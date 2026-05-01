Donald Trump hrozí EU. Cla na auta mohou vyskočit už příští týden na 25 procent
Americký prezident Donald Trump oznámil plán výrazně zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie. Zdůvodňuje to údajně nedodrženou obchodní dohodou ze strany EU. Krok by mohl dále vyostřit napjaté vztahy mezi Evropská unie a Spojené státy americké.
Americký prezident Donald Trump plánuje příští týden zvýšit cla na dovoz osobních a nákladních automobilů z Evropská unie do Spojené státy americké až na 25 procent. Oznámil to dnes na své sociální síti Truth Social s tím, že EU podle něj nedodržuje dříve sjednanou obchodní dohodu.
„S potěšením oznamuji, že vzhledem k tomu, že Evropská unie neplní podmínky dohody, zvýším příští týden cla na automobily z EU,“ uvedl Trump. „Clo se zvýší na 25 procent,“ dodal.
Napětí roste
Trumpovo prohlášení je v rozporu s rámcovou dohodou, kterou loni v létě uzavřel s předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta počítala s maximální sazbou 15 procent na většinu dovozů z EU, včetně automobilů a jejich součástek.
Napětí mezi USA a evropskými státy v poslední době roste. Tento týden se Trump dostal do sporu s německým kancléřem Friedrich Merz, který kritizoval americký postup v konfliktu s Íránem. Německo přitom patří mezi klíčové exportéry automobilů do USA, a případné zvýšení cel by tak mohlo mít významný dopad na evropský automobilový průmysl. Další vývoj obchodních vztahů mezi USA a EU tak zůstává nejistý a hrozí další eskalace obchodního napětí.