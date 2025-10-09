Cena stříbra se vyšplhala na nejvyšší hodnotu za 45 let
Cena stříbra k okamžitému dodání zdolala psychologickou hranici 50 dolarů (1048 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), kde byla naposledy v roce 1980. Tehdy byl prudký růst cen výsledkem manipulace, když se dva bratři z Texasu pokusili trh se stříbrem ovládnout. Ve čtvrtek odpoledne se cena vyšplhala až na rekordních 51 dolarů za troyskou unci, informuje agentura Reuters. Od začátku roku je cena vyšší o více než 73 procent.
Kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.
Zlato se dnes drží nad hranicí 4000 dolarů za unci, kam vystoupalo poprvé ve středu. Zájem o drahé kovy vnímané jako bezpečná aktiva pohání růst akciového trhu, který je podle části analytiků přehřátý. Obavy vzbuzuje i stav veřejných financí ve Spojených státech a možné ohrožení nezávislosti americké centrální banky (Fed). Analytici vyhodnocují také dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.
Money
