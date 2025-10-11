Trumpa naštvaly čínské restrikce na vývoz cenných kovů. Uvalí na zemi extra cla 100 procent
Celní sazby uvalené na výměnu zboží mezi oběma největšími světovými ekonomikami by se tak dostaly zhruba na úroveň, která v dubnu vyvolala obavy z prudké recese a chaos na finančních trzích.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uvalí na čínské zboží další dodatečná cla ve výši 100 procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu, napsal v pátek na sociální síti Truth Social. Trump dodal, že USA také zavedou vývozní kontroly na veškerý kriticky důležitý software vyrobený v USA.
„Od 1. listopadu 2025 (nebo dříve, v závislosti na dalších krocích nebo změnách ze strany Číny) uvalí Spojené státy americké na Čínu clo ve výši 100 procent nad rámec cla, které v současné době platí,“ napsal americký prezident. Trump vysvětlil, že nová cla nařizuje v reakci na omezení, která Čína zavedla na vývoz svých vzácných kovů.
Strasti evropských automobilek nekončí. Další negativní zprávou je propad prodejů německé automobilky Mercedes-Benz na čínském trhu. Tamní spotřebitelé dávají přednost domácím elektromobilům.
Mercedes už Číňany nebaví. Raději si kupují levné domácí elektromobily
Zprávy z firem
Americký prezident Donald Trump vyhlásil válku italským těstovinám. Od ledna na ně plánuje uvalit drakonická cla, které patrně povedou k jejich vymizení z amerického trhu. Odnesou to jak velké firmy, tak i rodinné podniky. A také americký spotřebitel, který přijde o prémiové těstoviny a zbydou mu jen domácí náhražky. Odvrátí útok Trumpova názorová souputnice Giorgia Meloniová?
Útok na ekonomiku i národní hrdost. Itálie se snaží odvrátit Trumpova likvidační cla na těstoviny
Politika
