Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Od řemesla k algoritmu: Co dnes rozhoduje o chuti espressa

Od řemesla k algoritmu: Co dnes rozhoduje o chuti espressa

Od řemesla k algoritmu: Co dnes rozhoduje o chuti espressa
SEB Professional, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Kvalita espressa přestala být otázkou talentu jednotlivce. Ve světě, kde se káva připravuje napříč kancelářemi, hotely a veřejnými prostory, přebírají kontrolu technologie, data a automatizace.

Ještě donedávna byla kvalitní espresso káva výsadou kaváren. Dnes se stejné nároky objevují v kancelářích, hotelech i veřejných prostorech. Nejde jen o chuť. Káva má být stabilní, rychlá a bez zbytečných komplikací. A tomu se začíná přizpůsobovat i způsob její přípravy.

Zatímco dříve stála kvalita především na zkušenostech baristy, dnes se stále větší část odpovědnosti přesouvá na technologii. Vývoj profesionálních kávovarů se soustředína výkon i na přesnost jako je stabilní tlak, konzistentní teplota a opakovatelný čas extrakce.

20 fotografií v galerii

Na tomto směru se podílejí i vývojové týmy značky WMF v rámci skupiny SEB Professional. Strategické vedení této oblasti má na starosti Martin Zouhar, prezident divize SEB Professional Beverage, jehož role spočívá v propojování technologického vývoje s realitou provozu: od kanceláří až po gastronomii.

Káva jako provozní standard, ne benefit

Kávovar dnes přestává být čistě mechanickým zařízením. Stále častěji pracuje se softwarem, ukládáním receptur a provozními daty. Technologie, které dříve patřily spíše do průmyslových aplikací, se postupně stávají součástí každodenního kávového rituálu. Vývoj se tak odehrává na pomezí laboratoře a reálného provozu.

V praxi to znamená, že profesionální kávový svět již není rozdělený jen na kavárenské páky a kancelářské automaty. Vedle plně automatických kávovarů, které tiše a spolehlivě fungují v kancelářích a hotelech, se prosazují i výkonnější kompaktní stroje určené pro místa s vyšším provozem. Zvláštní pozici pak zaujímají poloautomatické tradiční kávovary - portafiltry. Ty si zachovávají baristický rituál práce s pákou, ale část rutiny, která je náchylná k chybám, přenechávají spolehlivé technologii. Výsledkem je širší spektrum řešení, kde si každý provoz může zvolit míru pohodlí, kontroly i zapojení člověka – bez nutnosti slevovat z kvality.

Místo recepce kavárna či bar. Penta zkouší nový koncept vstupu do kancelářských budov

Místo klasické recepce kavárna. Penta boří zavedená pravidla vstupu do kancelářských budov

Reality

Provoz recepce je nákladný na personál, vstupní lobby zase na metry čtvereční. Jak využít prostory lépe a ekonomičtěji teď zkouší developer Penta Real Estate v právě dokončené budově Metalica na Nové Waltrovce v Praze 5. Klasickou recepci nahradila kavárna a moderní technologie. A pokud je třeba lidský kontakt, například pro lepší orientaci v budově, mohou se příchozí obrátit pro radu na vyškoleného baristu.

Denisa Holajová

Přečíst článek

Rozdíly mezi jednotlivými typy kávovarů se nejvíce projeví v reálném provozu. Menší kanceláře nebo pracovní týmy, kde se káva připravuje průběžně během dne, si vystačí s kompaktními automatickými stroji jako jsou nové WMF Elevation 10 a WMF Peak 50. Ty fungují spolehlivě a nevyžadují zvláštní pozornost. Ve větších kancelářích, hotelových snídaních nebo recepčních prostorech už jde o plynulý provoz během špiček. Stejně důležitá jako samotná rychlost je zde i stabilita. Schopnost zvládnout nápor bez kolísání kvality a bez nutnosti zkušené obsluhy.

Když do kávovaru vstoupí software

Poloautomatické kávovary, jako je WMF espresso NEXT, pak stojí trochu stranou této logiky výkonu. Nejsou určené primárně na objem, ale na situace, kde je káva součástí atmosféry. Hodí se do kaváren, hotelových lobby nebo moderních firemních prostor, kde má samotná příprava viditelnou roli. Technologie zde nepřebírá celý proces, ale zasahuje tam, kde má smysl – u rutiny, která má být pokaždé stejná.

Podle Jakuba Smolky, baristy a vítěze Czech Barista Championship, se role člověka v době „chytrých“ kávovarů nemění, ale vyvíjí. „Role člověka kvůli chytrému kávovaru nezmizí, ale vyvíjí se. Barista zůstává tím, kdo do procesu vnáší zkušenosti, záměr a smyslové posouzení. Technologie nedokáže pochopit chuťové cíle, kontext nebo emoce, ale lidé ano,“ říká Smolka.

Podle něj je klíčový moment ve chvíli, kdy je ideální chuťový výsledek jednou definován: „Jakmile máte ideální výsledek, chytrá technologie se stává neuvěřitelně výkonnou, protože dokáže toto rozhodnutí konzistentně a spolehlivě replikovat.“

Jste ohleduplní a staráte se o klima? Kodaň vás zve na kafe

Jste ohleduplní a staráte se o klima? Kodaň vás zve na kafe

Enjoy

Zatímco ve světě vznikají vůči turistům omezení nebo dokonce schytávají nevybíravé útoky, vedení dánské Kodaně chce s dopady masového cestování bojovat přátelským programem, který netrestá, ale odměňuje. Třeba za jízdu na kole nebo autobusem dostanete šálek kávy zdarma.

Karel Pučelík

Přečíst článek

To má přímý dopad i na každodenní práci baristů. „Dříve byla velká část práce reakcí na měnící se podmínky – neustálé upravování mletí, receptur a nastavení stroje. Moderní systémy umožňují udržovat zvolenou recepturu s vysokou mírou stability a snadno ji replikovat nebo sdílet mezi týmy,“ popisuje Smolka.

Díky tomu se pozornost baristů přesouvá od technické obsluhy stroje k pohostinnosti, komunikaci a vytváření celkového zážitku. „Technologie odstraňuje z procesů zbytečné „tření“ a vytváří tak prostor pro to nejlidštější na naší práci,“ dodává.

Data jako nový garant kvality

Podobně vnímá vývoj i Radek Matuszewski, viceprezident pro Evropu. Podle něj vedly požadavky zákazníků ke zvýšenému důrazu na automatizaci a uživatelský komfort. „Vyvinuli jsme řešení pro studené nápoje, jako je nová funkce WMF Cooled Brew, a také plně automatizované systémy čištění a údržby, které snižují zátěž personálu a zajišťují stabilní výsledek bez ohledu na to, kdo stroj obsluhuje,“ vysvětluje.

Konzistence je podle Matuszewského založená na práci s daty. „Aby stroj připravil konzistentní espresso, musí sledovat klíčové parametry – dobu extrakce, teplotu i hrubost mletí. Díky neustálému monitorování dokáže odhalit odchylky a automaticky se přizpůsobit,“ říká. Data podle něj neslouží jen ke kontrole kvality, ale i k zajištění hladkého provozu a prevenci chyb dříve, než se projeví v šálku.

Koprovka v podání bistra Kro

Zelenina dobývá restaurace. A hosté si ji objednávají dobrovolně, protože chutná

Enjoy

Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zásadní rozdíl oproti vývoji před deseti lety vidí především v důrazu na flexibilitu. „Dnešní stroje musí zvládat daleko širší nabídku nápojů, přizpůsobení konkrétnímu provozu i firemní identitě a zároveň zůstat kompaktní a servisně přístupné,“ shrnuje Matuszewski.

Automatizace tak v kávovém světě nepůsobí jako popření řemesla, ale jako jeho přirozený vývoj. Stroje přebírají opakovatelné činnosti, zatímco lidem zůstává práce s chutí, servisem a obsahem. A právě díky tomu může dnes espresso chutnat stejně dobře v kanceláři jako v kavárně bez ohledu na to, kdo stojí u kávovaru.

Nealkoholické drinky jsou v módě

Suchý únor učí Čechy pít jinak. Sahají po nealku, prémiových limonádách i kombuche

Zprávy z firem

Suchý únor zvyšuje poptávku po nealkoholických alternativách destilátů, a to až o pětinu. Roste i zájem o prémiové limonády a fermentované nápoje. Vyplývá to z dat online supermarketu Rohlik.cz.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Od turka k filtrům a matcha latté. Jak se z Čechů během čtvrtstoletí stala kávová elita

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Vítězné prodejny lednového kola Visa Czech Top Shop

Vítězné prodejny lednového kola Visa Czech Top Shop
VISA CZECH TOP SHOP užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Lednové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ukazuje tři různé cesty, jak dnes dělat retail dobře: kompaktní a promyšlený prostor Be Lenka v Arkádách Pankrác, první český formát Kaufland XS ve Veselí nad Lužnicí postavený na rychlém a plynulém nákupu, a pražský Arket na Na Příkopě, kde se kamenná prodejna mění v plnohodnotný brand experience. Měsíčním vítězem se stala Be Lenka, která se jako první letos zařadila do finálové dvanáctky pro rok 2026.

Promyšlený retail v kompaktním prostoru

Prodejna Be Lenka v OC Arkády Pankrác potvrzuje, že i menší formát může nabídnout velmi kvalitní zákaznickou zkušenost. Interiér je postaven na kombinaci šedých tónů a přírodního dřeva, jež je využito jako obklad jedné ze stěn a pomáhá vyvážit minimalistický design přírodním prvkem. Boty jsou vystaveny na nástěnných stojanech, které umožňují snadnou orientaci i komfortní prohlížení, samozřejmostí jsou jasně viditelné cenovky. Prostor je logicky uspořádaný, funkční zóny jsou soustředěné kolem pokladny. Digitální obrazovka u vstupu představuje aktuální nabídku a akce, zatímco personál zajišťuje plynulý průběh obsluhy a poskytuje zákazníkům potřebnou asistenci.

Nový formát pro rychlé a cílené nákupy

Kaufland XS ve Veselí nad Lužnicí představuje první realizaci tohoto formátu v České republice a zároveň ukázku, jak se velký retailer adaptuje na měnící se nákupní chování. Kompaktní prodejna je navržena kolem jedné hlavní osy s postranními uličkami, které logicky rozdělují sortiment a umožňují rychlou orientaci i plynulý pohyb zákazníků. Přestože je prostor výrazně menší než u klasických hypermarketů, nabídka zůstává široká a cílí na každodenní potřeby. Prodejna je vybavena technologiemi podporujícími energetickou úspornost a udržitelný provoz. Komfort zákazníků zvyšují samoobslužné pokladny i ruční nákupní scannery, díky nimž je celý nákupní proces rychlý a plynulý.

Kamenná prodejna jako plnohodnotný brand experience

Pražská prodejna Arket na ulici Na Příkopě je příkladem prémiového konceptu, který kombinuje módu, kosmetiku a kavárnu do jednoho uceleného zážitku. Výrazné světelné logo a architektonicky zpracovaný vstup přitahují pozornost už z ulice, interiér pak pracuje s kvalitním osvětlením, otevřeným prostorem a pečlivě navrženými stojany i policemi. Sortiment je prezentován s důrazem na detail a vizuální harmonii, přičemž jednotlivé zóny – od oblečení přes kosmetiku až po kavárnu – přirozeně navazují. Arket zde jasně ukazuje, jak může kamenná prodejna fungovat jako brand experience, nikoli jen místo nákupu.

Be Lenka se stala prvním měsíčním vítězem letošního roku a jako první se tak zařadila mezi finálovou dvanáctku prodejen, ze které finálová porota celkového vítěze soutěže Visa Czech Top Shop za rok 2026.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Bad Bunny představil show během Super Bowlu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Grammy pro album roku nebylo překvapením, ale spíše opožděné uznání reality, která trvá už celou dekádu. Bad Bunny totiž není novou hvězdou, ale patří k architektům současného popu, který ke své korunovaci nepotřeboval změnit ani jeden přízvuk, ani jedno slovo své rodné španělštiny.

Příběh Bad Bunnyho se často vypráví jako moderní pohádka: kluk z Portorika, který balil nákupy v supermarketu, nahrával skladby na SoundCloud a během pár let se stal nejstreamovanějším umělcem planety. Jenže tato zkratka opomíjí to nejdůležitější – Bad Bunnyho vzestup nebyl náhodný virální moment. Byla to systematická demontáž pravidel hudebního průmyslu. Zatímco dřívější latinskoamerické hvězdy jako Shakira nebo Ricky Martin musely pro globální úspěch projít „anglickým filtrem“ a přizpůsobit se estetice MTV, Benito Antonio Martínez Ocasio odmítl hrát podle těchto pravidel. A tak si vyrobil vlastní.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Poločasová show za miliony

Už v roce 2018, kdy hostoval na hitu I Like It od Cardi B, bylo jasné, že je v něm něco jiného. Tehdejší mainstreamová média ho sice vnímala jen jako „rappera s divným hlasem a nalakovanými nehty“, ale hudební experti už tehdy upozorňovali, že přichází zásadní obrat.

Od roku 2020 do roku 2024 byl nepřetržitě na vrcholu žebříčků Spotify, jeho turné vyprodávala stadiony během minut a jeho tvář zdobila obálky Vogue i Rolling Stone.

Vše ale vyvrcholilo právě až na přelomu roků 2025 a 2026. Nejprve oznámením, že to bude právě Bad Bunny, kdo bude hlavní hvězdou poločasové přestávky šedesátého Super Bowlu, dále ziskem hlavní ceny Grammy a konečně opravdu krásnou poločasovou show, při níž došlo i na svatbu.

Pop a politika

Bad Bunnyho neústupnost v otázce jazyka je hluboce politická. Ve svých textech i veřejných vystoupeních často kritizuje koloniální vztah USA k Portoriku. Když v roce 2024 během prezidentské kampaně vystoupil proti rétorice namířené proti migrantům, nebylo to jen prázdné gesto celebrity. Bunny dlouhodobě hovoří za generaci, která se cítí být součástí globální vesnice, ale odmítá se vzdát své lokální identity. Jeho vítězná řeč na Grammy, kde ostře kritizoval zásahy proti hispánské komunitě, rezonovala ještě dlouho po skončení ceremoniálu.

Bad Bunny ztělesňuje moderní typ celebrity: autenticky artikuluje emoce generace, jejíž je členem. A to králové popu dělali vždycky. Bylo to totéž, když Elvis Presley symbolizoval uvolněnost poválečných baby boomers nebo když Michael Jackson stavěl bolest pouličního života subkultur proti hedonistickému étosu osmdesátých let. Bad Bunny dává hlas pocitu samoty ve světě, kde jsou si zdánlivě všichni nesmírně blízko, ale zároveň si nerozumíme. A balí to do nesmírně čerstvého hudebního hávu.

Bad Bunny dokázal, že k ovládnutí světa nepotřebujete angličtinu, nepotřebujete se vzdát své kultury a nepotřebujete zapadnout do předem připravených škatulek. Stačí být dostatečně hlasitý, dostatečně jiný a dostatečně neústupný. Rok 2026 patří jemu – a je to vítězství, na které jsme se připravovali celou dekádu.

Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva

Enjoy

Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Fairmont Golden Prague

Valentýn v Praze: od komorních večeří po velké brunche. Kam letos vyrazit za romantikou?

Enjoy

Polovina února patří v gastronomii i hotelnictví k nejsilnějším víkendům zimní sezony. Restaurace a hotely proto připravují speciální menu, šampaňské párování či brunche. Valentýn tak není jen svátkem zamilovaných, ale také důležitým impulzem pro tržby v jinak klidnějším období. Vybrali jsme několik míst, kde se dá letošní svátek oslavit stylově – od komorních večeří až po luxusní degustační zážitky.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zakladatel Metronome Prague David Gaydečka

David Gaydečka: Lákat na Metronome hvězdy se daří především díky pověsti. Pochvaloval si nás Sting, Nick Cave i Chemical Brothers

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme