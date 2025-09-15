Švýcaři reagují na Trumpova cla. Američané si připlatí za hodinky
Švýcarský výrobce hodinek Swatch zvýší ceny ve Spojených státech o pět až 15 procent. V rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung am Sonntag to řekl šéf podniku Nick Hayek. Firma tak reaguje na 39procentní clo, které na dovoz ze Švýcarska v srpnu uvalil americký prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura Reuters.
„V závislosti na značce zvýšíme ceny v rozsahu od pěti do 15 procent,“ uvedl Hayek. Upozornil, že Američané mají možnost kupovat hodinky Swatch také v Kanadě a Mexiku, kde má firma silné zastoupení.
Společnost Swatch si nyní podle svého šéfa vede ve Spojených státech velmi dobře. „Ke konci srpna jsme v domácí měně vykazovali nárůst kolem 15 procent. Američané pokračují v nákupech, a to navzdory dřívějšímu zvyšování cen,“ uvedl Hayek. Dodal, že americkým zákazníkům se zdražování nelíbí, ale chápou, že to není vina firmy, ale spíše výsledek americké obchodní politiky.
Swatch je největším výrobcem hodinek na světě. V poslední době se ale firma potýká se slabou poptávkou po luxusním zboží v Číně. V letošním prvním pololetí se čistý zisk podniku meziročně propadl o více než 70 procent na 147 milionů švýcarských franků (zhruba 3,8 miliardy korun).
Firma v červenci předpověděla, že podmínky na čínském trhu s luxusním zbožím zůstanou ve zbytku letošního roku obtížné. Dodala však, že ve druhém pololetí očekává pokračování silného růstu v USA a Japonsku, slibné jsou podle firmy také vyhlídky v řadě evropských zemí.
Společnost Swatch Group v současné podobě vznikla v roce 1983, kdy také začala prodávat stejnojmenné plastové hodinky. Patří jí ale také značky luxusních hodinek Longines, Tissot, Omega či Breguet.
