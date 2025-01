Microsoft dorovnává. Trumpovi dá do fondu na inauguraci milion dolarů

Také Google již dříve uvedl, že do inauguračního fondu věnuje milion dolarů. Stejnou částku nabídla v prosinci i společnost Meta, mimo jiné vlastník Facebooku. Podobnou částkou se údajně chystá přispět Amazon.

Společnost Microsoft ve čtvrtek oznámila, že přispěje milionem dolarů do inauguračního fondu zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Firma tím dorovná příspěvky svých podobně významných „parťáků“ z technologického odvětví.

Také Google již dříve uvedl, že do Trumpova fondu věnuje milion dolarů. Stejnou částku nabídla v prosinci i společnost Meta, mimo jiné vlastník Facebooku. Podobnou částkou se údajně chystá přispět Amazon.

Individuálně hodlá milion dolarů dodat Sam Altman, generální ředitel OpenAI. Totéž plánuje učinit CEO společnosti Apple Tim Cook.

Microsoft rovněž přispěl 500 000 dolary do prvního inauguračního fondu pro Trumpovo první funkční období a stejnou částku věnoval do fondu prezidenta Joea Bidena, uvedl mluvčí Microsoftu pro CNBC.

Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu, se s Trumpem již několikrát setkal, mimo jiné kvůli jednáním ohledně možné akvizice společnosti TikTok v USA v roce 2020. Nadella se také v roce 2017 připojil k Trumpově kulatému stolu technologických manažerů z celé země.

Společnost Microsoft doufá, že za Trumpa budou USA posouvat politiku v oblasti umělé inteligence příznivým směrem. „Spojené státy potřebují chytrou mezinárodní strategii, která rychle podpoří americkou umělou inteligenci po celém světě,“ napsal minulý týden na blogu Brad Smith, místopředseda představenstva a prezident Microsoftu.

