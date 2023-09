Katarína Vlčková: Chceme dostat Česko mezi světovou špičku v poskytování dětské paliativní péče

Katarína a Ondřej Vlčkovi před dvěma lety šokovali českou filantropickou společnost svým obřím vkladem jedné a půl miliardy korun na dětskou paliativní péči. Ondřej byl šéfem známé české technologické společnosti Avast. Ta se před dvěma lety spojila s americkou společností Norton, byla to fúze za 8,6 miliardy dolarů. Vlčkovým z této fúze připlul významný finanční podíl. Nekoupili si jachtu ani ostrov. Obří částku věnují na pomoc druhým. Celý rozhovor si přečtěte v novém magazínu Newstream CLUB, který najdete na stáncích.

Jak přemýšlíte o své nadaci, která se věnuje dětské paliativní péči. O jejím účelu, o její funkci?

V první řadě jsem na nápad nepřišla já, začal o tom přemýšlet manžel před osmi nebo devíti lety, když jsme zvažovali, do čeho vložit část vydělaných peněz. Jaké téma si vezmeme. Nechtěli jsme peníze dávat jiným nadacím. Hodně dlouho jsme přemýšleli, než jsme přišli na Zlatou rybku (plní přání vážně nemocným dětem – pozn. red.). Když Zlatá rybka už dobře fungovala, po čtyřech nebo pěti letech, přišly další finanční prostředky. Chtěli jsme zvětšit dopad našich filantropických aktivit.

Udělali jsme první kolečko úvah a došli k tomu, že nechceme moc daleko od Zlaté rybky a zůstaneme u nemocných dětí. Chtěli jsme se držet tématu, které je nám blízké. Pracuji v hospici a znám hodně kolegů, kteří se věnují dětské paliativní péči. Vlastně to bylo logické. Nechtěli jsme něco, čemu nerozumíme, chtěli jsme téma, které je už trochu součástí našeho života.

Přemýšlení spíš vycházelo od manžela, a vnímám to i tak, že o zdroje se zasloužil on. Nemám tendenci rozhodovat, co s nimi budeme dělat. Jsem ráda, že o tom můžeme společně přemýšlet. První impulz vždy vychází od Ondřeje. On je systematický a racionální. Je fajn, že se doplňujeme, já jsme víc emoční.

Dětská paliativní péče je velmi citlivé téma. Jaká jsou její specifika?

Důležité je si uvědomit, že dětská paliativní péče se liší od dospělé tím, že do ní spadá velké spektrum různých nemocí, které často probíhají i několik let. Není to jenom specializovaná péče v závěru života. Je to péče o celou rodinu i pacienta ve všech lidských dimenzích, ne jenom v té zdravotní. Právě proto, že je tam těžká nemoc, kdy dítě může zemřít příští měsíc, ale může žít i několik let. Patří sem nejen onkologická onemocnění, těch je vlastně minimum, protože se většina dětí uzdraví. V paliativní péči máme ty děti, které sice dovedeme léčit, ale výsledek je hodně nejistý.

Větší skupinu tvoří děti s vrozeným chronickým onemocněním. Různé vývojové nebo genetické vady. Neumíme je vyléčit, ale umíme zpomalit průběh onemocnění. A pořád přitom hrozí, že děti dostanou infekci, která vše zkomplikuje. Tyto děti mají často neurologické problémy, nemohou chodit, mluvit, některé mají dýchací přístroje. Nebo nemají motorické potíže, ale mají sklon chytit nějakou závažnou infekci.

Nedá se popsat typické dítě v paliativní péči. Mohou to být i vady srdeční, kdy dítě může vést relativně normální život, ale nesmí dělat některé fyzické činnosti, je neustále v ohrožení života. Patří tam i děti po vážném úrazu, třeba s poškozeným mozkem. O ty se musí rodiče starat čtyřiadvacet hodin denně.

Všechny tyto děti potřebují doktora, který se zaměřuje na jejich nemoc. Ale potřebují i sociální pracovníky, sestřičky, fyzioterapeuty a další, aby žili co nejnormálnější život. Naše nadace chce, aby tyto děti měly kolem sebe co nejvíc služeb a podpory.

Jak velké investice plánují Vlčkovi realizovat v následujících letech v rámci své nadace? Jak chtějí dál pomáhat české společnosti? A jak mohou soukromé peníze pomáhat veřejnému sektoru? Čtěte rozsáhlý rozhovor s Katarínou Vlčkovou a výkonnou ředitelkou nadace manželů Vlčkových Ivanou Plechatou v prvním čísle magazínu Newstream CLUB.

