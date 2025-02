Karel Pučelík: Je Elon Musk pro republikány guru? Spíš koule na noze

Elon Musk je ústřední postavou administrativy Donalda Trumpa. Voliči oběma tleskají, ale i mezi republikány se začínají ozývat hlasy, že vliv technologického podnikatele sahá až moc daleko. Někteří senátoři mají obavy, že by je Musk v příštích volbách mohl stát jejich křesla. Jakou má tedy jeho angažmá budoucnost?

Miliardáři měli vždycky vliv na (americkou) politiku. Ještě nikdy však nikdy nikým nezvolený nejbohatší muž světa neměl v prezidentské administrativě takovou pozici, jaké se těší Elon Musk. Jeho role je pro druhý mandát klíčová, minimálně z mediálního hlediska. Šetření, osekávání veřejných služeb, humanitární pomoci a progresivních výstřelků (které se sice mnohdy ani nestaly), tomu všemu Trumpovi podporovatelé rádi zatleskají.

Ne všichni republikáni jsou však z Muska nadšení. A je otázkou, zda je jeho vládní působení do budoucna udržitelné. Dochází tady totiž ke střetu dvou světů. Elon Musk není politik v tradičním smyslu, neusiluje přímo o hlasy voličů a zodpovídá se prakticky jen a jen Donaldu Trumpovi. Jako takový se nemusí starat o věci kolem, budovat politické aliance a brát ohledy na své kolegy.

To bylo ostatně vidět hned na začátcích jeho DOGE – ačkoli ho měl původně vést s neúspěšným uchazečem o republikánskou nominaci a později Trumpovým podporovatelem Vivekem Ramaswamym. Musk se ale prý nechtěl o moc dělit, a tak svého kolegu vyštval, sotva začali. Ramaswamy sice podpořil Trumpa, posloužil mu v roli roztleskávače, ale nakonec zůstal v politickém vyhnanství a kariéru si musí budovat jinde. Taková je spolupráce s Muskem.

Jenže Republikánská strana nejsou jen Trump, Vance a Musk, i když to tak může vypadat – a v praktické rovině to tak dost možná opravdu je. Bez členů Senátu i Sněmovny reprezentantů by se však ani tato „diktátorská“ trojice daleko nedostala. A kongresmani už jsou povětšinou obvyklí politici, kteří mají trochu jiné zájmy, než Trump a Musk.

Dostaňte ho z Bílého domu!

Donald Trump (nejspíš) za čtyři roky odejde a s ním i Elon Musk. Republikánští kongresmani se sice nyní snaží být s prezidentem zadobře, ale ideálně by potřebovali, aby jejich politická kariéra přežila i jeho odchod. Vždyť cesta k vlivu v americké politice mnohdy trvá i desítky let.

A právě z republikánského Senátu se ozývají obavy že, netradiční role Elona Muska není úplně to pravé. Americký server The Hill cituje jednoho republikánského senátora: „Špatně, špatně, špatně. Odveďte ho z Bílého domu. Odveďte ho, čím dříve, tím lépe,“ uvedl. „Každým dnem, kdy je tam, se zdá být destruktivnější.“ Republikánská senátorka Susan Collinsová veřejně uvedla, že Muskovy pravomoci „zašly dál, než je vhodné“.

Nezdá se, že by senátory hromadně přepadly nějaké morální výčitky, ale spíše se bojí, že jim jejich „kolega“ v budoucnu prohraje volby. Z průzkumů totiž vyplývá, že umírnění a nezávislí voliči se na Muskovo počínaní dívají spíše kriticky. Oprávněně mohou mít pocit, že se z republikánského esa může rázem stát politická přítěž.

Skončí „bromance“?

Nyní je v Trumpově univerzu vše růžové. Nové koště dobře mete, a tak prezident sklízí úspěch, kam se podívá. Jenomže s gesty si nevystačí věčně. Pravděpodobně i on musí projít „Reaganovým“ testem – budou se mít američtí občané na konci jeho období lépe než na začátku? A pokud se podíváte na jeho politické návrhy analytickým okem, tak je budoucí životní úroveň amerických občanů minimálně nejistá. Jen jeho cla mohou potenciálně zvednout ceny zboží a potravin, čehož si všimne i Trumpův volič, který nesleduje statistiky HDP apod.

V průběhu volebního období dojde na okamžik, kdy bude Trump republikánské kongresmany potřebovat. Exekutivními příkazy nelze vládnout věčně. Zvláště pokud se ekonomika nebude ubírat správným směrem, tlak na Trumpa, aby respektoval obavy o budoucnost své strany, bude růst. A samozřejmě potažmo i na Muska.

Musk je především excentrik, který je zvyklý hrát sólo a tvrdě. Dovedete si představit, že zasedne za stůl a státnicky podřídí se zájmům republikánské strany? Jak už to tak s podobnými postavami bylo v historii, málokdy zůstávají loajálními následovateli svého lídra, pokud musí ohýbat hřbet. Pokud bych si mohl tipnout, myslím, že Muskova a Trumpova „bromance“ nedožije ani konce prezidentova mandátu.