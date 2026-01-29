Nový magazín právě vychází!

Paliativní péče v Česku roste. Bez lidí a systémové podpory to ale nepůjde

Paliativní péče v Česku roste. Bez lidí a systémové podpory to ale nepůjde
Paliativní péče v Česku se v posledních letech výrazně posunula. Přibývá mobilních hospiců i paliativních týmů v nemocnicích a stále více lidí může strávit závěr života doma. Další rozvoj ale naráží na limity personálních kapacit, riziko vyhoření a nedostatek systematické podpory pro lidi, kteří péči vedou.

Česká republika v posledních letech udělala v oblasti paliativní péče výrazný krok vpřed. Přibývají mobilní hospice, nemocnice zakládají konziliární paliativní týmy a roste počet ambulancí paliativní péče. Stále více pacientů tak může prožít závěr života doma, v prostředí, které pro ně znamená jistotu, klid a pocit bezpečí, obklopeni lidmi, kteří jsou jim nejblíž. Přesto zůstává paliativní péče oblastí, která je do velké míry závislá na osobním nasazení jednotlivců, regionálních iniciativách a schopnosti lidí v terénu dlouhodobě zvládat mimořádné profesní i emoční nároky.

Paliativní péče přitom rozhodně není jen o tišení bolesti. Zahrnuje komplexní podporu pacientů i jejich rodin, práci s psychickými, sociálními i duchovními potřebami a koordinaci mezi zdravotními a sociálními službami. Právě tato komplexnost klade vysoké nároky na fungování týmů i na jejich vedení.

Když léčba nestačí. Lékařka Kateřina Rusinová mění způsob, jakým mluvíme o konci života

Filantropie

Lékařka, která vrací lidskost do medicíny. Kateřina Rusinová je jednou z klíčových osobností české paliativní péče – oboru, který nestaví na technologiích, ale na porozumění, komunikaci a důstojnosti. Svým přístupem otevírá společenskou debatu o smrti a umírání, školí zdravotníky, pracuje s rodinami pacientů a ukazuje, že i konec života může být provázený úctou a klidem. Letos se stala finalistkou Impakt Awards.

nst

Přečíst článek

Systém má silné kořeny, slabinou jsou personální kapacity

Česká paliativní péče je dnes systémem, který má pevné odborné základy a rostoucí důvěru veřejnosti. Existuje síť mobilních a lůžkových hospiců, přibývá nemocnic s konziliárními paliativními týmy a postupně se rozšiřují paliativní ambulance. Zároveň se daří zvyšovat povědomí o paliativní péči mezi odbornou i laickou veřejností.

Zkušenosti pozůstalých hovoří jasně. Podle průzkumu Centra paliativní péče Hospice pod lupou je 97 procent pozůstalých spokojeno s péčí, kterou od hospice bezprostředně po úmrtí svého blízkého dostali, a téměř všichni by ji doporučili lidem v podobné situaci. Nejde přitom jen o kvalitu odborné péče, ale také o podporu praktickou, emoční a lidskou – o sdílení pocitu smíření, klidu a důstojnosti.

Slabinou systému však zůstávají personální kapacity, riziko vyhoření a nedostatek systematické podpory pro vedoucí pracovníky. Mnoho organizací vzniklo „zdola“, z iniciativy zapálených a vysoce kvalifikovaných odborníků. S postupným růstem služeb ale na jejich lídry přibývaly nové role a odpovědnosti, které přesahují čistě zdravotnickou či sociální odbornost a vyžadují rozvoj manažerských dovedností.

„Spousta věcí u nás stojí na nadšení jednotlivců. Chci se učit, jak z dobrých zkušeností vytvořit funkční systém, který bude dlouhodobě udržitelný,“ popisuje situaci Kateřina Havlíčková, vedoucí lékařka mobilního hospice Fakultní nemocnice u sv. Anny.

4 fotografií v galerii

Investice do lidí je klíčová

Právě na tuto potřebu reagují iniciativy zaměřené na rozvoj lidí, kteří paliativní péči vedou nebo se na tuto roli připravují. Jedním z příkladů je grantový a stipendijní program Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), realizovaný ve spolupráci s odbornými partnery: Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem pro rozvoj paliativní péče. Program se soustředí na rozvoj leadershipu, manažerských dovedností a sebepéče u vedoucích pracovníků paliativních týmů.

Katarína Vlčková

Katarína Vlčková: Chceme dostat Česko mezi světovou špičku v poskytování dětské paliativní péče

Leaders

Katarína a Ondřej Vlčkovi před dvěma lety šokovali českou filantropickou společnost svým obřím vkladem jedné a půl miliardy korun na dětskou paliativní péči. Ondřej byl šéfem známé české technologické společnosti Avast. Ta se před dvěma lety spojila s americkou společností Norton, byla to fúze za 8,6 miliardy dolarů. Vlčkovým z této fúze připlul významný finanční podíl. Nekoupili si jachtu ani ostrov. Obří částku věnují na pomoc druhým. Celý rozhovor si přečtěte v novém magazínu Newstream CLUB, který najdete na stáncích.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V polovině ledna se uskutečnilo již třetí výroční setkání grantistů a stipendistů zapojených do programu. Z jejich zkušeností vyplynulo, že systematická podpora pomáhá organizacím lépe zvládat růst, zvyšující se nároky na koordinaci týmů i dlouhodobou udržitelnost péče. „Vedení týmu je pro mě alfa a omega všeho. Chci se učit, jak kolektiv řídit vědomě, sdílet zkušenosti s ostatními a nebýt na rozhodování sama,“ říká Kristýna Perůtková, vedoucí Mobilního hospice Caritas – Hospic na Svatém Kopečku.

Fundraising jako nezbytná součást péče

Vedle podpory lidí hraje v paliativní péči zásadní roli také financování. Hospicová péče je totiž z velké části závislá na darech od firem i jednotlivců. V některých organizacích tvoří fundraising až polovinu celkového rozpočtu, a schopnost dlouhodobě a srozumitelně komunikovat smysl paliativní péče je proto klíčová.

Některé hospice přistupují k osvětě i fundraisingu inovativně. Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech dlouhodobě pracuje s veřejností a místní komunitou prostřednictvím zážitkových happeningů s gerontooblekem či pojízdnou kavárnou. Tyto aktivity pomáhají nejen šířit povědomí o paliativní péči, ale také získávat podporu pro další rozvoj služeb. Podobně projekt Čtyřlístek berounské organizace Mezi břehy přibližuje paliativní péči firmám a jejich zaměstnancům a současně posiluje vazby mezi lokálním byznysem a hospicovou péčí.

Radka Vernerová, ředitelka Domu pro Julii, prvního kamenného hospice pro děti

Zakladatelka dětského hospice Radka Vernerová: Snažím se dělat věci tak, jak nejlíp dovedu

Leaders

„To nejde.“ Tuhle větu slyšela Radka Vernerová, zakladatelka prvního dětského hospice v Česku, nesčetněkrát. Tvrdili jí, že v 21. století, kdy lidstvo přemýšlí o osídlení Marsu, je nemožné sehnat peníze na centrum určené dětem s nevyléčitelnými nemocemi a jejich rodinám.

nst

Přečíst článek

Prevence vyhoření není luxus

Opakujícím se tématem v paliativní péči je duševní hygiena a prevence vyhoření. Práce s vážně nemocnými a jejich rodinami znamená dlouhodobou emoční zátěž, která se často potkává s nedostatkem času i personálu. Sebepéči proto nelze vnímat jako nadstandard, ale jako nezbytnou součást profesní praxe.

Podle vedoucích pracovníků má možnost koučingu, mentoringu a sdílení zkušeností s kolegy z jiných organizací zásadní vliv nejen na jejich osobní odolnost, ale i na stabilitu celých týmů.

Podpora, která míří na systém

Podpora paliativní péče ze strany soukromého sektoru má smysl tehdy, pokud míří na systém jako celek, nikoli jen na jednotlivé služby. Dlouhodobé iniciativy, které se zaměřují na lidi, jejich vzdělávání a schopnost vést týmy, mohou přispět k větší stabilitě celého oboru.

„Věříme, že kvalitní paliativní péče stojí především na lidech. Pokud má být dlouhodobě dostupná a udržitelná, je nutné podporovat nejen samotné služby, ale i ty, kteří je vedou a nesou za ně odpovědnost,“ říká Radek Perman, člen představenstva Buřinky.

Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu

Filantropie

Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.

nst

Přečíst článek

Budoucnost paliativní péče

Demografický vývoj ukazuje, že potřeba paliativní péče bude v Česku dál růst. Stárnoucí populace, vyšší výskyt chronických onemocnění i tlak na zdravotní systém zvyšují význam péče, která dokáže zlepšit kvalitu života v jeho závěru. To zároveň znamená, že v příštích desetiletích bude nutné výrazně posílit počet lékařů, zdravotních sester i dalších odborníků se specializací v paliativní péči.

Bez systematické podpory lidí v terénu by se však tento rozvoj mohl zpomalit. Zkušenosti z grantových a stipendijních programů ukazují, že investice do leadershipu, vzdělávání a sdílení zkušeností nejsou doplňkem, ale nezbytnou součástí funkčního a dlouhodobě udržitelného systému paliativní péče.

Barbora Vaculíková, první dáma českého zdravotnictví

Manažerka Penty Vaculíková: V péči o seniory jsme jedničkou na trhu. A budeme dál růst

Leaders

Společnost Penta Hospitals v Česku provozuje 31 domů pro lidi s Alzheimerovou chorobou, jinými slovy stařeckou demencí. Penta je největším soukromým poskytovatelem „pobytových sociálních služeb v Česku“. Nejsou to jen Alzheimer centra, ale i nový model zařízení pro seniory, kde je kombinovaná zdravotní a sociální péče. Penta vytváří nový model sociální péče o staré lidi, kterou stát nedokáže poskytnout. Ale samozřejmě jde i o byznys. Penta Hospitals měla za poslední rok obrat pět a půl miliardy korun. „Máme akviziční apetit,“ říká Barbora Vaculíková, šéfka Penta Hospitals a jedna z nejvlivnějších manažerek v Česku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

K energii bez limitů je ještě daleko. Ale peníze už proudí

futuristický termonukleární reaktor
Futuristický termonukleární reaktor, ilustrační snímek, iStock
Jan Žižka
Jan Žižka

Jadernou fúzi, která se jednou může stát prakticky neomezeným zdrojem energie, začali ekonomičtí vizionáři řadit mezi nejnadějnější technologie budoucnosti. Experimenty posledních let potvrdily, že díky fúzi dokážou lidé vyrobit více energie, než je zapotřebí k jejímu spuštění. K masovému využití nového stabilního a čistého zdroje je ještě hodně daleko, ale už se kolem jeho vývoje točí peníze soukromých investorů, budoucích velkých spotřebitelů i dodavatelů dílů pro fúzní reaktory. Zrodil se nový obor ekonomiky, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Fúze oproti klasické jaderné energetice nesází na štěpení atomu, ale na slučování atomových jader lehkých prvků (počítá se především s izotopy vodíku deuterium a tritium). Na rozdíl od stávajících atomových elektráren nebude kvůli výrobě energie z jaderné fúze nutné ukládat vyhořelé palivo na statisíce let pod zem. A výzkum tohoto oboru má velkou tradici také v Česku. Tuzemští vědci v minulosti přispěli k poznatkům, které umožňují fúzi v tokamaku – tradičním typu fúzního reaktoru.

V příštích letech půjde o to, aby nových příležitostí ve fúzním oboru využily také české firmy. Příklady už existují. Společnost Ateko z Hradce Králové, jež původně vznikla z ústavu potravinářské a chladicí techniky, se stala významným dodavatelem důležitých zařízení – heliových turbocirkulátorů v rámci projektu mezinárodního termonukleárního reaktoru ITER, který se staví ve francouzském Cadarache.

Co mají společného kancléř Merz a Trump Jr.? 

Mezi osobnostmi, které se hlásí k vizi jaderné fúze, najdeme německého kancléře Friedricha Merze, syna amerického prezidenta, čínské vládní činitele, proslulého ekonoma Nouriela Roubiniho nebo manažery a investory předních amerických technologických firem jako Google a Microsoft.

Jméno Donalda Trumpa juniora bylo často skloňované na přelomu loňského a letošního roku poté, co společnost Trump Media & Technology Group, která mimo jiné stojí za sociální sítí amerického prezidenta Truth Social, oznámila spojení s kalifornskou firmou TAE Technologies. Cílem je vytvořit jednu z největších veřejně obchodovaných společností v oboru jaderné fúze na světě. Její vývoj v rámci TAE Technologies, která netradičně sází kromě vodíku na bor, podpořil Google. Ve vedení nové společnosti zasedne právě i prezidentův syn. To naznačuje, že podobně jako vývoj umělé inteligence bude mít i komercializace termonukleární fúze za Trumpovy administrativy své vlivné příznivce ve Washingtonu.

Elektrárna Chvaletice

Tykač chce zavřít uhelky. Chvaletice musejí zůstat, zní z ČEPS

Zprávy z firem

Úplné odstavení elektrárny Chvaletice není podle expertů bezpečné. Mohlo by dojít k problémům s napětím i obnovou sítě. ČEPS navrhuje dočasné řešení. Blackout jako takový ale nehrozí, elektřiny je prý dost.

ČTK

Přečíst článek

Jaderná tvář Německa

Kancléř Friedrich Merz loni obrátil pozornost k fúzi v zemi, kde slovo „jaderné“ v minulosti mnozí přijímali s velkým podezřením nebo přímo odporem. Merz nejenom kritizoval německý odchod od klasické atomové energetiky, ale také označil jadernou fúzi za jednu z klíčových technologií, která si zaslouží silnou podporu Berlína. Němečtí ekonomové se nejspíš ještě budou přít, jestli je fúze tím „pravým ořechovým“ pro nastartování tamního hospodářství, ale faktem zůstává, že v jejím výzkumu Spolková republika nijak nezaostává. Proslulý je německý stellarátor (jiný typ fúzního reaktoru než tokamak) Wendelstein 7-X. Také ve Spolkové republice už podobně jako v Americe rostou fúzní startupy, které chtějí komercializaci nadějné technologie urychlit.

Z českého pohledu je důležité, že spoluprací se svými německými kolegy se mohou pochlubit také mnozí tuzemští vědci. V rámci konsorcia EUROfusion, které mimo jiné buduje zmiňovaný mezinárodní tokamak ITER, spolupracují německý Ústav Maxe Plancka pro fyziku plazmatu s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd ČR a Centrem výzkumu Řež. Česko je pro zahraniční partnery včetně Němců i Američanů atraktivní díky projektu nově budovaného fúzního experimentálního zařízení – tokamaku Compass-U v pražské Libni. Předností tohoto tokamaku má být skutečnost, že svými technickými parametry bude v mnohém připomínat větší ITER. Podobně jako výstavba ve Francii však i ta česká nabrala významné zpoždění.

Přistání na Měsíci

Toto není apríl: Rusové chystají jadernou elektrárnu na Měsíci. Již za deset let

Politika

Do razantního budování vesmírné infrastruktury se pouštějí Rusové, Čína i USA. Kdo tyto nové hvězdné války vyhraje?

ČTK

Přečíst článek

Hlas pro fúzi od „Dr. Zhouby“

Americký ekonom Nouriel Roubini si před necelými dvěma desetiletími vysloužil přezdívku „Dr. Doom“, tedy „Dr. Zhouba“, když předpověděl poslední velkou finanční krizi. Loni už se objevilo jiné přízvisko – „Dr. Boom“, když jeho varování před recesí vystřídala očekávání investičního boomu ve Spojených státech. Navzdory politice Donalda Trumpa, která vyhlídky boomu naopak oslabuje.

Tahounem investic se má kromě umělé inteligence podle Roubiniho stát také energetická revoluce. Ekonom považuje za klíčový právě technologický průlom v oboru jaderné fúze. A nutno dodat, že pomalu každé Roubiniho slovo sleduje nejen celý Wall Street, ale také finančníci z dalších koutů světa. Klíčovou roli v podpoře fúze přitom hraje americký Big Tech, často ve spojení s velkými energetickými firmami. Vyhlíží stoupající poptávku po elektřině od umělé inteligence a datových center. Zmiňovanou firmu TAE Technologies podpořil Google společně s ropným gigantem Chevron i finančníky z Goldman Sachs.

Nejde přitom jenom o ekonomické ambice. V Americe přemýšlejí také o globálním souboji technologií a geopolitice. Kdo první dosáhne výroby energie z fúze, získá obrovskou výhodu. Ambice globálních mocností ostatně ukazuje i výčet partnerů projektu ITER – kromě Evropské unie, USA, Japonska, Jižní Koreje a Indie jsou mezi nimi Čína a Rusko, které nevyřadily ani mezinárodní sankce v době jeho agrese na Ukrajině. Všechny tyto země mají i své vlastní projekty a obavy vyvolává zvláště Čína, která už utekla svým konkurentům v různých technologiích. Čínský tokamak EAST se může pochlubit řadou úspěchů a v Pekingu si hodně slibují i od dalšího rozestavěného fúzního reaktoru BEST.

Britové budují v USA továrnu na palivo budoucnosti. Do projektu vloží miliardy

Zprávy z firem

Britská jaderná společnost Newcleo plánuje investovat až dvě miliardy dolarů (přibližně 41,7 miliardy korun) do vývoje zařízení na výrobu jaderného paliva ve Spojených státech. Na projektu bude spolupracovat s americkou společností Oklo. Firmy to v pátek uvedly v tiskové zprávě. Cílem je posílit dodavatelský řetězec pro sektor jaderného štěpení, který v poslední době rychle roste.

ČTK

Přečíst článek

Jitrnice, jaké svět neviděl?

Velké americké technologické firmy se rozhodly vývoj fúzní energetiky podpořit také velmi inovátorským způsobem, nad kterým mnozí pozorovatelé nechápavě kroutí hlavou. V době, kdy stále není jasné, za jak dlouho bude možné díky nové technologii vyrábět elektřinu v masovém měřítku a jaký koncept reaktoru nakonec v konkurenci různých typů převáží, začaly firmy jako Microsoft a Google uzavírat dohody o výkupu budoucí fúzní energie. S podobnými smlouvami americký Big Tech ostatně přichází i v oboru klasické jaderné energetiky – s developery malých modulárních reaktorů, které vizionáři považují za další nadějnou technologii.

První dohodu o výkupu energie z jaderné fúze sjednal Microsoft v roce 2023 se společností Helion Energy, která už zahájila výstavbu první fúzní elektrárny Orion ve státu Washington. Hodlá tak přejít od experimentálních reaktorů ke zdroji, který už bude energii reálně vyrábět. Helion zatím plánuje, že dodá elektřinu do sítě už v roce 2028. Google zase podepsal dohodu s další americkou firmou Commonwealth Fusion Systems (CFS), jejíž elektrárna má najet na začátku třicátých let.

Podle Slavomíra Entlera z pražského Ústavu fyziky plazmatu patří CFS vedle německé Proxima Fusion mezi firmy, které ve svém oboru vynikají nejvíce. Jak Entler upozornil v článku pro web Vedavyzkum.cz, americká CFS vznikla jako spin-off proslulého Massachusettského technologického institutu, zatímco Proxima jako spin-off Ústavu fyziky plazmatu Maxe Plancka.

Slavomír Entler zároveň varuje před fyzikálně neuskutečnitelnými vizemi, ve kterých hraje hlavní roli přesvědčivost autorů. Extrémem jsou podle něj právě smlouvy o prodeji budoucí elektřiny vyrobené z jaderné fúze a v této souvislosti konkrétně zmiňuje dohodu Microsoft-Helion. Big Tech tak zřejmě vyvolává přehnaná očekávání, na druhé straně asi příliš nespoléhá na to, že jeho partneři své časové scénáře opravdu naplní.

Projekt termonukleárního reaktoru ITER je šancí také pro české firmy. iStock

Připravovaná reaktorová hala v závodě společnosti Commonwealth Fusion Systems v americké Virginii.

Elektřina z fúzní reakce se už prodává, i když elektrárna ještě vůbec neexistuje

Enjoy

Velké firmy nakupují za miliardy dolarů elektřinu z fúzního reaktoru. To vypadá jako výborný plán. Vždyť od fúzní reakce se čeká, že vyřeší energetické problémy lidstva a nezanechá po sobě ekologickou katastrofu. Jenomže komerční získávání energie z fúzní reakce se zatím vůbec nedaří.

Josef Tuček

Přečíst článek

Pomalá Evropa? 

Jiný úhel pohledu na „americké způsoby“ nabídla výzkumnice Anda Bologa z Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA), která se podílí na programu s názvem Tech Policy Program. Evropský přístup označuje za příliš opatrný – pokud EU spustí první demonstrační elektrárnu až někdy ve 40. letech, jak to zatím vypadalo, elektřina z fúzních zdrojů se dostane do sítě až mnohem později. Takové načasování podle výzkumnice mělo logiku v době, kdy byla fúze považována za dlouhodobý výzkumný projekt. Nemá ale příliš smysl v době, kdy průmysl šlape na plyn a směřuje k velkým projektům v příští dekádě.

Zapojení soukromých firem by podle optimistů mohlo přispět k rozšíření aplikovaného výzkumu a vývoji, který výstavbu elektráren zrychlí. Ať už však jde v případě rychlé cesty k fúzní elektřině o realistické scénáře nebo pouhé sny, jisté je, že Evropa ve srovnání se Spojenými státy čelí značnému handicapu. Američtí investoři z řad podnikatelů typu Billa Gatese, Big Tech a různí venture kapitalisté jsou dlouhodobě ochotní investovat do projektů, jejichž realizace je během na dlouhou trať. Díky tomu je Amerika špičkou v umělé inteligenci, polovodičovém průmyslu nebo biotechnologiích. Evropa se potýká s nedostatečným kapitálovým trhem i velkou nechutí vůči riziku. Brusel se tomu snaží čelit vytvářením různých fondů, ty však často buď nestačí, nebo tolik nepovzbuzují ke komercializaci výsledků výzkumu.

Soukromí investoři zatím do samotného vývoje fúze vložili podle zprávy F4E Fusion Observatory kolem 15 miliard dolarů do loňského září, z toho více než polovina připadá na USA a očekává se další růst výdajů. Číňané se dosud podíleli zhruba třetinou a Evropská unie pouze jednotkami procent, přičemž převážně jde o německé peníze. I to je jeden z důvodů, proč se také v Evropě objevuje předpoklad, že první fúzní elektrárny vzniknou mimo náš kontinent.

Otázkou je, jestli s tímto předpokladem nějak zamíchá nová politika vlády Friedricha Merze v Německu, která hodlá do oboru investovat dvě miliardy dolarů a vytyčila cíl první fúzní elektrárny ve Spolkové republice. V této souvislosti dokonce zaznívají slova o možném „světovém prvenství“, což má možná více společného se snahou motivovat než realitou.

V USA nás berou jako americkou firmu, říká šéf výrobce motorů PBS z Velké Bíteše

Zprávy z firem

Nové poznatky o vedení boje ve vzdušném prostoru a významu dronů, které přinesla ruská válka na Ukrajině, nezůstaly stranou pozornosti amerických ozbrojených sil. Český výrobce motorů do dronů a vojenských střel PBS Group byl na rostoucí poptávku svých amerických odběratelů připraven. „Už jsme měli naše motory v Americe odzkoušené a zákazníci jako US Air Force i US Navy byli s výsledky těchto zkoušek spokojeni,“ řekl generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán v rozhovoru pro Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Evropa má také své trumfy 

I kdyby Evropa nebyla premiantem v rychlosti spouštění prvních nových elektráren, její role ve fúzní ekonomice bude v každém případě významná. Už dnes se spousta evropských firem zapojila do dodavatelského řetězce fúzních reaktorů, zvláště díky projektu ITER. Evropskou část tohoto mezinárodního projektu spravuje instituce Fusion for Energy (F4E), která v rámci různých kontraktů zapojila více 2700 firem a 75 vědecko-výzkumných organizací. S tím jsou spojené investice, které dosáhly 6,8 miliardy eur v letech 2007-2024.

K tomu, aby jednotlivé země nebo firmy dosáhly špičkové technologické úrovně, není nutné vždy být finálním dodavatelem. Stačí se podívat na příklad polovodičového průmyslu – největší světový výrobce, proslulý tchajwanský TSMC neprodává čipy na trhu pod svou značkou, ale dodává je pro známé americké společnosti typu Nvidia nebo Apple. Přesto mimořádné schopnosti TSMC nikdo nezpochybňuje. V jaderné fúzi má Evropa minimálně šanci hrát podobnou roli.

Díky projektům v oblasti jaderné fúze navíc mohou Evropané získat know-how, které využijí v dalších oborech. Příkladem jsou firmy jako německá Rolf Kind, která je silná v materiálech odolných vůči korozi, španělský Gutmar, úspěšný v oboru přesného strojírenství, nebo belgický výrobce mikročipů Magics Technologies, jenž dodává mikročipy pro jadernou energetiku i vesmírný průmysl. Právě kosmické odvětví, které významně přispívá také k pozemským inovacím, může být inspirací pro celý evropský fúzní obor.

Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat

Zprávy z firem

Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

Přečíst článek

Čechy zlákal vesmír, proč ne fúze?

Zakladatel brněnské firmy TRL Space Petr Kapoun před časem v rozhovoru pro Export.cz líčil rozvoj českého vesmírného průmyslu: „Když Česko v roce 2008 vstoupilo do Evropské kosmické agentury, byl to klíčový zlom, protože od té doby se nám otevřely možnosti různých tendrů a zapojení do dodavatelských řetězců. V TRL Space jsme se posunuli dál k celým družicím a vesmírným misím, ale bez předchozího zapojení do programů ESA bychom to nezvládli.“

Ve srovnání s kosmickým odvětvím zůstává fúzní obor – až na výjimky – spíše stranou pozornosti českých firem. To však neplatí o českých vědcích, kteří by mohli přispět ke sladění průmyslu s výzkumem. Podnikatelé možná potřebují podobný impuls, jako byl v případě kosmického průmyslu vstup Česka do ESA. Mohlo by jím být větší povědomí, že dodavatelské řetězce pro fúzní reaktory se formují už dnes a mohou se v nich uplatnit firmy s nejrůznějším zaměřením – zdaleka ne pouze ty, které mají dokonalou představu o slučování jader atomů.

Článek vyšel také na Export.cz

