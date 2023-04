Češi loni vypili 136 litrů piva na hlavu. Na točené si už zajdou jen svátečně. A bude hůř

Obliba točeného piva klesá. Zatímco v roce 2009 se v českých hospodách a restauracích vypila téměř polovina celorepublikové spotřeby, loni to bylo jen 31 procent. A plánované změny DPH na tomu rozhodně neprospějí.

Pivovary v ČR loni uvařily 20,55 milionu hektolitrů piva, meziročně je to o 950 tisíc hektolitrů více. Zvedla se také spotřeba piva na jednoho obyvatele ze 129 litrů na 136 litrů za rok. Objem výroby piva se po dvou letech poklesu sice zvedl, stále je ale o zhruba milion hektolitrů nižší než v roce 2019 před vypuknutím pandemie koronaviru. Meziročně o 13 procent na 1,3 milionu hektolitru vzrostla také výroba nealkoholických piv včetně jejich ochucených variant. Vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven.

Prodej piva v hospodách se však podle svazu drží na nejnižší úrovni za poslední desítky let. Zatímco v roce 2009 se v hospodách a restauracích vypila téměř polovina piva, loni to bylo 31 procent. Nejoblíbenějším druhem piva zůstává ležák, tedy jedenácti- až dvanáctistupňové spodně kvašené pivo. Z celkové produkce tvoří ležáky přes 56 procent, zatímco podíl výčepního piva činí zhruba 40 procent.

Češi jsou věrní domácím značkám

Na domácí trh směřovalo 15,6 milionu hektolitrů piva. Oproti roku 2019 je to o milion hektolitrů méně. Export českého piva v roce 2022 meziročně vzrostl o dvě procenta na 5,4 milionu hektolitrů, což odpovídá úrovni exportu v roce 2019. Nejvíce se vyváželo na Slovensko, do Polska a Německa. Podíl zahraničních piv podle svazu tvoří jen 3,4 procenta české spotřeby.

Největší podíl uvařeného piva pivovary stočily do klasických pivních lahví, celkem 39 procent výroby. Do sudů stočily 31 procent. Pivo v plechovkách tvořilo 19 procent piv na trhu. Z deseti na osm procent klesl podíl piv v PET lahvích.

Podle svazu výrobu piva ovlivňují rostoucí ceny, ekonomická nejistota na trhu a měnící se návyky spotřebitelů. Podíl piva uvařeného v ČR, které se prodá v hospodách a restauracích, loni stoupl o šest procent na 31 procent veškeré produkce. V roce 2019 to bylo 35 procent. Podíl piva, které se prodá v hospodách, již před pandemií koronaviru dlouhodobě klesal od roku 2010, kdy to byla zhruba polovina celkové produkce piva.

Pivo na čepu má ještě zdražit

Měnící se návyky spotřebitelů mohou mít podle svazu dopady hlavně na hospody na menších městech a vesnicích, kde pivo tvoří až polovinu jejich prodejů.

„Rostoucí ceny a ekonomická nejistota bohužel drží lidi více doma, což má nepříznivý dopad na sektor gastronomie, který se dosud zcela nevzpamatoval z tvrdých následků pandemie a nyní čelí dalším problémům. Vláda navíc nyní uvažuje o zvýšení DPH na stravovací služby a čepované pivo, což by pro řadu nejen vesnických hospod mohlo znamenat definitivní hřebíček do rakve,“ uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se podílejí na výrobě piva. Mezi členy je 26 pivovarských společností, pět sladoven a 18 přispívajících společností.

