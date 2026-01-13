Nový magazín právě vychází!

V Klecanech roste unikátní projekt pro děti s vadou řeči za půl miliardy korun

V Klecanech u Prahy pokračuje výstavba nové Logopedické školy svaté Ludmily, kterou buduje Arcibiskupství pražské prostřednictvím Nadace svaté Ludmily.

Klecanský projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek specializovaných kapacit i na skutečnost, že poruchy řeči a komunikace patří k nejčastějším neurovývojovým obtížím v dětském věku.Po dokončení nabídne zázemí pro 260 dětí a jejich rodiny a stane se jedním z nejvýznamnějších zařízení svého druhu v Česku.

Důvodem vzniku nové školy je především nevyhovující stav současných prostor církevní logopedické školy Don Bosco, která pomáhá dětem s poruchami komunikace více než osmdesát let. Škola funguje přes dvě desetiletí v provizorních budovách, jejichž technický stav i kapacita dnes výrazně omezují možnosti výuky i odborné péče. Zájem rodičů přitom dlouhodobě několikanásobně převyšuje možnosti školy.

Podle současných výzkumů má přibližně sedm procent dětí nějakou formu poruchy řeči, přičemž u vývojové dysfázie se potíže zásadně promítají do školního i rodinného života. Dítě se v takovém případě učí mateřský jazyk podobně, jako by se učilo jazyk cizí.

Logopedka a zástupkyně ředitelky školy Don Bosco Kateřina Denemarková upozorňuje, že poruchy řeči nejsou otázkou inteligence. „Naše děti mají běžný, často i nadprůměrný intelekt. Problém je v tom, že jejich mozek jinak zpracovává jazykové informace. V neverbálních dovednostech bývají velmi šikovné, ale vyjadřování je pro ně extrémně náročné,“ vysvětluje. Právě proto je podle ní nutná důsledná diagnostika a dlouhodobá systematická práce.

Nová logopedická škola má nabídnout prostředí, kde se řeč nebude „trénovat“ izolovaně, ale v souvislosti s pohybem, rytmem, dechem a sociálním kontaktem. Projekt počítá se základní i mateřskou školou, odborným logopedickým pracovištěm, internátem, zahradou se speciálními prvky i školní kaplí.

Architektonický návrh nové školy připravil ateliér m4 Architekti. Projekt počítá se speciálními prvky určenými pro rozvoj komunikačních schopností dětí. V budově se objeví například takzvané logopedické laguny, tedy rozšířené prostory, kde budou děti trávit čas hrou, pohybem a přirozenou komunikací.

Celkové náklady na výstavbu se odhadují na téměř půl miliardy korun. Významnou část investice pokrývá Nadace svaté Ludmily spolu s Farností Odolena Voda, zbylá část má být uhrazena z veřejné sbírky, jejíž cílová částka dosahuje 185 milionů korun.

Chyby jsou přirozené. Netrestáme je, jdeme po příčině, říká zakladatelka školy CPIS Lana Gergisak

Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.

Jaroslav Kramer

Kupujeme tisíc nájemních bytů. Je to byznys, ne charita, říká šéf ekonomiky pražského arcibiskupství Jan Balík

Kupujeme tisíc nájemních bytů. Je to byznys, ne charita, říká šéf ekonomiky pražského arcibiskupství

Reality

Dalibor Martínek

Jaselská ulice v Praze Bubenči

Katolická církev razantně vstupuje na trh nájemního bydlení. Chce mít v Praze přes tisíc bytů

Reality

Dalibor Martínek

Dalibor Martínek: Turek je jako štěnice, nedá se ho zbavit

Filip Turek
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Bývalý prezident Miloš Zeman radil vládě při svém svatoštěpánském proslovu, aby z Turka udělali náměstka, který bude ve skutečnosti ministerstvo životního prostředí řídit. Zeman je mistr v podobných kličkách a obcházení pravidel. Není jasné, proč toto vychytralé řešení Motoristé ignorují a vymýšlejí znovu kolo.

Motoristé nyní vymýšlejí, že by z Turka udělali zmocněnce pro Green Deal. S myšlenkou možná přišel sám Turek, před příchodem na jednání rady se s pochlubil novinářům. Řídil by prý ministerstvo a čekal by, až se nakonec stane ministrem. Není jasné, z čeho usuzuje, že se ministrem vůbec kdy stane.

Babiše už to přestává bavit

Myšlenka zmocněnce pro Green Deal by na Turka seděla, je dost úchylná. Není jasné, jak se k neutuchající snaze Motoristů protlačit na ministra právě Turka, postaví celá vláda. Babiše a celé ANO už evidentně neustálé omílání Turka přestává bavit. Patrně premiér čeká, že Motoristé konečně pochopí situaci a přijdou s jiným jménem.

Motoristé už možná chápou, že Turka přes prezidenta Pavla neprocpou. Možná by i rádi přišli s nějakým jménem. Jejich problém je, že kromě Macinky a Turka žádné jiné jméno nemají. Tedy aspoň ne někoho, kdo by jako oni dva zatočil s globálním oteplováním a otázkami kolem klimatu. Jedině snad Václav Klaus, kdyby se uvolil.

Filip Turek

Právníci cupují plán Motoristů. Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, šlo by o obcházení Ústavy, tvrdí

Politika

Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, tvrdí právníci. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Kabinet má probírat návrh Motoristů, podle nichž by mohl jako zmocněnec fakticky řídit ministerstvo životního prostředí jejich poslanec Filip Turek, kterého odmítá jmenovat členem vlády prezident Petr Pavel. Turek mluvil o pozici jako o zmocněnci pro Green Deal.

ČTK

Do nápadu zmocněnce ovšem ještě před rozhodnutím vlády začaly házet vidle právníci. Podle výkladu Ústavy nemůže státní úředníky řídit soukromá osoba, kterou by zmocněnec byl. Takže před námi v nekonečném příběhu Turek stojí zhruba tři možná vyústění. Pokud Motoristé nevymyslí nějaký další fígl.

Za prvé, spustí nechutné a vleklé spory o výklad Ústavy a budou nyní tlačit ne ministra, ale zmocněnce. Nebo dají na Zemanovu radu a z Turka udělají náměstka, kterého již nemusí schvalovat prezident. Anebo skutečně najdou na post ministra jinou osobu, loutku, kterou bude Turek s Macinkou řídit.

AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků

AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků
iStock
Michal Nosek
nos

Umělá inteligence přestává být jen nástrojem pro vyhledávání informací. Podle studie Morgan Stanley by do roku 2030 mohlo až 45 procent online zákazníků svěřit své nákupy autonomním AI agentům, kteří za ně vyberou zboží, porovnají nabídky a v některých případech i rovnou objednají. Tento posun zásadně promění způsob, jakým lidé nakupují, i jakým e-shopy prodávají.

Do roku 2030 by mohla až téměř polovina online nakupujících svěřit své nákupy umělé inteligenci, uvádí studie Morgan Stanley. Tyto inteligentní systémy už přitom nejsou pouhými chatovacími aplikacemi. Jde o autonomní digitální asistenty, kteří dokážou analyzovat uživatelské preference, vyhledávat produkty, porovnávat ceny, sledovat dostupnost a podle nastavených pravidel i samostatně dokončit nákup.

„AI agenti, tedy automatizované systémy, které jednají na základě požadavků uživatele, mohou již brzy převzít roli, kterou dnes zastává samotný zákazník. Budou zadávat dotaz, prohledávat e-shopy, vybírat, srovnávat a nakupovat,“ říká Adam Rožánek, zakladatel on-line firmy Trenýrkárna.cz.

Od vyhledávače k nákupnímu agentovi

Zatímco dnes zákazník zpravidla přijde do vyhledávače, zadá klíčová slova a následně manuálně vybírá z nabídek různých e-shopů, AI agenti tento proces zásadně zjednodušují. Dokážou v reálném čase vyhodnotit ceny, recenze, dostupnost, náklady na dopravu, rychlost doručení i podmínky vrácení zboží, a nabídnout rovnou nejlepší variantu podle preferencí konkrétního uživatele.

V praxi to může znamenat například to, že uživatel zadá jednoduchý pokyn: „Kup mi běžecké boty do 3 tisíc korun, stejné značky jako minule, ideálně s doručením do dvou dnů.“ AI agent následně projde nabídky napříč e-shopy, vybere optimální produkt a po schválení objednávku dokončí.

„Tento posun od klasického vyhledávání a manuálního procházení webů k inteligentním agentům je z hlediska technických možností už velmi blízko. AI dnes zvládá vyhodnocovat nabídky v reálném čase a pracovat s preferencemi uživatele. Zákazník se tak stává spíše zadavatelem požadavku než aktivním vyhledávačem,“ doplňuje Rožánek.

Ikea

Nábytek z Temu? Ikeu drtí levná konkurence, bude asi zlevňovat

Zprávy z firem

Nový ředitel Ikey, Polák Jakub Jankowski, bude bojovat s poklesem zisku i tržeb. Půjde s menšími obchody do menších měst.

nst

Konkrétní scénáře využití

Nejrychleji se AI agenti prosadí tam, kde se nákupy často opakují nebo kde hraje hlavní roli pohodlí a úspora času. Typickým příkladem jsou potraviny, kde může agent automaticky doplňovat zásoby podle předchozí spotřeby, sledovat akční ceny nebo hlídat dostupnost oblíbených značek.

Další oblastí jsou domácí potřeby a drogerie. Například pravidelný nákup pracích prostředků, kosmetiky nebo hygienických potřeb. AI agent zde může optimalizovat nákup podle ceny za jednotku, ekologických preferencí nebo citlivosti pokožky uživatele.

U módy může AI pracovat s historií nákupů, velikostmi a stylem zákazníka. Místo procházení desítek e-shopů nabídne jen několik relevantních kousků, případně upozorní na slevu u produktu, který si uživatel dříve prohlížel.

Podle studie by největší využití těchto nástrojů mělo přijít právě v běžných kategoriích, kde rozhoduje rychlost a komfort. Potraviny, domácí potřeby, drogerie a móda jsou typickými příklady. Pravidelnost nákupů z nich dělá ideální prostředí pro nasazení AI agentů,“ říká Kamil Brabec, manažer značky Vuch.

Ilustrační foto

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Enjoy

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Petra Nehasilová

Nová výzva pro e-shopy

Nástup AI agentů znamená zásadní změnu i pro samotné obchodníky. Tradiční marketing zaměřený na přilákání zákazníka na web ustupuje nutnosti stát se preferovanou volbou pro algoritmus, který nakupuje jménem uživatele.

Klíčová bude především kvalita dat, aktuální skladová dostupnost, přesné popisy produktů, jednotné značení velikostí, transparentní ceny a jasné obchodní podmínky. AI agenti totiž nepracují s emocemi, ale s daty a pravidly.

„Aby mohl software reálně nakupovat za zákazníka, musí mít k dispozici perfektní data na straně e-shopů. Dostupnost, velikosti, popisy, cenotvorbu. V praxi ale vidíme, že řada e-shopů stále řeší základní věci. Proto neočekáváme, že by v nejbližší době většina tržeb plynula přes plně autonomní AI agenty. Spíše půjde o postupné nasazování, například ve formě chytrých doporučení nebo asistovaného nákupu,“ uzavírá Brabec.

