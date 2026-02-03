Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality „Slapy jsou podinvestované,“ říká mladá developerka. Ze starého hotelu buduje luxusní pětihvězdičkový resort

„Slapy jsou podinvestované,“ říká mladá developerka. Ze starého hotelu buduje luxusní pětihvězdičkový resort

Takto bude vypadat resort Hladina
Pavla Čapková, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Jedna z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí v Česku dlouhodobě postrádá prémiové služby. Projekt Hladina na této mezeře staví investiční model kombinující hotel a servisované apartmány s celoročním provozem. „Dnes tu chybí nabídka odpovídající reálné poptávce,“ říká v rozhovoru Pavla Čapková, která se svým manželem přestavují starý hotel na moderní pětihvězdičkový resort.

Slapy jsou dnes téměř plné. V čem jste viděla potenciál právě tohoto místa?

Opak je pravdou. Ano, na Slapy míří v letní sezóně dost návštěvníků za čistou vodou, lesy, sportovním vyžitím. A pak se večer vracejí domů. Nebo spí v kempu. Nebo ve staré tříhvězdičce. Na Slapech nejsou služby, které by přilákaly a udržely maličko náročnější klienty, nebo mladé moderní lidi a rodiny. Proto míří na Lipno, nebo k jezerům v zahraničí. Takže potenciál Slapů je právě v tomto skutečně obrovský.

Původní hotel jste tři roky sami provozovali. Co vám tento provoz ukázal o možnostech a limitech budovy?

Tím jsme se vlastně vůbec nezabývali, protože jsme věděli, že nová Hladina bude úplně jiná. Moderní, ekologická, s vlastními zdroji vody, tepla. Postavená takzvaně hi – tech. Provoz staré Hladiny nám ukázal ale něco mnohem víc, a to jaký potenciál Slapy mají ve všech ročních obdobích.

České moře? Ne Slapská přehrada

Slapy táhnou. Dvoupokoják vyjde i na 13 milionů, chatky v kopcích ale zlevnily

Reality

Za téměř totožnou cenu jako v Praze se kupuje metr čtvereční v nově postaveném apartmánu na Slapech. Oblast, která o víkendu připomíná spíš pražský Václavák, zkrátka dlouhodobě patří k áčkovým lokalitám, kde se ceny nemovitostí pohybují nad celorepublikovým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rozhodla jste se pro rekonstrukci, nikoli novostavbu. Jaké konkrétní parametry původního hotelu jste museli zachovat?

Zachovali jsme výšku budovy, takže z protějšího břehu to bude stále pěkně zarovnané s okolním lesem. Stejně tak necháváme velikost zastavěné plochy tedy žádné megalomanství na úkor zahrady, písečného břehu nebo parkoviště za domem.

Kde vás tyto limity nejvíce svazovaly a kde naopak architektura získala volnost?

Nesvazovalo nás to takřka vůbec. Od začátku s tím naši architekti počítali a dům navrhli tak, že přirozeně kopíruje okolní přírodu, svažitý terén se skálami a lesem. Když se podíváte na návrh, vidíte budovu s terasami, které jakoby „odskakují“ dopředu, Pod nimi je zahrada, svažující se pozvolně až k pláži.

Jaký architektonický přístup jste zvolili, aby stavba zapadla do krajiny Slap a nepůsobila rušivě?

Klíčem jsou přírodní motivy. Představte si třeba větší kus kůry borovice. Má několik vrstev, které „sedí“ na sobě a směrem nahoru jsou menší a menší. Nyní se podívejte na průřez či půdorys Hladiny. Vidíte tu paralelu? A borovice, to je naše zlato. Obepínají celý pozemek, dávají stín v parném létě. Dům je s nimi v bezprostředním kontaktu. Pak jsou to přírodní materiály, které při stavbě použijeme – dřevo, kámen, sklo. A nesmím zapomenout taky na zeleň. Bude takřka všude nejen v zahradě, ale i na terasách a na střeše.

Pracujete s terasami a výhledy na vodu. Byla orientace budovy jedním z klíčových architektonických témat?

Jednoznačně. I původní hotel měl většinu pokojů orientovaných k vodě. Nicméně u návrhu nové Hladiny jsme pracovali se všemi světovými stranami a typy výhledů. Máme apartmány s fantastickými terasami otočenými na vodní hladinu a protější skály. A vedle toho i několik apartmánů, které koukají opačným směrem, tedy do lesa. Jsou klidnější, intimnější a jakoby zenovější. Když jste si užili dost radovánek ve vodě, rádi se pak vrátíte do náruče svého „lesního“ apartmánu.

Podcast Realitní Club s Pavlou Čapkovou

Staví na Slapech a v Karlštejně. Jsme z bankovního prostředí, přístup k financím byl snazší, říká začínající developerka

Reality

Pavla Čapková dělala několik let v bance, stejně jako její manžel. Vyzná se v hypotékách i úvěrech, zná v bankovním prostředí kdekoho. Před pěti lety se však pustila do malého bytového projektu v Řeži u Prahy. A protože to bylo úspěšné, rozhodla se do developmentu i se svým mužem ponořit. Nyní staví na základech starého hotelu na Slapech čtyřicet luxusních apartmánů, druhý projekt má v Karlštejně. Přestože byl covid a poté období vysokých sazeb, je ve své nové branži úspěšná. Jak to dělá?

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak se v návrhu odděluje hotelová část od soukromých apartmánů, aby si obě funkce nekonkurovaly?

Nekonkurují. Jsou spolu úzce propojené. Jste-li majitelem jednoho z apartmánů, můžete v něm dle libosti pobývat dvanáct týdnů v roce, po zbytek času jej poskytujete do hotelového provozu. A tím na své investici zpětně vyděláváte. Nemusíte se starat o nic.

Budou se jednotlivé apartmány architektonicky lišit, nebo je koncept spíš jednotný?

Je spíš jednotný. Co se týče barev, vybavení, standardu. Přeci jen, bude to hotel. Přesto budou mít jednotlivé apartmány svá specifika, některý má dvě koupelny, jiný dvě terasy, další vlastní soukromé wellness. Takže klienti, kteří k nám pojedou na pobyt, budou mít velkou škálu možností.

Jaké materiály a povrchy jste zvolili a proč hraje roli i dlouhodobá udržitelnost a provozní náročnost?

Udržitelnost a ekologii bereme vážně. Proto přírodní materiály, které jsem už zmiňovala - kámen, sklo, dřevo. Nejen v apartmánech, ale i společných prostorách jako je wellness nebo restaurace. Někde bude i keramika, ale přírodniny převažují. Jde o to, že dobré materiály vydrží déle. A taky lépe vypadají, za rok, za dva, za deset. Není nám jedno, v jaké kondici bude Hladina za více let. Chceme, aby byla dlouhodobě špičková.

Projekt kombinuje hotel a investiční bydlení. Jak bude v praxi fungovat model zpětného pronájmu apartmánů?

Je to vlastě hrozně jednoduché. Hladina bude hotel. Majitelé poskytují své apartmány k dispozici hotelovému provozu a dostávají za to dohodnutou, celkem vysokou, marži. Když naopak přijedou sami se rekreovat, pobyt už je samozřejmě nic nestojí. Jen energie a útratu v restauraci.

Pro koho je projekt primárně určen? Pro investory, nebo pro lidi, kteří tu chtějí trávit hodně času osobně?

Pro obojí. Svůj apartmán na Hladině už koupili ti, kteří plánují přijet dvakrát za rok a po zbytek času chtějí nechat svůj majetek vydělávat, i ti, kteří vědí, že tady stráví dva týdny svojí letní dovolené, pár víkendů v barevném podzimu i Vánoce.

Chatku na břehu Vranovské přehrady navrhlo studio Prodesi/Domesi.

Kde leží investiční ráj českých chatařů a chalupářů? Na horách a na Lipně

Reality

Nabídkové ceny rekreačních nemovitostí i přes nižší poptávku stoupají. Záleží samozřejmě na tom, co a kde se prodává.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V jaké fázi je dnes stavba? Už se fyzicky pracuje, nebo jste stále v projektové přípravě?

Fyzicky pracujeme už rok. Nejdřív jsme museli vyklidit starou budovu a připravit ji na částečnou demolici, všechno pečlivě roztřídit, aby všechny materiály skončily tam, kde mají, a ne na jedné velké hromadě. Pak jsme začali hloubit, nyní jsme ve dvanácti metrech pod úrovní příjezdové cesty a tam končíme. Naštěstí jsme to zvládli jen s bagry, nebylo potřeba používat chemii nebo nějaký odstřel, protože jsme na skále. Nyní děláme tak zvanou ležatou kanalizaci a veškerou technologii před vylitím základové desky, včetně hlubinných vrtů.

Jak do plánování zasahují aktuální ceny stavebních materiálů a prací? Museli jste kvůli tomu dělat kompromisy?

Určitě ne. Všechny materiály tendrujeme, abychom zachovali prvotřídní kvalitu, ale přitom finančně nevykrváceli. S tímto procesem jsme spokojení. Těžíme z toho, že jsme rodinná firma, nemáme generálního dodavatele na všechno, stavíme v režimu construction management jako ostatní moderní developeři, a tím si zajišťujeme neskutečnou míru svobody při výběru dodavatelů – ať už jde o dřevo, beton, železo, nebo interiéry. Vždy porovnáváme několik nabídek, než po něčem či někom sáhneme.

Jakou chcete u apartmánů nastavit cenu? Na Slapech jsou v některých nových projektech ceny vyšší než v Praze.

Cena je velmi podobná jako třeba ve Špindlerově mlýně nebo na Lipně. Bavíme se o rozmezí 230 až 300 tisíc za metr čtvereční. Nutno dodat, že půjde o zcela vybavený apartmán, a to kvalitním nábytkem.

Míříte na pětihvězdičkový standard. Jak se tato ambice promítá do architektury a interiérů?

Jak už jsem zmiňovala, saháme po top materiálech. Ale jdeme ještě za tuto hranici. A to je provedení. Dovolím si tvrdit, že budeme mít jedno z nejlepších audio a osvětlovacích řešení široko daleko. Není nic otravnějšího, než když vás u večeře ruší špatně umístěný reproduktor a z lampy ve stylu „bludička“ vás bolí akorát oči a hlava. Na tomhle teď intenzivně pracujeme se špičkami v oboru, aby se tohle na Hladině prostě nestávalo.

Jak důležitou roli hraje v celém konceptu gastronomie a zázemí pro špičkového kuchaře?

Naprosto zásadní. Už teď zkoušíme vařit pokrmy, které se můžou objevit na stálém lístku. Tedy šéfkuchař, se kterým počítáme, zkouší vařit, ne my osobně. My ochutnáváme a dáváme feedback. Celé to musí dávat smysl – sezónnost, lokálnost surovin – zkrátka to, o čem se dnes tolik mluví. Naše restaurace bude mít panoramatický výhled na vodní hladinu, a to v úrovni očí, v zahraničním rezortu to znáte coby „water level restaurant“. Na zázemí pro špičkového kuchaře pracujeme už rovnou s ním. 

Kdy by měl být projekt hotový a připravený přivítat první hosty i majitele apartmánů?

Cílíme na Vánoce a silvestr 2027. Ale neporučíme větru, dešti, tudíž můžeme získat nějaké to manko. Kvalita provedení je pro nás na prvním místě.

Developerská výstavba na levém břehu lipenského jezera

Lipno láká developery. Výstavba stovek rekreačních objektů ale znepokojuje místní

Reality

Apartmány a jiná ubytovací zařízení by měly vzniknout na pozemcích o rozloze několika desítek hektarů. Nyní je v okolí lipenské přehrady na 16 000 rekreačních lůžek. Pokud by developeři uskutečnili všech 30 plánovaných projektů, kapacita by se zvýšila na 25 000 lůžek.

ČTK

Přečíst článek

Rekreační areál v Rabyni jde do dražby. Budovy jsou v dezolátním stavu.

Smetkův brownfield je na prodej. Má to ale háček, za 100 milionů je moc drahý

Reality

Rekreační areál v Nové Rabyni, který kdysi patřil vytunelovanému H-Systemu, plochou odpovídá téměř čtvrtině zástavby v obci Lipno. Stát za něj chce v dražbě minimálně 100 milionů. To je ale vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu, který na těchto pozemcích nedovoluje stavět, podle expertů příliš.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Nový byty pro Ústí nad Labem

Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku

Jan Klaška
Darina Pavlickova Photography, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Jak se architekt z Česka dostane až do ateliéru Zahy Hadid? Co byl ten úplně první impuls, který vás na tuhle cestu nasměroval?

Ještě před spoluprací s ateliérem Zahy Hadid přišla pracovní příležitost ve Vídni. Ta k ní měla nepřímou vazbu, Zaha tehdy působila jako pedagožka na Die Angewandte (Universität für angewandte Kunst Wien je prestižní vídeňská univerzita užitého umění - pozn.red.) Studio, ve kterém jsem pracoval, s ní sice nebylo přímo propojené, ale pohybovala se tam řada studentů, kteří u ní studovali. Právě oni přinášeli ten specifický jazyk a vizi architektury, způsob myšlení, jaký Zaha reprezentovala. Poprvé jsem se tak s tímto přístupem setkal zprostředkovaně, skrze akademické prostředí. A bylo to pro mě silně motivující. Ukázalo mi to, že architektura se dá dělat jinak, inovativněji, sofistikovaněji, a že je možné podílet se na světových zakázkách, které z Česka často realizovat nejde.

Některé z projektů, na nichž se podílel Jan Klaška:

14 fotografií v galerii

5 fotografií v galerii

Slavný Las Vegas Strip by se měl stát domovem nového baseballového stadionu pro Oakland A's od architektonických firem Bjarke Ingels Group (BIG) a HNTB. Po dokončení projektu by se měl stát budoucím domovem týmu Oakland Athletics z Major League Baseball. Stadion, inspirovaný pulzující atmosférou Las Vegas , je otevřený prostor s panoramatickým výhledem na panorama pouštního města. 8 fotografií v galerii

A v čem byla tedy Zaha výjimečná?

Je to komplexní otázka. Klíčové je mít kolem sebe vybudovanou síť spolupracovníků, kteří jsou schopni a ochotni vytvářet skutečně inovativní řešení. Zásadní ale byla její schopnost neustále inovovat a nerecyklovat samu sebe. Nevytvářet architekturu stejnými způsoby, jakými ji stavíme už posledních sto let. Technologický pokrok je dnes obrovský, ale estetika stavění se změnila jen minimálně. Přitom je tu jasný hlad po inovaci, po nových technologiích, nových přístupech a nových „vynálezech“ společnosti. U Zahy se to všechno promítalo nejen do samotné architektury, ale i do její estetiky. Dá se říct, že tím vznikal téměř nový architektonický sloh. Druhou zásadní rovinou je architektura jako hybatel společnosti. Jako síla, která dokáže rozhýbat čtvrť, komunitu i celé město. Její stavby fungují jako atraktory. Mají vysokou přidanou hodnotu, působí jako magnet a zároveň jako inovátor v daném prostředí.

To znamená, že kritizovaná „Masaryčka“ v Praze může být vnímána jinak, než jak ji část veřejnosti čte? Někomu může její tvar připadat samoúčelný, ale ve skutečnosti takový není, protože v sobě nese technologii i určité smýšlení. Například reaguje na světlo, stínění nebo okolní pohyb. Chápu to správně?

Určitě se dotýkáte samotné podstaty věci. Architektura dnes odpovídá na mnohem víc otázek než jen na čistou racionalitu. Už to není jen „stroj na peníze“, jehož smyslem je zaplnit kanceláře nájemci. Tvarovost těchto staveb není skulpturální samoúčelně. Vychází z vnitřní reakce na kontext místa. V případě Masaryčky je zde patrná inspirace dynamickým pohybem, který se přirozeně odehrává v prostoru nádraží. Stavba reaguje na to, jak aktivovat celé náměstí, jak pracovat s obálkou domu a jak ji zformovat do fluidní plochy či objemu, který lidi přitahuje a zve k bližšímu pohledu a interakci. A to se skutečně děje. Budova aktivuje prostor, dává mu nový život jak skrze estetiku, tak skrze samotné fungování. Přesně tak by měla veřejná architektura ve veřejném prostoru působit.

Aktuálně působíte v americké pobočce dánského ateliéru BIG. Fungují takto velké mezinárodní ateliéry podobně? Mají srovnatelný přístup k architektuře?

Oba ateliéry vedou takzvaní „star architekti“, ale jejich přístup je v mnoha ohledech diametrálně odlišný. Společné mají to, že architekturu chápou jako nástroj inovace a objevování. Zaha Hadid Architects jsou výrazně formálnější a skulpturálnější. Velká část architektonické intence je soustředěná do tvaru a formy samotné. V BIGu naopak Bjarke Ingels mluví o konceptu „hedonistické udržitelnosti“ a performativní architektuře. Stavby mohou být také výrazné a sochařské, ale jejich podoba musí mít silnější odůvodnění než jen estetiku. V BIGu se klade důraz na to, aby forma byla výsledkem racionálního konsensu, aby plnila funkci, reagovala na kontext a dávala smysl z hlediska užívání i prostředí. Nejde jen o esteticky tvarovanou hmotu, ale o výsledek jasně formulované logiky návrhu.

Jakub Klaška, architekt

Budeme soutěžit o filharmonii na Vltavské, říká architekt od Zahy Hadid

Enjoy

V kanceláři Zaha Hadid Architects Jakub Klaška pracuje od roku 2010. Za tu dobu má na kontě řadu různorodých projektů v Evropě i Asii. Podílí se i na projektu přeměny Masarykova nádraží pro investiční skupinu Penta. Spolu s ateliérem pak bude soutěžit i projekt na novou filharmonii na Vltavské. Jak vnímá český urbanismus a co mu v Česku chybí z pohledu městské architektury? I na to odpovídá v rozhovoru pro newstream.cz.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nemrzí vás, že jste nebyl součástí týmu, který navrhoval Vltavskou filharmonii?

Samozřejmě mě to mrzí. Hlavně z určitého patriotismu a z vědomí, jak výjimečná příležitost to je. Být u projektu takového významu ve vlastní zemi je vždycky silné téma. Zároveň se ale dnes vnímám i jako globální občan. Týmu, který na filharmonii pracuje, fandím a věřím, že je skvěle poskládaný a že ten projekt zvládne na vysoké úrovni.

Jak byste popsal hlavní rozdíly mezi prací architekta v Americe a v Evropě?

Rozdíly mezi prací v Americe a Evropě jsou patrné jak v přístupu k profesi, tak v architektuře samotných měst, v jednání s investory i v povolovacích procesech. Je to široké téma, ale dobrým výchozím bodem je pracovní kultura. Americký profesionál je mimořádně precizní, často však v užším vymezení své role. Každý „kousek domu“ má svého specialistu, který danou oblast ovládá do posledního šroubku. Evropský architekt je naproti tomu zpravidla univerzálnější. Zvládá širší spektrum činností, i když někdy za cenu menší hloubky v jednotlivých specializacích. S tím úzce souvisí vysoký nárok na týmovou spolupráci. V americkém prostředí je nezbytné vyjednat komplexní řešení mezi mnoha experty, z nichž každý vstupuje do procesu s mimořádnou erudicí. Architektura se zde velmi zřetelně ukazuje jako výsledek kompromisu mezi řadou oborů, zájmů a podnětů a zvládnout takovou koordinaci je samo o sobě náročným úkolem.

Pokud jde o samotnou architekturu, Amerika má silnou tendenci směřovat k inovacím a vytváření ikonických staveb. Je to prostředí orientované na profit, které věří, že kvalitní architektura může být ekonomicky přínosná nejen pro investora, ale i pro společnost jako celek. Zároveň však platí, že každá míra opulence musí být racionálně obhajitelná. Pokud architekt nedokáže přesvědčivě vysvětlit její smysl a hodnotu, projekt jednoduše neprojde.

Jakou roli hrají v Americe investoři? Často se říká, že kvalita architektury odpovídá kvalitě investora. Dá se v tomto ohledu americké prostředí srovnat s Evropou?

V Americe je patrná velmi vysoká míra sofistikace investorů, zejména u velkých projektů s výraznými rozpočty. Díky technologickému pokroku a pokročilým nástrojům, dnes už i s využitím umělé inteligence, mají investoři mnoho možností, jak detailně kontrolovat práci architekta i celého projekčního týmu. Pokud architekt nedokáže přesvědčivě odůvodnit estetiku a designové ambice projektu, prosazuje se to jen obtížně. Investor totiž velmi dobře pozná, kdy jde o skutečnou přidanou hodnotu, a kdy jen o „pozlátko“ bez hlubšího smyslu. V tomto ohledu je americký přístup velmi racionální.

Evropa je oproti tomu sociálněji orientovaná. Výstavba zde bývá často benevolentnější, a i při menším očekávaném profitu panuje větší ochota investovat do architektury a kvality bydlení. V Americe naopak platí, že pokud návrh nemá jasnou oporu v ekonomické návratnosti, většinou se jednoduše nerealizuje. Dobře to ilustruje příklad newyorského Grand Central Terminal. Jeho vstupní hala je monumentální a mimořádně kvalitní, zatímco nástupiště jsou řešena čistě utilitárně, téměř „na kost oholeně“. Ne proto, že by chyběly peníze, ale proto, že v daném místě už není důvod investovat víc, než je nezbytné. Je to zkrátka jiný způsob uvažování o hodnotě architektury.

Trochu odbočím. Sleduji, jak Donald Trump přistupuje k přestavbě Bílého domu, a přijde mi to spíš zpátečnické. Jak to vnímá architektonická obec?

Pro architektonickou obec je to nepřijatelný precedent legitimizující politickou svévoli v architektuře. Nejde jen o samotnou přestavbu, ale o způsob, jakým může politická moc zasahovat do veřejného prostoru a do hodnot, které v sobě nesou historii. Ať už mluvíme o hodnotách myšlenkových, symbolických, nebo fyzicky zhmotněných v architektuře, takový přístup nelze normalizovat. Ukazuje, že historické vrstvy a kulturní význam staveb mohou být podřízeny momentálnímu politickému gestu. A právě tento precedent je z pohledu architektury i společnosti nepřijatelný.

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy filharmonie v Praze se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group.

Novou budovu filharmonie v Praze za šest miliard navrhlo dánské studio Bjarke Ingels Group

Money

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy filharmonie v Praze se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group. Výsledky vyhlásili zástupci hlavního města a jeho Institutu plánování a rozvoje. Budova by podle plánů vedení města měla být hotová v roce 2032, náklady se odhadují asi na šest miliard korun. Nové kulturní centrum s několika sály, které by mělo být i sídlem České filharmonie, má stát u stanice metra Vltavská.

ČTK

Přečíst článek

Vy se dlouhodobě věnujete návrhům stadionů. Jsou ve Spojených státech chápány jako multifunkční arény, které mají do svého okolí přinášet veřejný život a fungovat i mimo samotné sportovní události?

V americkém prostředí je tento princip ještě výraznější tím, že sport je především obrovský byznys. Tomu odpovídá nejen měřítko stadionů, ale jejich sofistikace i význam, který mají pro město a jeho ekonomiku. U velkých stadionů dnes platí jednoduché pravidlo. Pokud nejsou schopny hostit dvě a více akcí denně, přestávají být profitabilní. Multifunkčnost je proto naprosto zásadní podmínkou jejich dlouhodobého fungování.

Zajímavé je, že stadiony často nezastarávají ani tak technologicky, jako spíše finančně. Nejsou schopny nabídnout model, který odpovídá aktuálním očekáváním trhu. Ať už jde o dostatek skyboxů, VIP lóží, suite nebo komplexní zážitkové vrstvy, které dnes návštěvníci vyžadují. Současný důraz se výrazně posouvá směrem k „zákulisí“. Diváci chtějí vidět víc než jen samotný zápas. Zajímá je příprava týmu, šatny, příběhy sportovců a trenérů, data, statistiky i fungování celého organismu klubu. Stadion se tak stává scénou pro vyprávění těchto příběhů. A právě architektura musí vytvořit platformu, která takto sofistikovaný a mnohovrstevnatý systém dokáže pojmout.

To je jako trend otevřených kuchyní v restauracích, kde se chcete dívat kuchařům pod ruce.

Přesně. Potřebujete vidět něco navíc, protože standardní program už znáte a v televizi to uvidíte taky.

A jaká je vaše nejoblíbenější architektonická typologie?

Celý život jsem dělal sport a když jsem skončil profesionální kariéru, říkal jsem si, že to chvíli nechci ani vidět a první projekt u Zahy byl velký fotbalový stadion pro Katar. Vrátilo se to jako bumerang. Určilo mě to profesně, ale nezlobím se. Naopak. Baví mě to, mám k tomu blízko, vyrostl jsem v tom. Architekt se musí trochu chovat jako herec, který když dostane roli a musí se vcítit do kontextu, architekt do klienta a zadání.

Zmiňoval jste, že v týmu má každý svou jasně definovanou roli a specializaci. Jaká je ta vaše?

Moje role je nejspíš computational designer, tedy architekt, který při navrhování intenzivně využívá současné digitální technologie. Ty umožňují pracovat s výrazně komplexnějšími formami a přistupovat k návrhu v režimu „bez předem daných limitů“. Nejprve vzniká ideální vize a teprve následně se racionalizuje a optimalizuje tak, aby ji bylo možné povolit a skutečně postavit.

Protože architektura dnes existuje především jako digitální kód, není navrhovací proces lineární. Nejde o jednu jedinou cestu od nápadu k výsledku. Místo toho můžeme paralelně rozvíjet třeba deset až patnáct variant návrhu a udržovat je „naživu“ až do velmi pozdní fáze projektu, kdy se teprve vybírá ta finální.

A jak často musíte od ideální vize zásadně ustupovat kvůli požadavkům investora?

Právě tady se podle mě ukazuje kvalita dobrého architekta a v případě tzv. star architektů i síla jejich pozice. Nejde jen o silnou vizi, ale o know-how, jak ji skutečně dotáhnout do konce a proměnit v realitu. Klíčové je umět navrhnout řešení, které investorovi ukážete, a zároveň mít schopnosti a zkušenosti ho i realizovat. Síla velkých ateliérů spočívá v kombinaci nástrojů, zkušeností a týmové expertizy. Díky tomu dokážou hledat cesty, jak návrh optimalizovat, aniž by ztratil svou podstatu a tak, aby klient ve výsledku opravdu dostal to, co mu bylo na začátku slíbeno.

Z natáčení podcastu s Petrem Paličkou

Umím si představit, že fotbalový stadion Sparty můžou nahradit byty, říká šéf realitní divize Křetínského EPH Petr Palička

Reality

Jakou strategii Petr Palička coby šéf realitní odnože koncernu EPH miliardáře Daniela Křetínského nastavuje? Které projekty se budou posouvat a které naopak prodávat? Jak to bude s fotbalovým stadionem Sparty na Letné nebo Palácem Bellevue na nábřeží? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club.

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jak fungují ve Spojených státech povolovací procesy?

Záleží na konkrétním projektu, ale u stadionu, na kterém pracujeme, je tempo extrémně rychlé. Je tu silná politická vůle, město projekt chce a všichni ho vnímají jako vysněnou investici. Navíc sportovní architektura je neúprosná. Stadion musí být otevřený včas na sezónu. Pokud se to nestihne, vše se odkládá o rok. A to může znamenat ztrátu fanoušků, propad příjmů a narušení celé ekonomiky klubu. Tomu je přizpůsobené i celé workflow. Stadion se nepovoluje jedním stavebním povolením, ale třeba pěti různými, po etapách. Zatímco ještě navrhujeme, už současně povolujeme a stavíme základy. Dům ještě není kompletně dodesignovaný, ale základy a spodní tribuny už stojí. Nesmíte udělat chybu, protože jakmile je něco v dokumentaci schválené a povolené, okamžitě se kopne do země. Bez moderních technologií by to bylo nemyslitelné.

Pro koho je ten stadion?

Projekt je určen pro Oakland Athletics, baseballový tým s obrovskou tradicí. A i to ukazuje další zásadní rozdíl oproti Evropě. U nás je téměř nemyslitelné, aby se klub jen tak „odstěhoval“. V Americe ale značka týmu není vždy pevně svázaná s místem. Tým Oakland Athletics už v minulosti město změnil několikrát.

Chtěl byste navrhnout stadion pro Spartu?

Samozřejmě. Splnil bych si tím spoustu snů a nejen svých, ale třeba i svého otce. Zapsat se do Česka, přispět kultuře sportu tím, co umím. Byla by to obrovská satisfakce.

A kde by podle vás měly stadiony stát? V centru města, nebo na kraji?

Genius loci je důležité, ale rozhodující je návaznost na dopravu. Já mám rád stadiony v městském kontextu, protože i mimo zápasy můžou žít díky komerci v parteru, rekreaci, wellness a dalším různým službám. Stadion může fungovat 24 hodin denně.

Problém centra je jednorázový nápor po skončení akce. Přicházení se načasovat dá, ale odchod je masový. V New Yorku, když hrají Mets, desítky tisíc lidí se vyvalí do metra.  To je ale posílené, jede jeden vlak za druhým. Město na tom musí participovat a musí to chtít. Strahov má obrovskou tradici, ale dopravně je problematický. Je tam v podstatě jen autobus. Moderní stadion potřebuje víc než jen tradici.

Tramvajová trať z pražské Malovanky na Strahov dostala stavební povolení

Tramvajová trať na Strahov dostala stavební povolení. Hotovo má být do pár let

Zprávy z firem

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení pro tramvajovou trať z pražské Malovanky na Strahov ke sportovním stadionům.

ČTK

Přečíst článek

Nemáme v Česku až příliš zakořeněnou opatrnost? Vy tu nejste jen pozorovatelem zvenčí, ale pohybujete se mezi různými prostředími. Vidíte u nás posun, nebo se pořád vracíme ke stejnému váhání?

Český přístup je podle mě typický tím, že se bojíme udělat první krok do neznáma. Raději čekáme, co zvolí Švýcarsko, Francie nebo jiné země, a teprve po letech si vybereme. Často bohužel horší cestu. Sami sebe tak paralyzujeme neschopností udělat zásadní rozhodnutí a mít odvahu mu věřit.

Pracujete v současnosti i na nějakém projektu v Česku?

Doslova mi do klína spadl jeden projekt v mém rodném městě. Klient oslovil přímo mě. Z určitého patriotismu a z té jedinečné možnosti udělat něco pro místo, odkud pocházím, teď připravuji zakázku restaurace v pivovaru v Jindřichově Hradci.

Jan Klaška

Je český architekt působící v mezinárodním prostředí. Profesní zkušenosti sbíral mimo jiné v ateliéru Zaha Hadid Architects, kde se podílel na velkých veřejných a infrastrukturních projektech, včetně sportovních staveb. V současnosti pracuje v americké pobočce dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), kde se specializuje na komplexní návrhy stadionů a velkých urbanistických projektů s využitím pokročilých digitálních a výpočetních nástrojů. Je bratrem architekta Jakuba Klašky.

Architekt Josef Pleskot

Josef Pleskot: Pražský hrad je prázdnou nádobou, měl by se do ní konečné vlít ambiciózní obsah

Reality

Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Eva Jiřičná, architektka

Eva Jiřičná: Steve Jobs byl náročný klient

Leaders

Eva Jiřičná se proslavila nejen v Česku. Její architektonický přístup oceňují třeba i ve Velké Británii. Dokládá to celá řada prestižních mezinárodních ocenění. I proto se jí v tuzemsku přezdívá královna architektury.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Rekonstrukce vily na Vinohradech

Koupili vilu v havarijním stavu. Dnes patří k nejzajímavějším rekonstrukcím v Praze

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Horská chalupa na Kukačkách

Za pár týdnů k hotové chalupě: Moderní technologie mění krkonošskou architekturu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zatímco u nás se papíruje, ve Španělsku skládají dům jako LEGO

Casa al Pradet
Montse Capdevila, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Casa Al Pradet vznikla z prefabrikovaných modulů, místních materiálů a přesného načasování podle zemědělských cyklů. Je to dům, který se neskládal jen na stavbě, ale už v hlavách svých autorů.

Když architektka Clara Crous a její partner Carles získali poslední volnou parcelu v jedné z ulic katalánského Vilamacolum, nešlo jen o koupi pozemku. Trojúhelníkový kus země v sobě nesl i osobní rovinu. Carles pochází z místní farmářské rodiny a zemědělství je nedílnou součástí jeho kořenů.

Právě propojení místa, rodinného zázemí a profesních dovedností stálo u zrodu domu, který od prvního náčrtu vznikal s jasnou vizí svépomocné výstavby. Carles se profesně věnuje digitální výrobě ze dřeva a plastu a díky rodinnému zázemí měl přístup k těžké technice i velkoformátovým strojům.

28 fotografií v galerii

Stavba v rytmu zemědělství

Výstavba začala symbolicky po sklizni kukuřice. V období, kdy byli místní pracovníci dostupní a mohli se do projektu aktivně zapojit. To, co by jinde bylo pouhou logistickou náhodou, se zde proměnilo v princip: architektura reagující na zemědělský cyklus krajiny, v níž vzniká.

Základ domu tvoří lehký dřevěný skelet, prefabrikovaný v dílně s cílem minimalizovat čas i fyzickou náročnost na staveništi. Z této konstrukce se dům rozvíjí do série modulů různých tvarů a výšek. Tvarově odkazuje na tradiční katalánské statky (masias), které se v průběhu generací organicky rozrůstaly podle potřeb rodiny.

Sídlo společnosti Koma Rent

Modulární architektura táhne. I tento obor ale bojuje s nedostatkem materiálu

Enjoy

Rychlost výstavby i variabilita jsou hlavní pozitiva takzvané modulární architektury. Budova navržená z modulů nově stojí i v Praze na Kutnohorské ulici.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Odpověď na klima i geometrii místa

Dům je vyzdvižen 1,2 metru nad terén, protože se nachází v nejnižší části obce, kam přirozeně stéká dešťová voda směrem k řece. Zvýšená poloha zároveň chrání stavbu před silným severním větrem.

„Rozčleněné objemy reagují nejen na trojúhelníkovou parcelu, ale i na fragmentovanou strukturu venkovské zástavby. Díky tomu dům působí přirozeně a nenásilně zapadá do okolní krajiny,“ vysvětlují architekti.

Dům je postaven z místních a přírodních materiálů – korku, vápenné malty a adobe. Hydraulické dlaždice i ručně vyráběná keramika se objevují na podlahách, soklech, fasádách i v detailech. Interiér je definován dřevem, a to nejen jako konstrukčním prvkem, ale i jako materiálem nábytku.

Tradiční řemeslo zde doplňují moderní technologie. Okenice jsou motoricky ovládané a napojené na chytrý systém, který automaticky reaguje na slunce a vítr. Okolí domu je vysypáno keramickým štěrkem, jenž podporuje přirozené vsakování vody a uzavírá promyšlený systém hospodaření s deštěm.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu

Reality

Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme