Dům za 70 milionů, byt za 39: Luxus, který přepisuje ceny v Česku. Podívejte se, jak vypadá uvnitř
Nejdražší dům za 70 milionů korun a byt za téměř 40 milionů ilustrují sílu poptávky. Klíčovým trendem je ale plošný růst cen, který se stále výrazněji propisuje i mimo hlavní město.
Český realitní trh se v roce 2025 vrátil do silného růstového režimu a podle dat se ustaluje na nové cenové hladině. Luxusní prodeje, jako dům za 70 milionů korun nebo byt za 39 milionů, sice přitahují největší pozornost, ve skutečnosti ale potvrzují širší trend plošného zdražování.
Podle dat portálu Reas.cz byl rok 2025 rekordní nejen cenami, ale i objemem obchodů. Nejvýrazněji rostly ceny starších rodinných domů. Celorepublikový průměr dosáhl 6,6 milionu korun, zatímco v Praze překonal hranici 20 milionů.
Jak vypadá byt za 39 milionů a vila za 70 milionů?
„V roce 2025 jsme v datech Reas.cz u veřejně nabízených a následně prodaných nemovitostí zaznamenali cenové extrémy: nejdražší dům se prodal za 70 milionů korun a nejdražší byt za 39 milionů korun. Rok 2025 byl rekordní i objemem trhu a potvrdil, že dosud dostupné oblasti výrazně cenově rostou,“ uvádí Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel Reas.cz.
Kupující se podle něj na trh vrátili naplno a přestali čekat na pokles cen. Vyšší cenová hladina se tak postupně stává novým standardem. „Vše nasvědčuje tomu, že současné trendy by měly pokračovat i letos,“ dodává.
Luxus zůstává odolný
Zatímco širší rezidenční trh vstoupil po silném období do fáze konsolidace, prémiový segment zůstává stabilní. Podle studie Svoboda & Williams vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí ve druhém pololetí 2025 meziročně o 7,6 procenta.
„Skokový cenový růst sice zpomalil, poptávka po nemovitostech z našeho portfolia však roste dvouciferným tempem. Segment prémiových rezidenčních realit zůstává zdravý,“ říká majitel společnosti Prokop Svoboda.
Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské
Klíčovým trendem je rostoucí selektivita kupujících a přesun kapitálu k výjimečným nemovitostem v nejprestižnějších lokalitách. „Luxusní nemovitost už není otázkou prestiže, ale promyšlené investice,“ doplňuje Pavla Kalousová z Luxent – Exclusive Properties.
Výhled na rok 2026 tak zůstává relativně čitelný, a to kvůli omezené nabídce, rostoucím nárokům kupujících a pokračujícímu tlaku na ceny nejkvalitnějších projektů.
Výjimečná vila na Babě je na prodej. Prodává ji kontroverzní podnikatel
V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu
