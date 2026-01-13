V Klecanech roste unikátní projekt pro děti s vadou řeči za půl miliardy korun
V Klecanech u Prahy pokračuje výstavba nové Logopedické školy svaté Ludmily, kterou buduje Arcibiskupství pražské prostřednictvím Nadace svaté Ludmily.
Klecanský projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek specializovaných kapacit i na skutečnost, že poruchy řeči a komunikace patří k nejčastějším neurovývojovým obtížím v dětském věku.Po dokončení nabídne zázemí pro 260 dětí a jejich rodiny a stane se jedním z nejvýznamnějších zařízení svého druhu v Česku.
Důvodem vzniku nové školy je především nevyhovující stav současných prostor církevní logopedické školy Don Bosco, která pomáhá dětem s poruchami komunikace více než osmdesát let. Škola funguje přes dvě desetiletí v provizorních budovách, jejichž technický stav i kapacita dnes výrazně omezují možnosti výuky i odborné péče. Zájem rodičů přitom dlouhodobě několikanásobně převyšuje možnosti školy.
Podle současných výzkumů má přibližně sedm procent dětí nějakou formu poruchy řeči, přičemž u vývojové dysfázie se potíže zásadně promítají do školního i rodinného života. Dítě se v takovém případě učí mateřský jazyk podobně, jako by se učilo jazyk cizí.
Logopedka a zástupkyně ředitelky školy Don Bosco Kateřina Denemarková upozorňuje, že poruchy řeči nejsou otázkou inteligence. „Naše děti mají běžný, často i nadprůměrný intelekt. Problém je v tom, že jejich mozek jinak zpracovává jazykové informace. V neverbálních dovednostech bývají velmi šikovné, ale vyjadřování je pro ně extrémně náročné,“ vysvětluje. Právě proto je podle ní nutná důsledná diagnostika a dlouhodobá systematická práce.
Nová logopedická škola má nabídnout prostředí, kde se řeč nebude „trénovat“ izolovaně, ale v souvislosti s pohybem, rytmem, dechem a sociálním kontaktem. Projekt počítá se základní i mateřskou školou, odborným logopedickým pracovištěm, internátem, zahradou se speciálními prvky i školní kaplí.
Architektonický návrh nové školy připravil ateliér m4 Architekti. Projekt počítá se speciálními prvky určenými pro rozvoj komunikačních schopností dětí. V budově se objeví například takzvané logopedické laguny, tedy rozšířené prostory, kde budou děti trávit čas hrou, pohybem a přirozenou komunikací.
Celkové náklady na výstavbu se odhadují na téměř půl miliardy korun. Významnou část investice pokrývá Nadace svaté Ludmily spolu s Farností Odolena Voda, zbylá část má být uhrazena z veřejné sbírky, jejíž cílová částka dosahuje 185 milionů korun.
