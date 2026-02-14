Orbán: Skutečné nebezpečí není Rusko, ale Brusel
Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil ostrý boj proti tomu, co označuje za „bruselské vlivy“ v Maďarsku. Po vítězství v dubnových parlamentních volbách chce podle svých slov „vymýtit“ soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které považuje za podplacené Bruselem. Uvedl to ve svém projevu o stavu národa.
„Pseudoobčanské organizace, podplacení novináři, soudci, politici, algoritmy, byrokrati, kasírující miliony eur. To dnes v Maďarsku představuje Brusel. Po dubnu to vymýtíme,“ citovala premiéra maďarská agentura MTI.
Orbán čelí podle předvolebních průzkumů největší výzvě od roku 2010, kdy se stal premiérem. Jeho strana Fidesz zaostává za opoziční stranou Tisza vedenou Péterem Magyarem. Toho Orbán označuje za „loutku Bruselu“ a tvrdí, že opozice je napojena na nadnárodní banky a ropné společnosti, které podle něj na válce na Ukrajině vydělávají.
Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to řekl český prezident Petr Pavel. V současné době podle něj Moskva k jednání ale není mentálně připravena.
Pavel: Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi
Politika
Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to řekl český prezident Petr Pavel. V současné době podle něj Moskva k jednání ale není mentálně připravena.
„Skutečné nebezpečí není Rusko, ale Brusel“
Premiér ve svém projevu zároveň prohlásil, že Maďarsko se nemá bát Ruska, ale Evropské unie. „Strašení Putinem je primitivní a směšné. Brusel je však zřetelnou realitou a zdrojem bezprostředního nebezpečí,“ uvedl podle agentury AP.
Orbán dlouhodobě odmítá vojenskou i finanční pomoc Ukrajině a udržuje dobré vztahy s Moskvou. Loni v prosinci se vyjádřil k začátku války na Ukrajině s tím, že „není jasné, kdo koho napadl“.
Trump jako inspirace
Orbán uvedl, že návrat amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu posílil šance Maďarska zbavit se „zahraničních vlivů“. Podle něj však v tom stále brání „utlačující mašinérie Bruselu“.
„Tvrdě jsme pracovali a děláme pokroky, ale dílo ještě není hotovo. Proto musíme vyhrát dubnové volby, a my je vyhrajeme,“ prohlásil.
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) rozesílá technologickým firmám obsílky se žádostí o osobní údaje uživatelů sociálních sítí, kteří kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na vládní zdroje i zaměstnance dotčených společností.
Trump jde po kriticích ICE. Jeho administrativa žádá sociální sítě o jejich osobní data
Politika
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) rozesílá technologickým firmám obsílky se žádostí o osobní údaje uživatelů sociálních sítí, kteří kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na vládní zdroje i zaměstnance dotčených společností.
Spor s Bruselem o miliardy
Evropská komise Maďarsku zablokovala evropské fondy v hodnotě miliard eur kvůli obavám z omezování nezávislosti institucí a rozsáhlé korupce. Budapešť zároveň odmítá snížit svou závislost na ruském plynu a ropě.
Orbán čelí dlouhodobé kritice, že buduje takzvaný „neliberální stát“ a omezuje práva médií, justice i občanské společnosti. Opoziční lídr Péter Magyar naopak slibuje boj proti korupci a obviňuje Orbána a jeho okolí z obohacování se z veřejných peněz.