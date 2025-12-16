Češi ovládli LinkedIn střední Evropy
Čeští generální ředitelé patří k nejviditelnějším lídrům na LinkedInu ve střední Evropě. Nový Manažerský LinkedIn žebříček 2025 ukazuje, že Češi mají nejen silné značky, ale i největší digitální vliv. Aktivní je však jen menšina manažerů.
Čeští vrcholoví manažeři patří i letos k nejviditelnějším lídrům na profesní síti LinkedIn ve střední Evropě. V první pětici nejsledovanějších generálních ředitelů regionu se podle Manažerského LinkedIn žebříčku 2025 umístili hned tři zástupci z Česka. Vyplývá to z analýzy, kterou připravila společnost Rothman and Roman ve spolupráci s komunikačními agenturami, včetně české agentury Konektor.
Žebříček sleduje aktivitu a dosah vrcholových manažerů firem vybraných podle seznamu Coface CEE TOP500 za rok 2024. Letos poprvé zahrnuje všechny země střední Evropy, zatímco v minulém roce se zaměřoval pouze na část regionu.
Z analýzy vyplývá, že ačkoli má dnes v Česku profil na LinkedInu téměř každý vrcholový manažer, aktivně síť využívá jen menšina. Alespoň deset příspěvků za posledních dvanáct měsíců zveřejnilo pouze 20 procent sledovaných manažerů, zatímco 43 procent zůstává zcela neaktivních.
„Osobní komunikace na LinkedInu se stává běžnou součástí manažerské praxe napříč regionem, rozdíly mezi zeměmi se postupně stírají. Přesto většina manažerů zůstává spíše pasivní, ačkoli aktivní přítomnost má výrazný reputační potenciál,“ uvedl Michal Marek z agentury Konektor.
|Země
|Jméno
|Společnost
|Sledující
|Česko
|Klaus Zellmer
|ŠKODA AUTO A.S.
|52317
|Polsko
|Przemysław Gdański
|BNP Paribas Bank Polska
|39030
|Rumunsko
|Marco Hössl
|Kaufland Romania SCS
|36543
|Česko
|Tomáš Salomon
|Česká spořitelna, a.s.
|27988
|Česko
|Daniel Beneš
|ČEZ, A.S.
|24237
Banky v čele regionálního žebříčku
Nejsledovanějším generálním ředitelem ve střední Evropě zůstává Klaus Zellmer ze Škody Auto, který má na LinkedInu více než 52 tisíc sledujících. Druhé místo letos obsadil šéf BNP Paribas Bank Polska, třetí skončil Marco Hössl z Kaufland Romania. Do první pětice se dále dostali Tomáš Salomon z České spořitelny a Daniel Beneš z ČEZ.
Žebříčku letos dominuje bankovní sektor, jehož zástupci se objevují nejen mezi nejsledovanějšími, ale i mezi manažery s nejvyšší mírou zapojení sledujících. V kategorii engagementu obhájil první místo Tomáš Salomon, následovaný manažery ze Slovenska, Polska a Rumunska. Rozdíly mezi jednotlivými příčkami jsou však podle autorů analýzy menší než v minulých letech.
|Země
|Jméno
|Společnost
|Engagement
|Česko
|Tomáš Salomon
|Česká spořitelna, a.s.
|9289
|Slovensko
|Peter Krutil
|Slovenská sporiteľňa
|8278
|Polsko
|Michał Bolesławski
|ING Bank Śląski
|5562
|Rumunsko
|Ömer Tetik
|Banca Transilvania
|5476
|Česko
|Klaus Zellmer
|ŠKODA AUTO A.S.
|4976
V Česku táhnou především generální ředitelé
V rámci české části výzkumu bylo hodnoceno třicet největších firem a hlavní komerční banky. U každé společnosti se sledovala aktivita čtyř manažerských rolí – generálních ředitelů, finančních ředitelů, šéfů HR a vedoucích marketingu a komunikace.
Největší zájem sledujících dlouhodobě vyvolávají příspěvky výkonných ředitelů, kteří dosahují nejvyšší míry zapojení. Na opačném konci žebříčku zůstávají finanční ředitelé, přestože v jednotlivých případech jejich příspěvky zaznamenávají výraznou odezvu.
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.
Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne
Leaders
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.
Aktivita HR manažerů naopak meziročně klesla. Přestože profil má téměř každý z nich, alespoň jeden příspěvek za poslední rok zveřejnila jen polovina. U vedoucích marketingu a komunikace výzkum naopak ukazuje zvýšenou aktivitu a nadprůměrný ohlas jejich obsahu.
Sběr dat pro letošní žebříček probíhal na přelomu září a října 2025.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.