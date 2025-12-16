Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Češi ovládli LinkedIn střední Evropy

Češi ovládli LinkedIn střední Evropy

Češi ovládli LinkedIn střední Evropy
Profimedia
nst
nst

Čeští generální ředitelé patří k nejviditelnějším lídrům na LinkedInu ve střední Evropě. Nový Manažerský LinkedIn žebříček 2025 ukazuje, že Češi mají nejen silné značky, ale i největší digitální vliv. Aktivní je však jen menšina manažerů.

Čeští vrcholoví manažeři patří i letos k nejviditelnějším lídrům na profesní síti LinkedIn ve střední Evropě. V první pětici nejsledovanějších generálních ředitelů regionu se podle Manažerského LinkedIn žebříčku 2025 umístili hned tři zástupci z Česka. Vyplývá to z analýzy, kterou připravila společnost Rothman and Roman ve spolupráci s komunikačními agenturami, včetně české agentury Konektor.

Žebříček sleduje aktivitu a dosah vrcholových manažerů firem vybraných podle seznamu Coface CEE TOP500 za rok 2024. Letos poprvé zahrnuje všechny země střední Evropy, zatímco v minulém roce se zaměřoval pouze na část regionu.

Z analýzy vyplývá, že ačkoli má dnes v Česku profil na LinkedInu téměř každý vrcholový manažer, aktivně síť využívá jen menšina. Alespoň deset příspěvků za posledních dvanáct měsíců zveřejnilo pouze 20 procent sledovaných manažerů, zatímco 43 procent zůstává zcela neaktivních.

„Osobní komunikace na LinkedInu se stává běžnou součástí manažerské praxe napříč regionem, rozdíly mezi zeměmi se postupně stírají. Přesto většina manažerů zůstává spíše pasivní, ačkoli aktivní přítomnost má výrazný reputační potenciál,“ uvedl Michal Marek z agentury Konektor.

Top 5 manažerských LinkedIn profilů ve střední Evropě podle počtu sledujících
Země Jméno Společnost Sledující
Česko Klaus Zellmer ŠKODA AUTO A.S. 52317
Polsko Przemysław Gdański BNP Paribas Bank Polska 39030
Rumunsko Marco Hössl Kaufland Romania SCS 36543
Česko Tomáš Salomon Česká spořitelna, a.s. 27988
Česko Daniel Beneš ČEZ, A.S. 24237

Banky v čele regionálního žebříčku

Nejsledovanějším generálním ředitelem ve střední Evropě zůstává Klaus Zellmer ze Škody Auto, který má na LinkedInu více než 52 tisíc sledujících. Druhé místo letos obsadil šéf BNP Paribas Bank Polska, třetí skončil Marco Hössl z Kaufland Romania. Do první pětice se dále dostali Tomáš Salomon z České spořitelny a Daniel Beneš z ČEZ.

Klaus Zellmer

Žebříčku letos dominuje bankovní sektor, jehož zástupci se objevují nejen mezi nejsledovanějšími, ale i mezi manažery s nejvyšší mírou zapojení sledujících. V kategorii engagementu obhájil první místo Tomáš Salomon, následovaný manažery ze Slovenska, Polska a Rumunska. Rozdíly mezi jednotlivými příčkami jsou však podle autorů analýzy menší než v minulých letech.

Top 5 manažerských LinkedIn profilů ve střední Evropě podle míry engagementu (sledováno u jejich posledních deseti postů)
Země Jméno Společnost Engagement
Česko Tomáš Salomon Česká spořitelna, a.s. 9289
Slovensko Peter Krutil Slovenská sporiteľňa 8278
Polsko Michał Bolesławski ING Bank Śląski 5562
Rumunsko Ömer Tetik Banca Transilvania 5476
Česko Klaus Zellmer ŠKODA AUTO A.S. 4976

V Česku táhnou především generální ředitelé

V rámci české části výzkumu bylo hodnoceno třicet největších firem a hlavní komerční banky. U každé společnosti se sledovala aktivita čtyř manažerských rolí – generálních ředitelů, finančních ředitelů, šéfů HR a vedoucích marketingu a komunikace.

Největší zájem sledujících dlouhodobě vyvolávají příspěvky výkonných ředitelů, kteří dosahují nejvyšší míry zapojení. Na opačném konci žebříčku zůstávají finanční ředitelé, přestože v jednotlivých případech jejich příspěvky zaznamenávají výraznou odezvu.

Rony Plesl v ateliéru

Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne

Leaders

Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.

Stanislav Šulc, Michal Nosek

Přečíst článek

Aktivita HR manažerů naopak meziročně klesla. Přestože profil má téměř každý z nich, alespoň jeden příspěvek za poslední rok zveřejnila jen polovina. U vedoucích marketingu a komunikace výzkum naopak ukazuje zvýšenou aktivitu a nadprůměrný ohlas jejich obsahu.

Sběr dat pro letošní žebříček probíhal na přelomu září a října 2025.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Největším zapojením na sociální síti LinkedIn se pyšní Tomáš Salomon, šéf České spořitelny

Šéfové Škodovky, ČEZ a bankéři. To jsou nejsledovanější čeští manažeři na LinkedInu

Leaders

sta

Přečíst článek

Regulace zpřísňují a tlak na představenstva roste. Pasivní výkon funkce dnes neobstojí, říká Natálie Cmíralová z PRK Partners

Zprávy z firem

nst

Přečíst článek

Patová situace ohledně ruských aktiv trvá. Belgie odmítá ústupky EU

Bart De Wever
ČTK
ČTK
ČTK

Belgie odmítla navrhované ústupky Evropské komise, které měly vést k odblokování použití zmrazených ruských aktiv v EU na takzvanou reparační půjčku Ukrajině. Patová situace podle bruselského listu nadále pokračuje. Dohody se tak nejspíš nepodaří dosáhnout předem a řešení bude až na unijních prezidentech a premiérech, kteří se zúčastní summitu EU.

Dva dny před klíčovou schůzkou se komise snaží vynaložit poslední úsilí, aby přesvědčila členské země EU k podpoře reparační půjčky. Velvyslanci jednotlivých zemí při EU budou o tématu opět jednat během dnešního dne a nejspíš i ve středu.

Předmětem sporů je forma budoucí finanční podpory pro Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.

Válka na Ukrajině

Žádné ústupky. Kreml zareagoval na současný vývoj mírových jednání

Politika

Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, prohlásil podle tiskových agentur náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině, dodal diplomat.

ČTK

Přečíst článek

Ruská aktiva za biliony

Unie blokuje kolem 210 miliard eur (5,1 bilionu korun) ruských aktiv. Hlavní část, asi 185 miliard eur, je držena v evropském depozitáři cenných papírů Euroclear v Belgii, zbývajících 25 miliard eur je v pěti bankách, nejvíce v Belgii a Francii. Belgie se obává možných právních rizik a toho, že by se mohla dostat do problémů, pokud by Rusko žádalo odškodnění či bylo třeba peníze urychleně uvolnit. Belgický premiér Bart De Wever proto požaduje po ostatních zemích záruky, že „pokud bude peníze nutné vrátit, bude se na tom podílet každý členský stát“. Pro Česko by to podle dostupných údajů znamenalo přibližně 89 miliard korun. Nový český premiér Andrej Babiš se o víkendu nechal slyšet, že Česko nebude za nic ručit.

K Belgii se se svými výhradami minulý týden v pátek připojily Itálie, Bulharsko a Malta se společným prohlášením, v němž vyzvaly Evropskou komisi, aby prozkoumala „alternativní řešení s předvídatelnými parametry a výrazně menšími riziky“.

Komise podle listu Politico v pondělí přišla s právními změnami svého návrhu ve snaze zajistit si politickou podporu Belgie. Zemi poskytla mimo jiné právní ujištění, že Belgie by v případě jakéhokoli scénáře mohla získat až 210 miliard eur v případě, že by čelila právním nárokům nebo odvetným opatřením ze strany Ruska. Dále EK uvedla, že Ukrajině by neměly být poskytnuty žádné peníze, dokud členské státy EU neposkytnou finanční záruky pokrývající alespoň 50 procent vyplacených peněz.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump otevřel globální válku s médii. Po BBC žádá odškodné deset miliard dolarů

Money

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby, o níž informují světové tiskové agentury, Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliardy korun). Šéf Bílého domu tak podle Reuters otevřel mezinárodní frontu ve svém boji proti médiím, které o něm podle jeho názoru informují nepravdivě či nespravedlivě. BBC zdůraznila, že se hodlá bránit.

ČTK

Přečíst článek

V dalším ústupku komise vyzvala všechny země EU, aby ukončily své bilaterální investiční smlouvy s Ruskem, aby se zajistilo, že Belgie „v tom nezůstane sama“, když bude potřeba řešit případná odvetná opatření ze strany Moskvy. Belgie ale na setkání velvyslanců při EU v pondělí večer uvedla, že jí navržená ujištění stále nestačí, potvrdily Politiku diplomatické zdroje. „Až do summitu EU nebude žádná dohoda,“ uvedl jeden z nejmenovaných diplomatů.

Zatímco Francie nadále veřejně podporuje plán na použití zmrazených aktiv a tento postoj dnes v Bruselu zopakoval i francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad, zdroje blízké prezidentu Emmanuelu Macronovi tvrdí, že je Paříž „neutrální“. Tedy že je připravena podpořit využití ruských aktiv, nicméně nebrání se i použití společné půjčky EU, aby zabránila bankrotu Ukrajiny.

Například Německo ale trvá na tom, že žádná jiná skutečná volba než použití ruských aktiv neexistuje. Společný dluh navíc podle Berlína není proveditelný, protože tento krok vyžaduje jednomyslné schválení. Pro reparační půjčku je zapotřebí jen kvalifikovaná většina.

Související

EU, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Debakl Evropské komise. Financování války na Ukrajině z ruských rezerv Japonci odmítli

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Češi nemají děti a tak utrácí za mazlíčky. Tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic

Simba a Matěj
Jiří Frydlewicz/Newstream
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi nemají děti, takže rekordně utrácí za domácí mazlíčky, podobně jako Američané. Na mazlíčky v Česku padne ročně již tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic.

Nejvyšší inflace za posledních přibližně třicet let, která v Česku v uplynulých letech udeřila, se promítla i do nárůstu výdajů za psi a kočky. Za psa tak dnes běžná domácnost v ČR utratí průměrně zhruba 1500 korun měsíčně, za kočku zhruba polovinu této částky. Přitom alespoň jednoho psa vlastní na dva miliony českých domácností, alespoň jednu kočku pak bezmála 1,5 milionu domácností. Výdaje za „psa v obýváku“ tak činí přibližně 40 miliard korun ročně, kočky coby domácí mazlíčci pak v souhrnu vyjdou na přibližně 20 miliard korun.

S povážlivě klesající porodností se i v Česku rozšiřuje fenomén bezdětných domácností, které si dítě nahrazují nejčastěji psem či kočkou. Podobná situace panuje i v ekonomicky nejvyspělejších zemích světa, včetně USA. Tým psychologů z amerických univerzit ve své letošní studii na dané téma dospívá k závěru, že „obzvláště bezdětní pejskaři mají sklon vnímat svého psa jako spřízněnou duši, přičemž data odhalují, že klesající porodnost je silně spjata s růstem výdajů za mazlíčky“ (viz graf níže: červená křivka zachycuje klesající porodnost, modrá pak stoupající výdaje za mazlíčky, jejichž vzestup ke markantní o po očištění o inflaci a růst ekonomiky).

Jeden ze čtyř Američanů, kteří vlastní psa, podle studie dá v rámci charity raději 50 dolarů potřebnému štěněti než potřebnému dítěti. Takřka polovina amerických pejskařů pak raději v rámci charity nakrmí neznámé štěně než cizího člověka.

Desítky miliard

V Česku letos lidé utratí za své miláčky přibližně 60 miliard korun. Za tuto sumu by se dalo postavit za rok až 400 kilometrů dálnic. Suma přitom nezahrnuje pořizovací cenu čtyřnohého miláčka. Ta však činí nejčastěji jen jedno až pět procent z celkových „celoživotních“ nákladů chovu psa či kočky. Největší část výdajů spolykají náklady na krmení včetně pamlsků a zdravotní ošetření včetně očkování nebo různé doprovodné služby typu stříhání.

Například náklady na chov většího psa mohou činit až 6000 či 7000 korun měsíčně. Za celý život takového psa tak za něj jeho „páníček“ může v dnešních cenách vydat takřka milion korun. Pochopitelně, výdaje za mazlíčky se odvíjejí do kupní síly dané domácnosti. Sociálně slabší domácnosti tak za psa dají třeba jen stokoruny měsíčně. I to však může za celý život psa odpovídat v dnešních cenách třeba 70 tisíc nebo 80 tisíc korun.

Zdeněk Šoustal

Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata

Leaders

Zemědělská skupina MJM agro, která patří do skupiny Reticulum miliardáře Zdeňka Šoustala, se pouští do nového oboru. Koupila prémiového českého výrobce krmiva pro domácí zvířata, firmu Krmiva Salač.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Některé domácnosti si také nemohou dovolit zaplatit například nákladnější veterinární zákrok. Vždyť třeba operace psa, jenž utrpěl komplikovanější frakturu, může vyjít až na 50 tisíc korun. Zdaleka ne všechny domácnosti přitom mají své miláčky pojištěné. Pro Česko je – v porovnání třeba se západními zeměmi EU – typická podpojištěnost jak v případě standardního životního, tak neživotního pojištění. Nepřekvapí tudíž, že v případě domácích mazlíčků je podpojištěnost ještě mnohem výraznější než při pojišťování lidí nebo majetku. Navíc finanční produkty zaměřené na psy či kočky se často teprve rozvíjejí, celý tento specifický segment je v česku „v plenkách“. Pojišťovny přitom typicky nehradí zákroky typu kastrace nebo zubních ošetření, které nemají akutní či bezodkladnou povahu.

Při pořizování mazlíčka může člověk něco ušetřit tím, že si koupí zvíře takzvaně „bez papírů“, tedy bez průkazu původu, ale taková úspora je často jen dočasná. Zvíře „bez papírů“ totiž nakonec může vyjít dráž, a to právě i po zahrnutí nižší kupní ceny. Mazlíček „bez papírů“ totiž představuje jakýsi „black box“: nový majitel o něm prakticky nic neví – například o jeho předcích či třeba o sklonu k rodovým chorobám. Pokud například majitel psa „s papíry“ ví, k jakým chorobám má zvíře sklon, může ve spolupráci s veterinářem vhodnou prevencí jejich nástupu zamezit či jej alespoň oddálit

Související

ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Den matek za 470 milionů. Ale návrat do práce zůstává pro matky luxusem

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme