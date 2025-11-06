Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí
Zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu zrušili přes 150 tisíc pracovních míst. To je pro tento měsíc největší pokles za více než 20 let. Nejvíce propouštěly technologické firmy, maloobchody a sektor služeb. Hlavním důvodem je snižování nákladů a využívání umělé inteligence, vyplývá ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas.
Celkem soukromé podniky nahlásily propuštění 153 074 zaměstnanců, což bylo o 175 procent více než loni v říjnu. Od začátku roku se počet oznámených propuštění zvýšil o 65 procent na téměř 1,1 milionu, což je zatím nejvyšší úroveň od roku 2020, kdy bylo oznámeno více než 2,3 milionu propouštění.
Hlavním důvodem propouštění bylo v říjnu snižování nákladů, následovala AI, uvedla zpráva. Od počátku letošního roku pak zůstává hlavním důvodem takzvaný „DOGE Impact“, tedy dopady kroků amerického úřadu pro efektivitu státní správy, který zavedl rozsáhlé škrty ve federální správě a zrušil řadu vládních kontraktů. Tyto zásahy se promítly i do soukromého sektoru.
Jakékoliv americké statistické údaje ze soukromých zdrojů se nyní dostávají do centra pozornosti investorů, protože oficiální údaje, které by přinesly informace o stavu ekonomiky, kvůli uzavření vládních úřadů nadále chybí. Současný takzvaný shutdown, který omezuje fungování federálních úřadů kvůli neschváleným financím, je co do délky trvání rekordní.
