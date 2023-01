Hospic vrátil peníze od Babišovy nadace. A lidé mu darovali násobně víc

Nezisková charitativní organizace Girasole z Hustopečí na Břeclavsku, která vrátila dar 300 tisíc korun Nadaci Agrofert, získala od drobných dárců do dnešního odpoledne přes dva miliony korun. Girasole krok zdůvodnila tím, že prezidentský kandidát Andrej Babiš charitu zneužívá v kampani. Organizace toho nechce být součástí, řekl ředitel Girasole Miroslav Prchal. Ředitelka nadace Zuzana Tornikidis uvedla, že rozhodnutí Girasole nadace respektuje.

Agrofert patří k největším tuzemským firmám a je také jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v Česku. Do února 2017 vlastnil koncern někdejší ministr financí a bývalý premiér Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie v roce 2017 do svěřenských fondů.

Babiš podle ředitele v jedné z televizních debat argumentoval ve smyslu: „Já pomáhám, já mám nadaci a vy o tom nevíte”. A toto vyjádření bylo spojené s urážkou protikandidáta, řekl ředitel Prchal. „Nechceme být toho součástí a nechceme se dočkat toho, kdy někdo z kandidátů vytáhne seznam a začne jmenovat organizace, kterým kdy jak pomohl,” uvedl ředitel.

Dodal, že od Nadace Agrofert dostali dar 300 tisíc korun loni v prosinci a že už tehdy si v organizaci řekli, že když to bude jakkoliv použito v prezidentské kampani, tak že od daru dají ruce pryč. „Není to proti Nadaci Agrofert, proti ní nemáme vůbec nic. Nadace má dobrá témata, zaměřuje se na dobré cílové skupiny lidí, pomáhá, ale ten princip je jinde. Je to o tom, jak obstojíme sami před sebou,” uvedl ředitel.

Nečekaná vlna solidarity

Přiznal, že rozhodnutí vrátit peníze bylo velmi obtížné. Nezisková organizace bojuje podle něj o každou korunu a 300 tisíc korun není málo. „Zvlášť teď v lednu, kdy už musíme mít všechno vypořádáno a dotace dostáváme až v březnu. Ale nějak bychom to překlenuli,” uvedl ředitel.

„Rozhodnutí organizace Girasole respektujeme, i když nás velmi mrzí, neboť peněžní dar byl určen na potřebnou paliativní péči pro klienty jejich hospicu. O dar si loni v létě požádala sama organizace Girasole v rámci každoročního grantového kola, proto nerozumíme tomu, proč ho nyní vrací. Oceňujeme péči, kterou poskytuje Girasole svým klientům, a proto jsme je v roce 2018 podpořili 260 tisíc korun a v roce 2022 částkou 300 tisíc korun. Celkem jsme poskytli 560 tisíc korun. Naši práci v nadaci děláme srdcem s cílem pomoci potřebným a nikdy do ní nemícháme politiku,” řekla ředitelka nadace Tornikidis. Nadace Agrofert není podle ní součástí koncernu Agrofert. Nadace na webu uvádí, že jejím zřizovatelem je Agrofert a.s.

Organizace žádá dárce o podporu na serveru Darujme.cz. Informace o vrácení daru zveřejnila v pondělí, dárci jí částku poslali do druhého dne. Tisíce korun přibývaly i dopoledne, například v 10:20 šlo o celkovou darovanou částku 500 tisíc korun, o čtvrt hodiny později 620 tisíc korun. Kolem 14:20 celková částka přesáhla dva miliony korun. „Já to ani nemůžu rozdýchat, já teď nevím, co na tu úžasnou podporu mám říct. To jsem nečekal,” uvedl ředitel.

Girasole Hustopeče pečuje o nemocné a umírající pacienty. Kromě evropských i národních dotací získává finance na provoz od drobných dárců a firem.