Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Dům za 70 milionů, byt za 39: Luxus, který přepisuje ceny v Česku. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Dům za 70 milionů, byt za 39: Luxus, který přepisuje ceny v Česku. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Takto vypadá vila za 70 milionů.
Filip Král, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Nejdražší dům za 70 milionů korun a byt za téměř 40 milionů ilustrují sílu poptávky. Klíčovým trendem je ale plošný růst cen, který se stále výrazněji propisuje i mimo hlavní město.

Český realitní trh se v roce 2025 vrátil do silného růstového režimu a podle dat se ustaluje na nové cenové hladině. Luxusní prodeje, jako dům za 70 milionů korun nebo byt za 39 milionů, sice přitahují největší pozornost, ve skutečnosti ale potvrzují širší trend plošného zdražování.

Podle dat portálu Reas.cz byl rok 2025 rekordní nejen cenami, ale i objemem obchodů. Nejvýrazněji rostly ceny starších rodinných domů. Celorepublikový průměr dosáhl 6,6 milionu korun, zatímco v Praze překonal hranici 20 milionů.

Jak vypadá byt za 39 milionů a vila za 70 milionů? 

Byt o dispozici 4+kk v historickém domě v pražském Josefově se prodal za 39 milionů korun. Podlahová plocha přes 140 m² nabízí velkorysý prostor v jedné z nejprestižnějších adres metropole. Vysoké stropy a velká okna zajišťují dostatek denního světla v hlavní obytné zóně. 11 fotografií v galerii

Vila od renomovaného architekta na Praze 6 patřila k nejdražším prodaným domům roku 2025. Hlavní obytné podlaží propojuje interiér s terasou a výhledem do přilehlého lesoparku. Otevřený koncept zahrnuje kuchyň, jídelnu i obývací část v jednom prostoru. 13 fotografií v galerii

„V roce 2025 jsme v datech Reas.cz u veřejně nabízených a následně prodaných nemovitostí zaznamenali cenové extrémy: nejdražší dům se prodal za 70 milionů korun a nejdražší byt za 39 milionů korun. Rok 2025 byl rekordní i objemem trhu a potvrdil, že dosud dostupné oblasti výrazně cenově rostou,“ uvádí Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel Reas.cz.

Kupující se podle něj na trh vrátili naplno a přestali čekat na pokles cen. Vyšší cenová hladina se tak postupně stává novým standardem. „Vše nasvědčuje tomu, že současné trendy by měly pokračovat i letos,“ dodává.

Luxus zůstává odolný

Zatímco širší rezidenční trh vstoupil po silném období do fáze konsolidace, prémiový segment zůstává stabilní. Podle studie Svoboda & Williams vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí ve druhém pololetí 2025 meziročně o 7,6 procenta.

„Skokový cenový růst sice zpomalil, poptávka po nemovitostech z našeho portfolia však roste dvouciferným tempem. Segment prémiových rezidenčních realit zůstává zdravý,“ říká majitel společnosti Prokop Svoboda.

video

Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Enjoy

Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

pej

Přečíst článek

Klíčovým trendem je rostoucí selektivita kupujících a přesun kapitálu k výjimečným nemovitostem v nejprestižnějších lokalitách. „Luxusní nemovitost už není otázkou prestiže, ale promyšlené investice,“ doplňuje Pavla Kalousová z Luxent – Exclusive Properties.

Výhled na rok 2026 tak zůstává relativně čitelný, a to kvůli omezené nabídce, rostoucím nárokům kupujících a pokračujícímu tlaku na ceny nejkvalitnějších projektů.

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Výjimečná vila na Babě je na prodej. Prodává ji kontroverzní podnikatel

Reality

Pražská vilová čtvrť Baba patří mezi ty nejatraktivnější pražské lokality. A stejně tak vily, které tam stojí. Jedna z těch novějších je teď na prodej.

pej

Přečíst článek

Vila v Troji

V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu

Reality

Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Dálnice D6, úsek Knínice - Bošov

Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece

Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece
iStock
ČTK
ČTK

Rozdíl pár desetin procentního bodu se může zdát zanedbatelný. Ve splátkách ale znamená tisíce korun měsíčně. Zvlášť u vyšších hypoték se vyplatí pečlivé srovnání. Špatná volba může stát statisíce.

Průměrná sazba hypoték na začátku února meziměsíčně nepatrně klesla o 0,01 procentního bodu na 4,93 procenta. Zatímco sazby ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb bank vždy na začátku měsíce. Metodika vychází z průměrné nabídkové sazby hypotečního úvěru do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV).

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Reality

Jedním z největších projektů nájemního bydlení, na kterém se nyní v Česku pracuje, je přestavba pražského domu Radost. V původně kancelářské budově ze třicátých let má vyrůst na 600 nových, nájemních bytů. Majitelé budovy, rodina Valových, pověřila vedením projektu Tomáše Kašpara, který je zároveň viceprezident Asociace nájemního bydlení.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hypoteční trh vstupuje do klidnější fáze

„Hodnota Hypoindexu signalizuje přechod hypotečního trhu do klidnější fáze. Prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí, zároveň však nelze očekávat rychlý ani plošný pokles úrokových sazeb. Další vývoj bude záviset především na krocích jednotlivých bank, jejich ochotě konkurovat cenou a na celkovém ekonomickém prostředí,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Petr Michálek, šéf představenstva Skanska Residential

Šéf Skansky: 4,5 procenta je moc. Ideální hypotéka začíná trojkou

Reality

Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rozevírající se nůžky mezi fixacemi

Únor přinesl další rozevření nůžek mezi kratšími a delšími fixačními obdobími. U tříleté fixace se průměrná nabídková sazba snížila na 4,54 procenta, zatímco u desetileté fixace vzrostla na 5,52 procenta. Tento vývoj podle Sýkory odráží rozdílné cenové strategie jednotlivých bank i přetrvávající nejistotu ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.

ČNB se snižováním sazeb spěchat nebude

„Hypoteční sazby stagnují a v nejbližší době nečekejme žádné zásadní změny, a to i přesto, že inflace se v české ekonomice po dlouhé době pohybuje pod dvěma procenty. Česká národní banka se snižováním sazeb spěchat nebude,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Zlevňování podle něj českým bankám obvykle trvá výrazně déle než situace, kdy sazby rostou. Aktuálně navíc nevidí ani agresivní konkurenční boj, který by mohl vést k výraznějšímu poklesu sazeb.

Petr Borkovec/Partners
video

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

tzv

Přečíst článek

Banky volí rozdílné strategie

Část bank využívá relativně klidného období k aktivnějšímu boji o nové klienty a přichází s cílenými slevami, zejména u kratších fixačních období. Právě jednoleté, dvouleté a tříleté fixace se tak stávají hlavním nástrojem, jak oslovit klienty, kteří dosud vyčkávali s pořízením bydlení nebo zvažují refinancování stávající hypotéky. Naopak jiné banky zůstávají opatrné a své sazby zatím ponechávají beze změny.

I desetiny procenta hrají roli

Rozdíly v úrokových sazbách se dnes sice často pohybují jen v řádu desetin procentního bodu, v praxi však mohou znamenat rozdíl v měsíční splátce v řádu tisíců korun, zejména u vyšších úvěrových částek a delších splatností. Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent hodnoty nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné sazbě 4,93 procenta se mírně snížila na 20 314 korun.

Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze

Money

Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Hypoteční analytik: Hypotéky zlevní až v příštím roce. Banky se musejí zahojit

Money

ČTK

Přečíst článek

České stavebnictví se vrátilo k růstu. Produkce loni stoupla téměř o deset procent

Bytová výstavba
ČTK
nst
nst

Po dvou letech poklesu se české stavebnictví v roce 2025 odrazilo ode dna. Produkce odvětví meziročně vzrostla o 9,3 procenta, přičemž k oživení přispělo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství. Vyplývá to z čerstvých dat Českého statistického úřadu.

České stavebnictví má za sebou rok výrazného oživení. Po předchozích dvou letech útlumu se produkce v roce 2025 meziročně zvýšila o 9,3 procenta. Ještě o rok dříve přitom sektor zaznamenal pokles o 1,4 procenta.

K růstu přispěla obě hlavní odvětví stavební výroby. „V prosinci se stavebnictví dařilo, produkce vzrostla meziročně i meziměsíčně a v růstu bylo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství,“ uvedl ředitel odboru Českého statistického úřadu Radek Matějka.

Silnější infrastruktura i výstavba budov

Pozemní stavitelství, tedy výstavba budov, vykázalo za celý rok růst o 8,6 procenta. Ještě dynamičtěji rostlo inženýrské stavitelství zahrnující dopravní infrastrukturu či energetické a telekomunikační sítě, kde produkce stoupla o 10,5 procenta. Růst byl přitom stabilní v průběhu celého roku a oba segmenty posilovaly ve všech čtvrtletích.

Petr Borkovec/Partners
video

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

tzv

Přečíst článek

Také samotný prosinec potvrdil pozitivní trend, i když tempo mírně zpomalilo. Stavební produkce byla meziročně vyšší o 5,3 procenta, zatímco v listopadu činil růst 6,2 procenta. Meziměsíčně produkce vzrostla o 1,7 procenta.

Bytová výstavba: méně zahájených, více dokončených

Smíšený vývoj vykázala bytová výstavba. V roce 2025 byla zahájena stavba 35 819 bytů, což představuje meziroční pokles o 2,2 procenta. Jde o ochlazení po předchozím růstu.

Naopak počet dokončených bytů se zvýšil. Dokončeno bylo 33 742 jednotek, meziročně o 11,5 procenta více. Vyšší číslo odráží dokončování projektů zahájených v předchozích letech.

Regionálně byla bytová výstavba tradičně nejsilnější v metropolitních a rozvojových oblastech. Nejvíce bytů se začalo stavět i dokončilo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Odraz ode dna po slabším období

Data potvrzují, že stavebnictví se po slabších letech vrací k růstu, a to zejména díky infrastrukturním investicím a postupnému oživení stavební aktivity. Vývoj bytové výstavby ale zároveň naznačuje opatrnost developerů a investorů při zahajování nových projektů.

Další směřování odvětví tak bude záviset mimo jiné na úrokových sazbách, dostupnosti financování i veřejných investicích do dopravní a energetické infrastruktury.

Související

České stavebnictví nadále roste

Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

Reality

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme