Zakladatelka dětského hospice Radka Vernerová: Snažím se dělat věci tak, jak nejlíp dovedu

„To nejde.“ Tuhle větu slyšela Radka Vernerová, zakladatelka prvního dětského hospice v Česku, nesčetněkrát. Tvrdili jí, že v 21. století, kdy lidstvo přemýšlí o osídlení Marsu, je nemožné sehnat peníze na centrum určené dětem s nevyléčitelnými nemocemi a jejich rodinám.

Trvalo to „jen“ šest let. Dům pro Julii stojí v Brně Králově Poli a letos v létě přivítal první klienty. Kam chce projekt dál posunout prozradila v krátkém rozhovoru pro newstream.cz. Radka je jednou z deseti finalistek a finalistů ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost.

Nezdolnost, cílevědomost a schopnost rychle se zorientovat v nepřehledném terénu definují Radku nejen v její roli orientační běžkyně, ale také v jejím profesním životě. Snadné cesty pro ni nejsou výzvou, raději volí ty, na kterých musí otestovat své schopnosti. Že něco nejde, pro ni není odpověď. Autorovi výroku se vždy bude snažit dokázat opak. A ještě jedna věc Radku odlišuje od většinové společnosti. Téma smrti pro ni nikdy nebylo tabu.

Už jako teenager chodila dobrovolničit do nemocnice k onkologickým pacientům nebo do domovů pro seniory. Při studiu na vysoké škole založila nadaci a začala si pohrávat s myšlenkou dětského hospice. Veřejně záměř na jeho výstavbu ohlásila v roce 2017. Pro svoji vizi získala i radní města Brna. Trvalo to necelých sedm let. Dnes tu stojí - Dům pro Julii, jehož výstavba, vyšla na 185 milionů korun. Ono nemožné se stalo skutečností.

Provozující nezisková organizace je v budově v bezplatném pronájmu, veškeré vybavení, provoz a multidisciplinární tým platí z příspěvků dárců. „Každý finanční příspěvek má obrovský význam,“ říká Radka. Celkové náklady na zajištění komplexní zdravotně-sociální péče dětským klientům, jejich pečujícím rodinám a provozu neziskové organizace jsou odhadovány na 30 milionů korun ročně. Aktuálně například příjmy ze zdravotních pojišťoven dosahují necelých čtyř procent z celkových zdrojů organizace.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch?

To velmi záleží, z jakého úhlu pohledu se na takovou otázku podívám. Z pohledu rodiče jsou to spokojené děti, z pohledu orientačního běžce je to každý závod bez větších mapových chyb, z pracovního pohledu je to důvěra zaměstnanců.

Co byly naopak nejobtížnější chvíle, jak je překonáváte?

Nejobtížnější chvíle jsou ty, kdy všichni lidé v místnosti vědí, že logicky i selským rozumem má smysl dětskou paliativní péči systémově podporovat a financovat, zároveň však tvrdí, že „to nejde“.

Jakými hodnotami se řídíte?

Každý den se snažím dělat vše nejlépe, jak v danou chvíli dovedu. Laskavě, pečlivě, odpovědně.

Co Vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?

Aktuálně se intenzivně věnujeme edukaci týmu přímé péče, abychom mohli co nejdříve začít nabízet i pobyty rodinám, které si přejí prožít v Domě pro Julii terminální stadium onemocnění jejich dětí. V delším horizontu zpřístupnit dětskou paliativní péči co nejvíce dětem a mladistvým s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním.

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte a co by Vám pomohlo?

Nejčastěji se jedná o byrokratické bariéry a také o stávající legislativu, která je v oblasti sociálních a zdravotních služeb zastaralá. Také často narážíme na mýty, které kolem dětského hospice a dětské paliativní péče obecně kolují. Velmi by nám pomohla důvěra ze strany systému. Abychom nemuseli neustále vyplňovat nejrůznější formuláře a statistiky a dokládat vlastnictví bankovního účtu, výpisy z rejstříků apod. Nejvíce by však pomohla důvěra systému v to, že vysoce individualizovaná péče se nedá „napasovat“ mezi stávající personální a materiálně technické standardy služeb a je třeba tento druh péče financovat individuálně.

Je nějaká osobnost nebo příběh, který Vás inspiruje?

Příběhů i osobností je hodně. Například každý, kdo zakládal nějakou službu veřejnosti, také rodiče, kteří se potýkají s každodenní náročnou péčí. I majitelé firem, pro které jsou skvělé pracovní podmínky jejich zaměstnanců prioritou. V neposlední řadě moji kolegové, se kterými je radost spolupracovat a hledat řešení tam, kde zdánlivě žádné není.

Kdo je Váš největší fanoušek, podporovatel?

Největšími fanoušky jsou má rodina, kamarádi a kolegové. Podporovatelů projektu je celá řada, ráda však uvedu zástupce města Brna, bez jejichž důvěry a podpory by Dům pro Julii nestál.

Jak se Vám shánějí peníze, odkud přichází největší pomoc?

Peníze na podporu rodinám sháníme každý den už skoro sedm let. Díky mnoha dárcům a podporovatelům, ať už jednotlivcům nebo firmám, můžeme poskytovat sociální a zdravotní péči dětem a jejich rodinám. Od veřejnosti přichází největší pomoc. Naopak vyjednávání se zdravotními pojišťovnami se nám moc nedaří.

Provoz našich služeb je a vždy bude závislý na dárcích. Část peněz jde z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, kraje a obcí, částečně se podílejí zdravotní pojišťovny, částečně rodiny sami. Ovšem v rámci veřejných rozpočtů není uvažováno s počtem personálu jeden pečovatel/zdravotní sestra na jednoho klienta. Pochopitelně, to je neufinancovatelné. Proto dětské hospice všude po světě existují díky podpoře veřejnosti a firemních dárců.

