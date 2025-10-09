Nový magazín právě vychází!

Cena stříbra se vyšplhala na nejvyšší hodnotu za 45 let

Cena stříbra loni stoupla o 21 procent
Cena stříbra k okamžitému dodání zdolala psychologickou hranici 50 dolarů (1048 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), kde byla naposledy v roce 1980. Tehdy byl prudký růst cen výsledkem manipulace, když se dva bratři z Texasu pokusili trh se stříbrem ovládnout. Ve čtvrtek odpoledne se cena vyšplhala až na rekordních 51 dolarů za troyskou unci, informuje agentura Reuters. Od začátku roku je cena vyšší o více než 73 procent.

Kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.

Zlato se dnes drží nad hranicí 4000 dolarů za unci, kam vystoupalo poprvé ve středu. Zájem o drahé kovy vnímané jako bezpečná aktiva pohání růst akciového trhu, který je podle části analytiků přehřátý. Obavy vzbuzuje i stav veřejných financí ve Spojených státech a možné ohrožení nezávislosti americké centrální banky (Fed). Analytici vyhodnocují také dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

Kyberútoků na klienty bank dramaticky přibývá. Experti debatují o způsobech ochrany

Počet napadených klientů bank stoupl meziročně o pětinu. Hackeři okradli své oběti o stovky milionů krun. Útoky jsou stále sofistikovanější. O nových hrozbách i obraně proti nim diskutují odborníci z finančního sektoru.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Trump baží po Nobelovce a zvyšuje tlak na Norsko. Zemi může uškodit

Už tento pátek se svět dozví, kdo se stane novým držitelem Nobelovy ceny za mír. Jedním z těch, kdo po tomto ocenění zjevně touží, je současný americký prezident Donald Trump. V uplynulých měsících to dával opakovaně a velmi hlasitě najevo. S blížícím se termínem vyhlášení navíc roste i tlak ze strany jeho administrativy, aby se ocenění dostalo právě jemu.

Ze Stockholmu se vyhlašování slavného ocenění přesune do Osla, kde vítěze oznámí norský Nobelův výbor. A zatímco se severská země na toto oznámení připravuje, čelí zároveň tlaku administrativy Donalda Trumpa o to, aby cena připadla právě jemu, uvedla agentura Bloomberg.

Trump v posledních týdnech stupňuje svou kampaň za získání ceny. Veřejně prohlašuje, že si ji zaslouží, dokonce telefonoval norským představitelům. Jeho nároky zesílily po oznámení příměří mezi Izraelem a Hamásem a po spekulacích o možném mírovém ujednání. 

Ovšem už předtím se o ocenění poměrně hlásil. Například ve svém zářijovém projevu na Valném shromáždění OSN, uvedl, že „ukončil sedm neukončitelných válek“ a doplnil že zatím nikdo, ani žádná země, nic takového v tak krátké době nedokázal. „Škoda, že jsem to musel udělat já, spíše než OSN,“ řekl Trump, který tehdy zmínil konflikty mezi Izraelem a Íránem, Arménií a Ázerbájdžánem či Kongem a Rwandou.

„Každý říká, že bych měl dostat Nobelovu cenu za mír za každý jeden z těchto úspěchů,“ poznamenal dále. „Mně nejde o získávání cen, ale o záchranu životů,“ podotkl Trump.

„Prezident míru“

Na síti X vyzval Trumpův syn Eric své sledující, aby sdíleli příspěvek s heslem „retweetujte, pokud si myslíte, že @realDonaldTrump si zaslouží Nobelovu cenu míru“. Krátce poté zveřejnil oficiální účet Bílého domu fotografii prezidenta s popiskem „Prezident míru“.

Tlak z Washingtonu tak dostává Oslo do nepříjemného světla reflektorů. Média i diplomaté upozorňují na možné důsledky, od diplomatického napětí až po ekonomické komplikace, pokud by norský Nobelův výbor Trumpa odmítl.

Předseda nezávislého Nobelova výboru Jørgen Watne Frydnes uvedl pro norský bulvární deník VG, že rozhodnutí o letošním laureátovi padlo už v pondělí. Dodal, že případná mírová dohoda na Blízkém východě by mohla být zohledněna až při udělování příští ceny. Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide znovu potvrdil, že vláda do rozhodování výboru nijak nezasahuje.

Nominace pro cenu za rok 2025 byly uzavřeny už 31. ledna, krátce po Trumpově návratu do Bílého domu. Připomíná se přitom precedent z roku 2009, kdy ocenění získal Barack Obama jen několik měsíců po svém nástupu do funkce.

Napětí zvyšují i probíhající obchodní jednání mezi Norskem a USA. Oslo usiluje o snížení 15procentní cla na vývoz do Spojených států a ministryně obchodu Cecilie Myrseth tento týden jednala ve Washingtonu.

Dalším citlivým bodem je norský státní investiční fond v hodnotě dvou bilionů dolarů. Až 40 procent jeho investic směřuje do USA, což vyvolává obavy, že by je Trump mohl v případě nespokojenosti s rozhodnutím Nobelova výboru politicky využít.

Hnutí STAN má zájem o post místopředsedy Sněmovny, uvedl Rakušan

Hnutí STAN bude mít jako třetí největší poslanecký klub zájem o post místopředsedy Sněmovny, uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Vedení strany se poprvé po volbách sejde k hodnocení výsledků. Starostové získali 11,23 procenta hlasů a ztratili třetinu mandátů. Rakušan v sobotu uvedl, že volební výsledek strany není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Proto se Rakušan nechystá rezignovat na předsednickou funkci.

V pátek by se měl také poprvé sejít poslanecký klub STAN, od kterého chce Rakušan získat mandát pro usilování o post místopředsedy Sněmovny. Strana letos získala 22 mandátů, o 11 méně než v roce 2021. Poslanci STAN si v pátek jako poslední z osmi ve volbách úspěšných uskupení budou vybírat šéfa klubu. „Budeme vybírat ze zkušených poslanců. Ze začátečníků podle mých informací nikdo nemá ambici se stát předsedou našeho poslaneckého klubu,“ řekl Rakušan. Zároveň chce, aby měli mladí a nově příchozí do Sněmovny v klubu důstojné postavení.

Rakušan dnes opět odmítl možnost spolupráce STAN s vítězným hnutím ANO. Všichni poslanci, kteří za hnutí kandidovali, podle něj věděli, že strana nebude ANO podporovat ani s ním spolupracovat na vládní úrovni. „Ručím za každou naši poslankyni a každého našeho poslance, že i kdyby na ně nějaké tlaky byly vyvíjeny, tak těm tlakům odolají,“ řekl.

Patrioti pro Evropu neuspěli. Leyenová ustála další pokus o odvolání

Politika

Evropská komise a její šéfka Ursula von der Leyenová ustály obě hlasování o vyslovení nedůvěry v Evropském parlamentu. Návrh na odvolání komise podaný frakcí Patrioti pro Evropu podpořilo 179 europoslanců, 378 hlasovalo proti a 37 se hlasování zdrželo. Pro druhý návrh, který předložila frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL), zvedlo ruku 133 evropských zákonodárců, 383 hlasovalo proti a 78 se zdrželo hlasování.

ČTK

Přečíst článek

