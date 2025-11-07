Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Přehlídka hodinek, nejdražší stojí přes čtvrt miliardy korun

Přehlídka hodinek, nejdražší stojí přes čtvrt miliardy korun

Přehlídka hodinek. Ilustrační foto
Profimedia
ČTK
ČTK

V pražském paláci Žofín budou ode dneška do soboty k vidění téměř 2000 hodinek včetně těch, které vyhotovily české firmy.

V Praze odstartoval hodinářský veletrh Salon Exceptional Watches. Nejdražší vystavené hodinky ze Švýcarska stojí čtvrt miliardy korun. "Hodinky jsou vyrobeny z bílého zlata, posázené diamantovými bagetami a doplňuje je rubín. Jejich cena je deset milionů švýcarských franků, tedy 261 milionů Kč," řekla moderátorka Sandra Pospíšilová na zahájení veletrhu. Tyto hodinky pocházejí z ateliéru Antoine Preziuso Genève a jsou podle Pospíšilové poprvé k vidění v Evropě. Předtím je vystavovali jenom v Mexiku.

Letošní ročník hodinářského veletrhu je 11. v řadě. Své modely na něm vystavují značky jako Bell & Ross, Franck Muller, Maurice Lacroix nebo německá Sinn. Z českých značek jsou zastoupeny Prokop & Brož, Robot a Prim Manufacture 1949.

Swatch

Švýcaři reagují na Trumpova cla. Američané si připlatí za hodinky

Money

Švýcarský výrobce hodinek Swatch zvýší ceny ve Spojených státech o pět až 15 procent. V rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung am Sonntag to řekl šéf podniku Nick Hayek. Firma tak reaguje na 39procentní clo, které na dovoz ze Švýcarska v srpnu uvalil americký prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

"Robot má českou DNA, za většinou modelů, které tady vystavujeme, se skrývá nějaký československý příběh. Například model Albatros vznikl ve spolupráci s českým výrobcem letadel Aero Vodochody. Model nese atributy pilotních hodinek třeba v podobě velmi dobré čitelnosti čísel," řekl ČTK zástupce firmy Zdeněk Macháček. Cenové rozmezí hodinek Robot se pohybuje od 50 do 198 tisíci korun, dodal.

SEW také organizuje po dobu trvání veletrhu přednášky, diskuze a ukázky hodinářského řemesla. Vystoupí na nich například nizozemský hodinář Pim Koeslag nebo hodináři z Česka Jaromír Ondráček a Libor Hovorka. Zájemci se budou moct nechat změřit odchylky přesnosti mechanických hodinek a SEW uspořádá i anketu o nejpopulárnější hodinky výstavy Watch of the Year, uvádí tisková zpráva.

Generální ředitelka Elton hodinářská Renata Červenák Nývltová

Šéfka primek Renata Červenák Nývltová: Finišujeme nové strojky. V hodinkách budou příští rok

Leaders

Aktuálně nejzajímavější novinku v produkci firmy Elton hodinářská představuje model Prim Opus inspirovaný letošním rokem hudby. „Uplynulo dvě stě let od narození Bedřicha Smetany, který je neodmyslitelně spjatý s Novým Městem nad Metují, stejně jako výroba hodinek Prim. Smetana v Novém Městě žil a hodinky Prim Opus prokreslují jeho příběh. Číselník je inspirovaný ciferníkem stolních hodin ze zámku, kde skladatel složil známou Louisinu polku. Strojek s ručním nátahem je ručně rytý a obsahuje začátek partitury uvedené skladby,“ popisuje novinku mezi společenskými hodinkami Renata Červenák Nývltová, ředitelka Elton hodinářská.

Michal Nosek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Startuje podzimní veletrh Sběratel. Nabízí investiční minci Český lev s hologramem

Enjoy

nst

Přečíst článek
Český umělec Martin Krajc ve svém ateliéru

Úspěšný umělec Martin Krajc: Ke statisícovým částkám za obraz vede dlouhá cesta

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Z husy je výnosný byznys: Svatý Martin přináší víno, husy i miliardové tržby

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.
Užito se svolením Together
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pečená husa, červené a bílé zelí, knedlíky a k tomu první víno nového ročníku. Svatomartinská tradice, zakořeněná v české kultuře po staletí, se stala jedním z nejvýraznějších ekonomických fenoménů gastronomického podzimu.

Příběh svatého Martina, biskupa z Tours, je v Evropě známý už od středověku. Legenda o huse, která ho svým kejháním prozradila, dala vzniknout tradici, která dnes oživuje tuzemskou gastronomii. Z původně církevního svátku se totiž do dneška stal ekonomický fenomén, listopadové svatomartinské týdny generují restauracím klidně až o 50 procent vyšší tržby než běžně. K tomu se přidává vinařství.

Nejčastěji se servíruje husa s červeným a bílým zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem, doplněná právě o Svatomartinské víno. V některých regionech se z tradičních hodů stal festivalový produkt podporující regionální cestovní ruch.

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Od legendy k byznysu

Svatomartinská menu nabízejí v Česku už i některé podniky se zahraniční kuchyní nebo kavárny. Pro restaurace jsou svatomartinská menu stále významnější a nabízejí je téměř všechny tradiční podniky, uvedl to předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner. Přestože některé podniky zkouší svatomartinskou nabídku obměňovat, největší zájem je podle Kastnera stále o klasiku. Naopak ustupuje trend, kdy restauratéři nabízejí místo husy kachnu nebo kuře, řekl.

„Lidé si rezervují místa dlouho dopředu, trhají se rekordy a je to moment, kdy opravdu vyrazí skoro všichni do restaurací a hospod a všichni si ho užívají, často i ve větších skupinách s přáteli. Platí to, že gastronomie během tohoto svátku tržbově vyskočí mezi 30 až 50 procenty, což se během žádného jiného svátku nestává,“ uvedl dále Kastner.

Například v pražské restauraci Mlýnec byl o svatomartinské menu takový zájem, že se rozhodla husí speciality nabízet po celý listopad. Tradičně zaměřené restaurace bývají podle Kastnera kolem svátku svatého Martina 11. listopadu naprosto plné. Svatomartinsky laděné menu už ale nabízí i další podniky, včetně kaváren nebo třeba italských restaurací, řekl Kastner. Pečené husí stehno v italském duchu nabídne například restaurace Pasta Fresca, a to od úterý 11. listopadu do vyprodání zásob. „Zájem je tradičně vysoký a letos tomu nebude jinak,“ dodal Milan Tuhovčák, generální manažer restaurace.

Největší zájem je ale podle Kastnera o tradiční nabídku. „Po různých pokusech o inovace se spíše restaurace vracejí k poctivé klasice. Lidé vyžadují spíše tradiční pojetí tohoto tradičního svátku,“ uvedl.

Potvrzují to i další restaurace. „Držíme se osvědčené klasiky. Hosté mají největší zájem o tradiční pečenou husu, zelí a knedlík,“ řekl Ozren Vlahov, generální manažer restaurace Café Savoy. Čistě tradiční pečenou husu s variací knedlíků a lokší nabídne řetězec Lokál. „Svatomartinské husy vnímáme jako příležitost nabídnout hostům něco mimořádného a přitom typicky českého,“ uvedl Adam Utíkal, manažer Lokálů.

Naopak restaurace V Zátiší letos hostům nabídneme svatomartinské speciality inspirované slovanským pojetím kuchyně. V menu bude husí kaldoun s uzeným žloutkem a těstovinou nebo pečená husa s bramborovým nokem a černým rybízem. „Kromě tradičního konfitovaného stehna hosté oceňují i netradiční předkrmy, letos třeba v elegantní formě paštiky v těstě,“ dodal Ladislav Vaníček z restaurace Mlýnec.

Letošní léto konzumaci piva příliš nepřálo

České gastro za tři roky podražilo o pětinu. Potřebujeme zdražovat více, vzkazují hospodští

Zprávy z firem

Hospody a restaurace si letošní léto za rámeček rozhodně nedají. Červencové tržby klesly meziročně o 4 procenta, přestože srovnávací loňské hodnoty byly slabé.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Ceny rostou, zájem přetrvává

Za porci svatomartinské husy upečené z čerstvých, nemražených hus z českých chovů, včetně zelí a variace knedlíků, zaplatí hosté v Lokálech 578 korun, loni to bylo 548 korun. Restaurace Čestr nabídne porci konfitovaného husího stehna s červeným zelím a bramborovými šiškami za 890 korun.

Podle Kastnera se hosté již naučili s vyšší cenou za svatomartinské menu pracovat a pokud chtějí ušetřit, neobjednají si celé menu, ale třeba jen hlavní chod bez předkrmu a polévky.

Současně s kachnou na trh zamíří i víno. A to celkem 1,9 milionu lahví od 73 vinařství, celkem 323 různých vín. Přestože se výrobní náklady dlouhodobě zvyšují, ceny zůstávají na úrovni loňska. „Svatomartinská vína dokazují, že tradice dokáže rozhýbat trh i v době, kdy spotřebitelé pečlivěji zvažují nákup každé lahve,“ uvedl Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR.

 

Daniel Bureš

Zapomeňte na foie gras. Nové V Zátiší sází na brambory s tvarohem

Enjoy

Po více než třiceti letech prošla jedna z ikon pražské gastronomie zásadní proměnou. V Zátiší, podnik, který je od počátku symbolem poctivého fine diningu, mění interiér i celou filozofii a s novým šéfem kuchyně. Pod taktovkou Daniela Bureše se budou servírovat tradiční slovanská jídla i zelenina z vlastního pole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Šťovík i chleba s máslem servírují v restauraci Zlatá Praha v zrekonstruovaném hotelu Fairmont (někdejší InterContinental). Kuchyni tam velí Maroš Jambor, který do Prahy přinesl zkušenosti z těch nejznámějších michelinských restauracích ve světě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nabídka restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise oceněné Michelinskou hvězdou

První Průvodce Michelin pro Česko vyjde v prosinci. Stát zaplatí desítky milionů korun

Enjoy

Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.

sta

Přečíst článek

Související

David Petřík

Češi změnili svoje zvyky. U alkoholu v restauracích nevysedávají do noci, říká známý restauratér

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Pekárna Tisse

Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům

Jensen Huang
ČTK
ČTK
ČTK

Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.

„Čína vyhraje závod v oblasti umělé inteligence,“ prohlásil Huang. „Jak již dlouho říkám, Čína je v umělé inteligenci o nanosekundy pozadu za Amerikou,“ dodal.

Nvidia se minul týden stala první společností na světě s tržní hodnotou pět miliard dolarů (105,8 miliardy korun), i když od té doby její hodnota klesla na zhruba 4,7 miliardy dolarů. Čipy firmy Nvidia se používají k trénování a napájení systémů generativní AI, v současné době se však v Číně neprodávají kvůli obavám USA o národní bezpečnost a zákazu čínské vlády.

Politika, která pomůže Číně

Huang opakovaně žádal Washington, aby uvolnil omezení vývozu čipů Nvidie s tím, že tato politika pouze pomůže Číně v rozvoji vlastní technologie. V říjnu uvedl, že USA mohou vyhrát souboj o AI, pokud svět, včetně obrovské základny vývojářů v Číně, bude používat systémy Nvidia. Vyzval proto americkou vládu, aby uvolnila vývoz čipů, a udržela tak zbytek světa závislý na americké technologii.

Huang také kritizoval nová omezující pravidla týkající se AI, která zavedly americké státy, a porovnal je s Čínou, kde stát dotuje elektřinu pro napájení této technologie. Západní země, včetně USA a Británie, podle něj brzdí cynismus vůči AI.

Odborníci se domnívají, že čínští výrobci čipů budou mít do konce tohoto desetiletí potíže vyrovnat se technologické vyspělosti firmy Nvidia. Mezi výzvy patří vývoj správného softwaru pro využití výkonu čipů a modernizace výrobních nástrojů.

Zisk výrobce čipů Nvidia vzrostl ve druhém čtvrtletí o 168 procent

Miliardová investice Nvidie a Deutsche Telekomu. V Německu vybudují cloudové centrum pro AI

Zprávy z firem

Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme