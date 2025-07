VIP Eva Talks: Kouzlo derby byla velká týmová práce, říká Petr Kolečko

Moderátorka Eva Čerešňáková si do seriálu rozhovorů VIP Eva Talks zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal Petr Kolečko. Výrazná postava české scénáristiky a autor hitů jako Okresní přebor, Vyšehrad či Lajna, aktuálně představuje filmovou komedií Kouzlo derby pohled na pražské ligové derby skrze osobní i rodinné drama.

Petr Kolečko patří k nejvýznamnějším českým tvůrcům posledních patnácti let. Proslavil se především ve spolupráci s režisérem Janem Prušinovským, se kterým stvořil sériály Okresní přebor a Vyšehrad. Právě za Okresní přebor získal Českého lva. Následně psal další úspěšné seriály jako hokejová Lajna .

VIP Eva Talks s Petrem Kolečkem Newstream

Jeho nový celovečerní film Kouzlo derby, který měl právě premiéru, sleduje den pražského derby Sparta - Slavia jako centrum, kde se prolínají životní osudy dvanácti postav – od profesorky lingvistiky, slavného sportovního komentátora ve studiu až po fotbalové hooligans a mladého talentovaného hráče vietnamského původu. Film, který Kolečko spolurežíroval se Skórkou, staví sport pouze jako kulisu, přičemž hlavní důraz klade na lásku, rodinu, stud i identitu.

„Scénář u filmu není stejný jako výsledný film, režisér to posune někam dál, a já jsem za to rád,“ říká scénárista, který se režijně spolupodílel i na několika filmech. O posledním filmu říká, že to byla velká produkce a hodně práce.

Přijetí nového filmu kritiky je zatím smíšené. Na jedné straně chválí přítomnost kvalitních hereckých výkonů a cit pro situaci. Na druhé straně recenze vytýkají roztříštěnost příběhů, povrchnost charakterů a přehnaně „nekorektní“ humor, který některým kritikům přestal stačit jako podklad pro hloubku vedlejších motivů.

„Talentovaní herci a režisér dokáží můj scénář rozvinout a mnohdy jsem z toho až dojatý jak to celkově dopadne,“ popisuje své předchozí filmy a seriály. U posledního se na výsledku podílel i režijně, ale v tandemu a byl za to dle svých slov i rád.

Snímek Kouzlo derby vznikal mezi Prahou a Ostravou, finále se odehrává přímo na stadionu Sparty na Letné, kde bylo nasazeno několik tisíc komparzistů, aby mohla být autentická atmosféra derby zachycena co nejvěrněji .

Petr Kolečko sám popisuje svůj projekt jako „punkromantickou komedii“ – tedy ne tradiční romantický příběh, ale takový, kde láska i závazky klubu či rodiny dostávají svůj specifický, syrový pozdrav realitou. Fotbal zůstává výrazovou kulisou, ale ne tím hlavním. Jde především o lidské vztahy a o to, co fotbal do žití přináší jako vášeň, bolest, naději i zkoušku vztahů.

Poslechněte si, co o filmu Kouzlo derby říká sám autor scénáře Petr Kolečko.

Jak do jeho práce zasahuje manželka Aneta?

Na čem nyní pracuje?

A jaký projekt plánuje pro Českou televizi?

Více se dozvíte v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV.