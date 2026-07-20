Musk chudne. Už má jen necelých 17 bilionů
Elon Musk přišel o bilionářskou metu rychleji, než ji získal. Pokles akcií SpaceX srazil hodnotu jeho majetku pod 800 miliard dolarů, tedy zhruba 16,9 bilionu korun. Přesto zůstává s obrovským náskokem nejbohatším člověkem planety – druhý Larry Page má podle Bloombergu majetek za 297 miliard dolarů.
Hodnota majetku podnikatele Elona Muska se kvůli poklesu akcií firmy SpaceX dál snižuje a dostala se pod 800 miliard dolarů (16,9 bilionu korun). Ukazují to průběžné žebříčky nejbohatších lidí. Musk se v červnu stal prvním dolarovým bilionářem, a to právě díky úspěšnému vstupu akcií firmy SpaceX na burzu. Musk drží ve firmě většinový podíl, cena akcií tohoto podniku ale za měsíc výrazně klesla. Musk i tak zůstává zdaleka nejbohatším člověkem na světě.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Agentura Bloomberg ve svém žebříčku nejbohatších lidí vyčíslila aktuální hodnotu Muskova majetku na 792 miliard dolarů. Údaje jsou ke konci minulého týdne. Časopis Forbes pak odhaduje, že Muskův majetek má hodnotu 797,6 miliardy dolarů. Musk je spoluzakladatelem více firem, vedle SpaceXu například i firmy na výrobu elektromobilů Tesla, stál ale například i u zrodu platební společnosti PayPal.
Když akcie SpaceXu letos 12. června vstoupily v primární veřejné nabídce (IPO) na burzu, hodnota Muskova majetku se dostala až k 1,2 bilionu dolarů. Akcie vstupovaly na trh s cenou 135 dolarů a obchodovat se s nimi začalo na ceně 150 dolarů za kus. Následný růst vysoko přes 200 dolarů v dalších dnech způsobil, že Muskův majetek se vyšplhal přibližně na 1,45 bilionu dolarů.
Druhým nejbohatším člověkem na světě je nyní spoluzakladatel firmy Google Larry Page. Jeho majetek Bloomberg vyčíslil na 297 miliard dolarů. Třetí je Sergey Brin, další ze zakladatelů Googlu, jehož majetek dosahuje 276 miliard dolarů. V první desítce jsou Američané a jeden Francouz, kterým je šéf společnosti LVMH Bernard Arnault. Ten aktuálně figuruje na deváté příčce s majetkem za 165 miliard dolarů. Společnost LVMH se zaměřuje na prodej luxusního zboží.
Nosit červenou čepici a otevřeně se hlásit k politice Donalda Trumpa se konečně může vyplatit. Americká vláda totiž spouští program na podporu evropských neziskovek a občanských hnutí prosazujících myšlenky MAGA. Od tohoto týdne spustila program, který těmto organizacím a hnutím pošle až tři miliony dolarů, tedy zhruba 65 milionů korun.
Čeští příznivci MAGA si mohou přijít na desítky milionů korun. Dotaci jim pošle americká vláda
Politika
Nosit červenou čepici a otevřeně se hlásit k politice Donalda Trumpa se konečně může vyplatit. Americká vláda totiž spouští program na podporu evropských neziskovek a občanských hnutí prosazujících myšlenky MAGA. Od tohoto týdne spustila program, který těmto organizacím a hnutím pošle až tři miliony dolarů, tedy zhruba 65 milionů korun.
Po desetiletích amerického zaostávání za Čínou a Ruskem v jaderné energetice mohl mít prezident Donald Trump v den 250. výročí USA důvod ke spokojenosti. Americké startupy splnily, ba překročily jeho plán a ke 4. červenci mohly prezentovat čtyři případy prototypů mikroreaktorů, které dosáhly udržitelné štěpné reakce. Gratuloval i šéf ruského jádra, který však neopomněl připomenout ruské úspěchy.
Trumpovi „jaderní hoši“ urychlili vývoj mikroreaktorů. Gratuloval i šéf Rosatomu
Názory
Po desetiletích amerického zaostávání za Čínou a Ruskem v jaderné energetice mohl mít prezident Donald Trump v den 250. výročí USA důvod ke spokojenosti. Americké startupy splnily, ba překročily jeho plán a ke 4. červenci mohly prezentovat čtyři případy prototypů mikroreaktorů, které dosáhly udržitelné štěpné reakce. Gratuloval i šéf ruského jádra, který však neopomněl připomenout ruské úspěchy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.