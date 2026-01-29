Paliativní péče v Česku roste. Bez lidí a systémové podpory to ale nepůjde
Paliativní péče v Česku se v posledních letech výrazně posunula. Přibývá mobilních hospiců i paliativních týmů v nemocnicích a stále více lidí může strávit závěr života doma. Další rozvoj ale naráží na limity personálních kapacit, riziko vyhoření a nedostatek systematické podpory pro lidi, kteří péči vedou.
Česká republika v posledních letech udělala v oblasti paliativní péče výrazný krok vpřed. Přibývají mobilní hospice, nemocnice zakládají konziliární paliativní týmy a roste počet ambulancí paliativní péče. Stále více pacientů tak může prožít závěr života doma, v prostředí, které pro ně znamená jistotu, klid a pocit bezpečí, obklopeni lidmi, kteří jsou jim nejblíž. Přesto zůstává paliativní péče oblastí, která je do velké míry závislá na osobním nasazení jednotlivců, regionálních iniciativách a schopnosti lidí v terénu dlouhodobě zvládat mimořádné profesní i emoční nároky.
Paliativní péče přitom rozhodně není jen o tišení bolesti. Zahrnuje komplexní podporu pacientů i jejich rodin, práci s psychickými, sociálními i duchovními potřebami a koordinaci mezi zdravotními a sociálními službami. Právě tato komplexnost klade vysoké nároky na fungování týmů i na jejich vedení.
Lékařka, která vrací lidskost do medicíny. Kateřina Rusinová je jednou z klíčových osobností české paliativní péče – oboru, který nestaví na technologiích, ale na porozumění, komunikaci a důstojnosti. Svým přístupem otevírá společenskou debatu o smrti a umírání, školí zdravotníky, pracuje s rodinami pacientů a ukazuje, že i konec života může být provázený úctou a klidem. Letos se stala finalistkou Impakt Awards.
Když léčba nestačí. Lékařka Kateřina Rusinová mění způsob, jakým mluvíme o konci života
Systém má silné kořeny, slabinou jsou personální kapacity
Česká paliativní péče je dnes systémem, který má pevné odborné základy a rostoucí důvěru veřejnosti. Existuje síť mobilních a lůžkových hospiců, přibývá nemocnic s konziliárními paliativními týmy a postupně se rozšiřují paliativní ambulance. Zároveň se daří zvyšovat povědomí o paliativní péči mezi odbornou i laickou veřejností.
Zkušenosti pozůstalých hovoří jasně. Podle průzkumu Centra paliativní péče Hospice pod lupou je 97 procent pozůstalých spokojeno s péčí, kterou od hospice bezprostředně po úmrtí svého blízkého dostali, a téměř všichni by ji doporučili lidem v podobné situaci. Nejde přitom jen o kvalitu odborné péče, ale také o podporu praktickou, emoční a lidskou – o sdílení pocitu smíření, klidu a důstojnosti.
Slabinou systému však zůstávají personální kapacity, riziko vyhoření a nedostatek systematické podpory pro vedoucí pracovníky. Mnoho organizací vzniklo „zdola“, z iniciativy zapálených a vysoce kvalifikovaných odborníků. S postupným růstem služeb ale na jejich lídry přibývaly nové role a odpovědnosti, které přesahují čistě zdravotnickou či sociální odbornost a vyžadují rozvoj manažerských dovedností.
„Spousta věcí u nás stojí na nadšení jednotlivců. Chci se učit, jak z dobrých zkušeností vytvořit funkční systém, který bude dlouhodobě udržitelný,“ popisuje situaci Kateřina Havlíčková, vedoucí lékařka mobilního hospice Fakultní nemocnice u sv. Anny.
Investice do lidí je klíčová
Právě na tuto potřebu reagují iniciativy zaměřené na rozvoj lidí, kteří paliativní péči vedou nebo se na tuto roli připravují. Jedním z příkladů je grantový a stipendijní program Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), realizovaný ve spolupráci s odbornými partnery: Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem pro rozvoj paliativní péče. Program se soustředí na rozvoj leadershipu, manažerských dovedností a sebepéče u vedoucích pracovníků paliativních týmů.
Katarína a Ondřej Vlčkovi před dvěma lety šokovali českou filantropickou společnost svým obřím vkladem jedné a půl miliardy korun na dětskou paliativní péči. Ondřej byl šéfem známé české technologické společnosti Avast. Ta se před dvěma lety spojila s americkou společností Norton, byla to fúze za 8,6 miliardy dolarů. Vlčkovým z této fúze připlul významný finanční podíl. Nekoupili si jachtu ani ostrov. Obří částku věnují na pomoc druhým. Celý rozhovor si přečtěte v novém magazínu Newstream CLUB, který najdete na stáncích.
Katarína Vlčková: Chceme dostat Česko mezi světovou špičku v poskytování dětské paliativní péče
V polovině ledna se uskutečnilo již třetí výroční setkání grantistů a stipendistů zapojených do programu. Z jejich zkušeností vyplynulo, že systematická podpora pomáhá organizacím lépe zvládat růst, zvyšující se nároky na koordinaci týmů i dlouhodobou udržitelnost péče. „Vedení týmu je pro mě alfa a omega všeho. Chci se učit, jak kolektiv řídit vědomě, sdílet zkušenosti s ostatními a nebýt na rozhodování sama,“ říká Kristýna Perůtková, vedoucí Mobilního hospice Caritas – Hospic na Svatém Kopečku.
Fundraising jako nezbytná součást péče
Vedle podpory lidí hraje v paliativní péči zásadní roli také financování. Hospicová péče je totiž z velké části závislá na darech od firem i jednotlivců. V některých organizacích tvoří fundraising až polovinu celkového rozpočtu, a schopnost dlouhodobě a srozumitelně komunikovat smysl paliativní péče je proto klíčová.
Některé hospice přistupují k osvětě i fundraisingu inovativně. Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech dlouhodobě pracuje s veřejností a místní komunitou prostřednictvím zážitkových happeningů s gerontooblekem či pojízdnou kavárnou. Tyto aktivity pomáhají nejen šířit povědomí o paliativní péči, ale také získávat podporu pro další rozvoj služeb. Podobně projekt Čtyřlístek berounské organizace Mezi břehy přibližuje paliativní péči firmám a jejich zaměstnancům a současně posiluje vazby mezi lokálním byznysem a hospicovou péčí.
„To nejde.“ Tuhle větu slyšela Radka Vernerová, zakladatelka prvního dětského hospice v Česku, nesčetněkrát. Tvrdili jí, že v 21. století, kdy lidstvo přemýšlí o osídlení Marsu, je nemožné sehnat peníze na centrum určené dětem s nevyléčitelnými nemocemi a jejich rodinám.
Zakladatelka dětského hospice Radka Vernerová: Snažím se dělat věci tak, jak nejlíp dovedu
Prevence vyhoření není luxus
Opakujícím se tématem v paliativní péči je duševní hygiena a prevence vyhoření. Práce s vážně nemocnými a jejich rodinami znamená dlouhodobou emoční zátěž, která se často potkává s nedostatkem času i personálu. Sebepéči proto nelze vnímat jako nadstandard, ale jako nezbytnou součást profesní praxe.
Podle vedoucích pracovníků má možnost koučingu, mentoringu a sdílení zkušeností s kolegy z jiných organizací zásadní vliv nejen na jejich osobní odolnost, ale i na stabilitu celých týmů.
Podpora, která míří na systém
Podpora paliativní péče ze strany soukromého sektoru má smysl tehdy, pokud míří na systém jako celek, nikoli jen na jednotlivé služby. Dlouhodobé iniciativy, které se zaměřují na lidi, jejich vzdělávání a schopnost vést týmy, mohou přispět k větší stabilitě celého oboru.
„Věříme, že kvalitní paliativní péče stojí především na lidech. Pokud má být dlouhodobě dostupná a udržitelná, je nutné podporovat nejen samotné služby, ale i ty, kteří je vedou a nesou za ně odpovědnost,“ říká Radek Perman, člen představenstva Buřinky.
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu
Budoucnost paliativní péče
Demografický vývoj ukazuje, že potřeba paliativní péče bude v Česku dál růst. Stárnoucí populace, vyšší výskyt chronických onemocnění i tlak na zdravotní systém zvyšují význam péče, která dokáže zlepšit kvalitu života v jeho závěru. To zároveň znamená, že v příštích desetiletích bude nutné výrazně posílit počet lékařů, zdravotních sester i dalších odborníků se specializací v paliativní péči.
Bez systematické podpory lidí v terénu by se však tento rozvoj mohl zpomalit. Zkušenosti z grantových a stipendijních programů ukazují, že investice do leadershipu, vzdělávání a sdílení zkušeností nejsou doplňkem, ale nezbytnou součástí funkčního a dlouhodobě udržitelného systému paliativní péče.
Společnost Penta Hospitals v Česku provozuje 31 domů pro lidi s Alzheimerovou chorobou, jinými slovy stařeckou demencí. Penta je největším soukromým poskytovatelem „pobytových sociálních služeb v Česku“. Nejsou to jen Alzheimer centra, ale i nový model zařízení pro seniory, kde je kombinovaná zdravotní a sociální péče. Penta vytváří nový model sociální péče o staré lidi, kterou stát nedokáže poskytnout. Ale samozřejmě jde i o byznys. Penta Hospitals měla za poslední rok obrat pět a půl miliardy korun. „Máme akviziční apetit,“ říká Barbora Vaculíková, šéfka Penta Hospitals a jedna z nejvlivnějších manažerek v Česku.
Manažerka Penty Vaculíková: V péči o seniory jsme jedničkou na trhu. A budeme dál růst
