestu v ikonickém obchodním domě Kotva skončila po osmi měsících. Podle investora probíhaly všechny práce v souladu s platnou legislativou a pod stálým dohledem Hygienické stanice hlavního města Prahy i nezávislého inspekčního orgánu Foster Bohemia.
Sanační práce začaly letos v únoru po předchozím stavebně-technickém průzkumu, který přesně zmapoval výskyt azbestu. Na jeho základě byl vypracován schválený technologický postup prací. Samotná sanace probíhala ve třech etapách – nejprve v interiérech budovy, poté na fasádě a nakonec na střeše objektu.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si historické snímky obchodního domu Kotva
Sanaci prováděla specializovaná společnost DILMUN SYSTEM. Po celou dobu probíhala nad rámec běžných požadavků kontrola účinnosti a bezpečnosti prací. Inspektoři dohlíželi mimo jiné na dodržování tlakových podmínek v hermeticky uzavřených kontrolovaných pásmech a prováděli průběžná měření koncentrací azbestových vláken mimo sanační zóny.
Hygienická stanice během prací provedla osm neohlášených kontrol. Zkoumala především technologii odstraňování azbestu a dodržování bezpečnostních postupů. Všechna měření koncentrací azbestových a minerálních vláken podle úřadu vyhověla stanoveným limitům.
Azbest odstraněn
Během sanace bylo bezpečně odstraněno a zlikvidováno několik set tun azbestového materiálu. Odpad byl stabilizován, hermeticky zabalen a následně odvezen k ekologické likvidaci na skládku nebezpečného odpadu.
„Bezpečnost pracovníků i obyvatel byla při odstraňování azbestu naší absolutní prioritou. Kromě standardního dohledu jsme zapojili i nezávislý inspekční orgán, který prováděl průběžné měření a kontrolu všech postupů,“ uvedla Jana Vrábelová, šéfka developmentu pro střední a východní Evropu společnosti Generali Real Estate.
Akreditovaná inspekční zpráva potvrdila, že sanace splnila veškerá bezpečnostní kritéria. Dokument bude archivován po dobu minimálně 40 let.
