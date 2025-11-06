Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí

Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí

Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí
ČTK
ČTK
ČTK

Zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu zrušili přes 150 tisíc pracovních míst. To je pro tento měsíc největší pokles za více než 20 let. Nejvíce propouštěly technologické firmy, maloobchody a sektor služeb. Hlavním důvodem je snižování nákladů a využívání umělé inteligence, vyplývá ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas.

Celkem soukromé podniky nahlásily propuštění 153 074 zaměstnanců, což bylo o 175 procent více než loni v říjnu. Od začátku roku se počet oznámených propuštění zvýšil o 65 procent na téměř 1,1 milionu, což je zatím nejvyšší úroveň od roku 2020, kdy bylo oznámeno více než 2,3 milionu propouštění.

Hlavním důvodem propouštění bylo v říjnu snižování nákladů, následovala AI, uvedla zpráva. Od počátku letošního roku pak zůstává hlavním důvodem takzvaný „DOGE Impact“, tedy dopady kroků amerického úřadu pro efektivitu státní správy, který zavedl rozsáhlé škrty ve federální správě a zrušil řadu vládních kontraktů. Tyto zásahy se promítly i do soukromého sektoru.

Jakékoliv americké statistické údaje ze soukromých zdrojů se nyní dostávají do centra pozornosti investorů, protože oficiální údaje, které by přinesly informace o stavu ekonomiky, kvůli uzavření vládních úřadů nadále chybí. Současný takzvaný shutdown, který omezuje fungování federálních úřadů kvůli neschváleným financím, je co do délky trvání rekordní.

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Money

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

pej

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

TEDxPragueSalon: Hledání smyslu práce v době, kdy se svět mění

TEDxPragueSalon: Hledání smyslu práce v době, kdy se svět mění
TedxPragueSalon, užito se svolením
nst
nst

Co dnes znamená smysluplná práce? Jak ji najít, udržet – a vytvořit si vlastní rámec svobody i odpovědnosti? TEDxPragueSalon otevírá 18. listopadu v pražském Impact Hubu živou diskusi o budoucnosti práce, hodnotách a nových formách loajality.

Práce už dávno není jen prostředek obživy. Stává se nástrojem seberealizace, svobody i společenského dopadu. „Pro mnoho mladých lidí je práce především výrazem osobní svobody, tvořivosti a odpovědnosti,“ říká Petra Sokol Maňasová, CEO Impact Hubu a spolupořadatelka akce.

Právě o tom bude TEDxPragueSalon: Pevný bod s podtitulem Purposeful frameWORK – první z nové série interaktivních diskusí, které propojí inspiraci, dialog a sdílené hledání odpovědí.

Akce proběhne 18. listopadu 2025 od 17:00 v Impact Hubu Praha.

Kdo vystoupí

Na pódiu se tentokrát neobjeví řečníci s klasickými TEDx talky na červeném koberci, ale lidé, kteří se nebojí sdílet různé pohledy a zkušenosti z praxe.

Diskusi otevřou:

Společně se pustí do otázek, které hýbou dnešní pracovní kulturou:

  • Co dělá práci smysluplnou pro mladou generaci?
  • Jak dnes vypadá loajalita – k firmě, hodnotám, nebo komunitě?
  • Kde končí svoboda a začíná odpovědnost?
  • A jak mohou firmy i instituce tvořit prostředí, které lidé opravdu chtějí?

Živý dialog místo monologů

Formát TEDxSalon klade důraz na interakci. Žádné pasivní sezení, ale živá debata, otevřený prostor pro otázky a spolutvoření. Účastníci se stanou součástí dění – protože smysluplnou práci nelze jen poslouchat, je třeba ji společně objevovat.

„Chceme zkoumat, jak v éře AI, portfoliových kariér a neustálé změny hledat svůj pevný bod,“ dodávají pořadatelé.

TEDxPragueSalon: Pevný bod je pro všechny, kdo přemýšlejí o budoucnosti práce – zaměstnance, lídry, HR profesionály, podnikatele, inovátory i studenty. Přijďte se zapojit, inspirovat a najít nové odpovědi. Budoucnost práce se totiž tvoří právě teď. Najděte svůj pevný bod. Protože smysluplná práce nezačíná u firem, ale u lidí, kteří ji tvoří.

Více o akci na www.tedxprague.cz

TEDxPrague je nezisková iniciativa organizovaná dobrovolníky, která sdílí „myšlenky hodné šíření“. Vznikla v roce 2009 jako součást celosvětového hnutí TEDx. 

Související

WCWA Ceny Sarah Ferguson

Ženy, nominujte se! Prestižní mezinárodní ceny Women Changing the World Awards startují poprvé v Česku a na Slovensku

Filantropie

nst

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Česko by při plnění všech vládních slibů hospodařilo úsporněji než většina Evropy

Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš, místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Pokud by Babišova vláda naplnila všechny své sliby během prvního roku vládnutí, z výpočtu Národní rozpočtové rady plyne, že se český schodek veřejných financí stále vyjde pod 3 procenta HDP; německá vláda by v takovém případě měla o 20 procent vyšší deficit než ta česká, rakouská o 38 procent, a polská dokonce o 124 procent. Ani inflace by neměla být v Česku problémem.

Podle Národní rozpočtové rady by celé, plné a okamžité plnění programového prohlášení vznikající vlády v podobě dodatečných výdajů a ztráty v příjmech vyšlo na 80 až 100 miliard korun ročně. Kdyby jej tedy vláda stihla naplnit už v příštím roce, což je dost odvážná úvaha, stoupne deficit veřejných financí z nyní plánovaných 1,9 procenta HDP na 2,9 procenta HDP, vyjdeme-li z dnes vydané prognózy ministerstva financí. Česko by tedy stále plnilo příslušné maastrichtské kritérium pro přijetí eura.

Pro srovnání, Rakousko bude mít podle konsensu analytiků oslovených Bloombergem v příštím roce deficit veřejných financí 4,0 procenta HDP, Německo 3,5 procenta HDP, Polsko dokonce 6,5 procenta HDP, Maďarsko 4,5 procenta HDP a Slovensko 4,3 procenta HDP.

Pokud má v Česku udeřit rozpočtový armageddon, pak už je všude okolo, včetně Německa a Rakouska, a mnohem silnější... Německo má mít v příštím roce o 20 procent vyšší deficit než Česko plnící všechny body programového prohlášení hned v prvním roce, Rakousko o 38 procent, a Polsko dokonce o 124 procent.

Jsou-li okolní země vodítkem, netřeba se ani obávat výraznějšího inflačního dopadu, jež by plynul z vyššího deficitu ČR. Vždyť Německo má mít dle Bloombergu příští rok inflaci 2,0 procenta a Rakousko 2,1 procenta, přestože obě země tedy mají vykazovat o desítky procent vyšší deficit než ČR.

Dalibor Martínek: Okamura novým šéfem Sněmovny. „Je emocionálně labilní,“ řekl jeho bratr Hayato

Názory

Demokratické strany, TOP 09, ODS nebo STAN svedly v Poslanecké sněmovně hrdý, leč marný boj. Nechtěly do čela Sněmovny Tomia Okamuru. Argumentovaly jeho protiukrajinskými, asociálními a populistickými postoji. Marně.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme