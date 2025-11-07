Přehlídka hodinek, nejdražší stojí přes čtvrt miliardy korun
V pražském paláci Žofín budou ode dneška do soboty k vidění téměř 2000 hodinek včetně těch, které vyhotovily české firmy.
V Praze odstartoval hodinářský veletrh Salon Exceptional Watches. Nejdražší vystavené hodinky ze Švýcarska stojí čtvrt miliardy korun. "Hodinky jsou vyrobeny z bílého zlata, posázené diamantovými bagetami a doplňuje je rubín. Jejich cena je deset milionů švýcarských franků, tedy 261 milionů Kč," řekla moderátorka Sandra Pospíšilová na zahájení veletrhu. Tyto hodinky pocházejí z ateliéru Antoine Preziuso Genève a jsou podle Pospíšilové poprvé k vidění v Evropě. Předtím je vystavovali jenom v Mexiku.
Letošní ročník hodinářského veletrhu je 11. v řadě. Své modely na něm vystavují značky jako Bell & Ross, Franck Muller, Maurice Lacroix nebo německá Sinn. Z českých značek jsou zastoupeny Prokop & Brož, Robot a Prim Manufacture 1949.
Švýcarský výrobce hodinek Swatch zvýší ceny ve Spojených státech o pět až 15 procent. V rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung am Sonntag to řekl šéf podniku Nick Hayek. Firma tak reaguje na 39procentní clo, které na dovoz ze Švýcarska v srpnu uvalil americký prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura Reuters.
Švýcaři reagují na Trumpova cla. Američané si připlatí za hodinky
"Robot má českou DNA, za většinou modelů, které tady vystavujeme, se skrývá nějaký československý příběh. Například model Albatros vznikl ve spolupráci s českým výrobcem letadel Aero Vodochody. Model nese atributy pilotních hodinek třeba v podobě velmi dobré čitelnosti čísel," řekl ČTK zástupce firmy Zdeněk Macháček. Cenové rozmezí hodinek Robot se pohybuje od 50 do 198 tisíci korun, dodal.
SEW také organizuje po dobu trvání veletrhu přednášky, diskuze a ukázky hodinářského řemesla. Vystoupí na nich například nizozemský hodinář Pim Koeslag nebo hodináři z Česka Jaromír Ondráček a Libor Hovorka. Zájemci se budou moct nechat změřit odchylky přesnosti mechanických hodinek a SEW uspořádá i anketu o nejpopulárnější hodinky výstavy Watch of the Year, uvádí tisková zpráva.
Aktuálně nejzajímavější novinku v produkci firmy Elton hodinářská představuje model Prim Opus inspirovaný letošním rokem hudby. „Uplynulo dvě stě let od narození Bedřicha Smetany, který je neodmyslitelně spjatý s Novým Městem nad Metují, stejně jako výroba hodinek Prim. Smetana v Novém Městě žil a hodinky Prim Opus prokreslují jeho příběh. Číselník je inspirovaný ciferníkem stolních hodin ze zámku, kde skladatel složil známou Louisinu polku. Strojek s ručním nátahem je ručně rytý a obsahuje začátek partitury uvedené skladby,“ popisuje novinku mezi společenskými hodinkami Renata Červenák Nývltová, ředitelka Elton hodinářská.
