Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Argentinský zázrak, nebo ekonomická pohroma? Před Javierem Mileiem se kupí jedna krize za druhou

Argentinský zázrak, nebo ekonomická pohroma? Před Javierem Mileiem se kupí jedna krize za druhou

Javier Milei
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Na státní aparát a rozpočet vytáhl s motorovou pilou. Argentinský prezident Javier Milei se stal vzorem mnoha evropských lídrů. Najednou je však ticho po pěšině. „Shodou okolností“ v době kdy se jeho radikální strategie začíná zadrhávat. Ukazuje se, že k prosperitě se nedá jednoduše „proškrtat“?

V Argentině stále probíhá ekonomický experiment. Populistickému prezidentovi, původně anarchokapitalistickému ekonomovi, Javieru Mileiovi a jeho kabinetu se po sérii volnotržních opatření podařilo snížit inflaci, dosáhnout fiskálního přebytku i naděje na celkem solidní tempo růstu. To jsou věci v Argentině nevídané.

Ekonomové a zahraniční pozorovatelé výsledky bedlivě sledují, jedni hledají v Mileiovi příklad pro své vlastní státy, další čekají na důkaz, že je radikální ekonomická politika odsouzena k neúspěchu. V posledních měsících však i u nás převládalo spíše kladné hodnocení. Minulý rok argentinský prezident vystoupil před plným sálem na Žofíně a vzletnými slovy hovořil o svobodě.

Argentinský prezident Javier Milei

Řízl motorovou pilou a zatím se mu daří. Argentinský prezident Milei srazil inflaci a drží si podporu obyvatel

Leaders

Argentinský prezident Javier Milei podle listu Financial Times překvapil kritiky stabilizací hospodářství po letech krize. A po roce ve funkci si stále drží padesátiprocentní podporu voličů.

ČTK

Přečíst článek

Málokdo však poslouchal varování, abychom Mileiovy reformy nechválili příliš brzy. Poslední týdny ukazují, že opatrnost je na místě. Začátek letošního podzimu si totiž Milei za rámeček rozhodně nedá. Krize totiž musí řešit jak v politické sféře, tak v ekonomice. Vypadá to, že Milei není doma tak populární jako v zahraničí. Sám se ostatně nedávno nechal slyšet, že celý svět pěje ódy na argentinský zázrak, až tedy na Argentince... Dostává jeho experiment trhliny?

Nadhodnocená měna a zaostalé hospodářství

Javier Milei je oblíbencem populistických a krajně-pravicových lídrů po celém světě. Pozitivně se o něm vyjádřil Donald Trump, Elon Musk, šéf britské Reform UK Nigel Farage nebo lídryně tamější Konzervativní strany Kemi Badenochová. V tuto chvíli se Mileiovi vyplatilo, že si udělal přátele. V těžké chvíli mu totiž pomohl právě americký prezident. Bez pomoci ze zahraničí se Argentina stále neobejde.

Jedním z klíčových prvků Mileovy strategie je udržování nadhodnoceného pesa. V září se ale měna dostala pod tlak, takže centrální banka musela rozpustit značnou část svých dolarových rezerv. Nyní mu přispěchal na pomoc Trump s příslibem dvaceti miliard dolarů. Tato epizoda je viditelným důkazem, že argentinská ekonomika nešlape tak, jak bylo popisováno od Mileiova nástupu.

Těžba lithia v solné poušti Salar de Uyuni na jihu Bolívie.

Čína se stane největším světovým těžařem lithia

Zprávy z firem

Čína do příštího roku předstihne Austrálii a stane se největším světovým těžařem lithia, kovu potřebného pro výrobu baterií. Tržní síla Číny by se pak měla zvyšovat až do roku 2035, i když mnoho čínských producentů nebude ziskových. Vyplývá to z prognózy poradenské společnosti Fastmarkets.

ČTK

Přečíst článek

Mezinárodní pozorovatelé velebící Mileiův program toho už delší dobu přehlíželi víc. Například to, že neúměrně silné peso nesvědčí exportu. Mileova politika navíc brzdí ekonomickou aktivitu. Ze začátku jeho mandátu sice tempo růstu šlo nahoru, křivka se ale brzy zlomila a ve druhém čtvrtletí už šla oproti předchozímu kvartálu do mínusu. Zemi schází investice a s produktivitou na tom není nijak slavně, ačkoliv má například ideální podmínky pro rozvoj obnovitelné energetiky a třetí největší zásoby lithia na světě.

Problémy, které Milei musí vyřešit, jsou strukturální. Jen těžko je odstraní ze dne na den. Časem a klidem na práci však radikál nedisponuje.

Chudí chudnou, bohatí také

Dobře se evidentně nemají ani domácnosti. Milei osekal co mohl. Vláda se až necitlivě chlubí, jak vyhodila na půl milionu státních zaměstnanců. „Byl to stejný recept, jaký Musk vyzkoušel v Doge, ale s divokou intenzitou a bez ohledu na lidské a politické důsledky,“ shrnuje ekonomický komentátor deníku The Guardian Aditya Chakrabortty.

Kvůli Mileiově politice vzrostly ceny energií i další základní položky. Růst mezd nestačí následovat náklady, takže „šoková terapie“ dopadá na chudé i na střední třídu. Mimo jiné rostou i počty zadlužených. Situace domácností ohrožených chudobou se za Mileiovy vlády nijak výrazně nezlepšila. Stručně řečeno, chudí jsou stále chudí, bohatší se od Mileie odvrací, protože se nemají lépe.

Javier Milei, argentinský prezident

Mileiovi hrozí impeachement za pletky s alternativní kryptoměnou

Politika

Argentinský prezident Javier Milei by mohl v brzké době čelit impeachementu kvůli své angažovanosti ve světě kryptoměn. Tvrdí to alespoň advokáti tamní opozice, kterou známý libertarián popudil tento pátek, když na svém účtu na X podpořil projekt alternativní kryptoměny LIBRE.

nst

Přečíst článek

Politická krize za dveřmi

Přesto to však vypadalo, že vláda má celkem slušnou podporu. Studenou sprchu pro Mileie znamenaly zářijové regionální volby v provincii Buenos Aires, ve kterých jeho uskupení La Libertad Avanza zaostalo o skoro čtrnáct procentních bodů za perónisty – přestože právě oni vládli poslední desítky let s katastrofálními výsledky. Opozici se dařilo i v obvodech, kde doposud úspěchy neslavila. Kromě ekonomiky nepomohly ani zvěsti o korupci Mileiovy sestry Kariny, kterou jmenoval do vysoké funkce. Navíc se dle posledních zpráv zdá, že nebyla jediná.

V provincii žije kolem čtyřiceti procent obyvatel Argentiny, takže je to poměrně dobrý průzkum veřejného mínění, který se vyplatí nepodceňovat. Na konci října se totiž budou konat parlamentní volby, které mohou pro Mileie znamenat pohromu, protože se patrně bude jednat o neoficiální referendum o jeho vládě.

Zastánci volného trhu často a rádi opakují myšlenku, že k prosperitě se nelze dostat přerozdělováním. Argentinský experiment na druhé straně ukazuje, že se k ekonomickému zázraku nelze proškrtat. Zase jednou se ukázalo, že ekonomie a hospodářská politika jsou složitější, než jak tvrdí populisté.

Od Mileiových příznivců patrně nic z toho neuslyšíte – do svého ideového souputníka vložili příliš mnoho politického kapitálu.

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

První reakce trhů na vítězství Babiše: dluhové náklady Česka klesají, akcie ČEZ výrazně posilují

První reakce trhů na vítězství Babiše: dluhové náklady Česka klesají, akcie ČEZ výrazně posilují
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Cena dluhopisů České republiky roste. Akcie ČEZ též. Ty dokonce poskočily do blízkosti 17letého maxima. Taková je dosavadní reakce trhů na proběhlé sněmovní volby v Česku.

První reakcí dluhopisů české vlády na sněmovní volby byl v pondělí ráno pokles výnosů (a tedy vzestup ceny), a to například pěti- či desetiletých dluhopisů. Vládě tedy klesají náklady obsluhy dluhu. Mezinárodní investoři se tudíž zatím neobávají, že by výsledek voleb měl způsobit závažnější nárůst zadlužení.

Výnos pětiletých dluhopisů ČR v pondělí před 10:30 hod. klesal o 1,3 procenta. Pokud by takový pokles platil pro celý středeční obchodní den, jednalo by se o nejvýraznější snížení daného výnosu od letošního 8. srpna. Výnos na desetiletém dluhopisu ČR ve stejný čas klesal o 1,5 procenta. To má tedy potenciál být nevýraznějším poklesem dokonce od letošního 26. června, pokud by opět pondělní dopolední pokles platil i pro celý den.  

Akcie energetické společnosti ČEZ v reakci na výsledek voleb v pondělí ráno poskočily až o 2,5 procenta, do blízkosti svého 17letého maxima. Investoři totiž sází na to, že možná nová vláda Andreje Babiše by mohla vykupovat akcie minoritních akcionářů za 1550 korun za kus, tedy za cenu o nějakých 230 korun vyšší, než je ta nynější.

Analytici ale varují. Během 12 měsíců čekají v konsensu svých odhadů prudký pád akcií ČEZ, o takřka třetinu. Tak prudký pád, který čekají už od doby před volbami, přitom nevyhlíží u žádné z takřka 400 největších burzovně obchodovaných firem Evropy, jak plyne z příslušné statistiky Bloombergu (viz tabulka, konkrétně její třetí číselný sloupeček, zachycující procentuální rozdíl mezi konsensuálním analytickým odhadem ceny dané akcie v horizontu dvanácti měsíců a nynější cenou této akcie).

Zlato

Cena zlata vystoupala až na 3930 dolarů za unci

Money

Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní hodnoty a poprvé překročila hranici 3900 dolarů (80 700 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Zájem o zlato podporuje zvýšená poptávka po bezpečných aktivech v reakci na oslabení jenu, uzavření americké vlády a rostoucí očekávání dalších snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed), uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Andrej Babiš

Politico: Evropa se obává Babišova postoje vůči Ukrajině

Politika

Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

ČTK

Přečíst článek

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Ziskovost ČEZ snižují zásahy státu. Letošní dividendu zachrání rezervy podniku

Ziskovost ČEZ snižují zásahy státu. Letošní dividendu zachrání rezervy podniku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministr financí Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Stanjura rozhořčil menšinové akcionáře ČEZ, stát bude dál vybírat mimořádnou daň

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Lukáš Kovanda: ČEZ ztratil 175 miliard korun své hodnoty od doby, kdy vláda poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Lukáš Kovanda: Vláda proti všem. ČEZ ztratil 175 miliard hodnoty od doby, kdy poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí

Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí
Profimedia
Tomáš Kudela
Tomáš Kudela

Výsledek letošních voleb může trhy uklidnit. Trhy se přísně vzato bály hlavně toho, že by v ČR hrozilo uspořádání referenda o odchodu z EU a NATO. S volebním výsledkem hnutí Stačilo! Se však tato varianta stala irelevantní a na stole zůstaly věci, které pro trhy nejsou v krátkém časovém horizontu nebezpečné.

S novou vládou se i po volbách pojí jednoznačný tlak na vyšší výdaje státu, které recepty na získání dodatečných peněz, prezentované v předvolební kampani, nemohou zdaleka pokrýt. S masivním růstem ekonomiky nelze také počítat, je tak pravděpodobné, že poroste zadlužení ČR.

To je v dlouhodobém pohledu samozřejmě nepříjemné, ale krátkodobě je to pro trhy bez většího rizika, neboť celkové zadlužení ČR se pohybuje mezi 40 a 45 procenty dluhu k HDP. To je velmi nízká hodnota ve srovnání s jinými státy EU a za 4 roky (snad) Andrej Babiš nezvedne tuto hodnotu do čísel, která by trhu začala vadit.

Také schodek rozpočtu, který v nominálních číslech dosahuje 280 miliard korun není pro trhy tak velký strašák. Je to kolem 2,25 procenta HDP a pokud se podíváme do okolních států, tak Poláci mají na letošek naplánováno téměř sedm procent, Slováci kolem pět procent, Rakušané 4,5 procenta, Německo kolem 2,7 procenta. Z pohledu trhu tak i zdvojnásobení schodku rozpočtu není důvodem k výprodeji státních dluhopisů, i když nás k němu nasměruje podstatně svižnějším tempem v budoucnu. Přestože se do vlády dostane zřejmě i subjekt, který sliboval vyrovnané rozpočty, není příliš pravděpodobné, že by došlo, byť jen na redukci schodku na nějakou nižší hodnotu.

Andrej Babiš

Pařík: Místo povolební šachové partie hrají politici Člověče, nezlob se

Názory

Máme za sebou další volby do Poslanecké sněmovny. Výsledky voleb znamenají, že se minimálně v počátcích bude povolební vyjednávání točit kolem osoby Andreje Babiše. I tak je třeba zdůraznit, že jeho pozice není jednoduchá. Na pohodlné jednostranné vládnutí výsledky nestačí, takže bude muset přesvědčit další politické partnery minimálně k podpoře jednobarevného kabinetu. Právě v tomhle okamžiku začínáme sledovat to nejzajímavější, povolební vyjednávání o sestavení koalice. Tajné schůzky, rozpad koalic, osobní útoky i tlak na prezidenta – česká politika míří do nové fáze chaosu. Kdo koho zradí první?

Radim Pařík

Přečíst článek

Na vyšší schodky pak bude muset reagovat i centrální banka. Pokud vláda bude pouštět do ekonomiky více peněz, počítejme se stabilními nebo vyššími sazbami, které budou mírnit úvěrovou aktivitu v domácí ekonomice. To povede nutně k tlaku na posilování koruny, neboť se sazbami poroste i její atraktivita. Otazníkem ale zůstane postoj nové vlády k emisním povolenkám pro domácnosti. Pokud by došlo na jejich placení státem, ČNB může čelit menší, než momentálně očekávané inflaci.

Výhled pro trhy je tak momentálně docela úlevný. Nejhorší varianta nenastala a zatím se zdá, že se bude dlouho jednat, než se dobereme nové vlády. Navíc to vypadá, že dojde k tektonickým posunům v koalici SPOLU, nad jejímž dalším osudem visí stále více otazníků. Je nutné mít na paměti, že pokud by se rozpadla, hned dvě její strany mohou nahradit elegantně hnutí SPD jako koaliční partner Andreje Babiše. Takový scénář by byl pro trhy velmi přijatelný a koruně by mohl dále prospět.

Z našeho pohledu tak výsledek voleb momentálně nepředstavuje pro korunu významnější riziko a některé scénáře povolebního vývoje by pro korunu byly vyloženě pozitivní. Koruna tak bude sledovat domácí politickou scénu spíše okrajově a bude se soustředit na vývoj inflace a samozřejmě na vývoj v USA a Evropě. Vypadá to ale, že obavy ze skokového oslabení, taženého volbami, nejsou na místě. Větší roli může sehrávat dolar a monetární politika americké centrální banky (Fed).

První reakce trhů na vítězství Babiše: dluhové náklady Česka klesají, akcie ČEZ výrazně posilují

Názory

Cena dluhopisů České republiky roste. Akcie ČEZ též. Ty dokonce poskočily do blízkosti 17letého maxima. Taková je dosavadní reakce trhů na proběhlé sněmovní volby v Česku.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Tomáš Kudela, SAB Finance

Trhy budou bedlivě sledovat jednání o nové koalici, říká hlavní analytik SAB Finance Tomáš Kudela

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme