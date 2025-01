Mark Zuckerberg nakonec asi přeci jen bude člověk. Projevil se jako vášnivý sběratel

Zakladatel sociální sítě Facebook a jeden z nejbohatších lidí světa Mark Zuckerberg často čelí posměchu, že je spíše robot nebo mimozemšťan než člověk. Mají na tomu naznačovat jeho zvláštní absence mimiky a vůbec vystupování, ale také občasně nešťastně formulované odpovědi typu „býval jsem člověkem“. Nyní však Zuckerberg projevil jednu velmi typicky lidskou, zejména mužskou vlastnost – je vášnivým sběratelem. Konkrétně luxusních hodinek.

Mark Zuckerberg v posledních týdnech plní zpravodajské portály. Hlavním důvodem je jeho příklon k vizím Donalda Trumpa a jeho suity vedené Elonem Muskem, který se projevil oznámením zrušení fact-checkingových nástrojů dříve nasazených na Facebook a další sociální sítě.

Oznámení této převratné novinky pak Zuckerberg učinil s jedním podstatným detailem na ruce – s hodinkami Hand Made 1 od švýcarské manufaktury Greubel Forsey. Ta přitom těchto hodinek ročně vyrobí pouhé dva či tři unikáty, což se projevuje na jejich ceně. Podle agentury Bloomberg konkrétní Zuckerbergovy hodinky mají běžnou cenovku 895 500 tisíc dolarů. Bez daně.

Podívejte se na luxusní hodinky, které Mark Zuckerberg vlastní

Model Hand Made 1 od švýcarské manufaktury Greubel Forsey Greubel Forsey - použito se svolením

To přitom nejsou zdaleka jediné luxusní hodinky, s nimiž se „Zuck“, jak si Zuckerberg sám říká, v posledním roce ukázal. „Miliardář se v uplynulém roce ukázal s hodinkami významných značek včetně Patek Philippe a FP Journe,“ uvedl Bloomberg.

Luxus nad luxus

Přesto podle Andyho Hoffmana a Kurta Wagnera z Bloombergu právě hodinky Greubel Forsey, které Zuckerberg měl při ohlašování převratné novinky, patří k nejcennějším kouskům jeho sbírky.

„Značka, která vyrábí jen několik stovek hodinek ročně, není příliš známá mimo okruh nejzarytějších a nejlépe situovaných sběratelů,“ připomíná Bloomberg. A konkrétně model, který Zuckerberg měl, je sestaven výlučně z komponentů vyráběných právě touto manufakturou a trvá stovky hodin vyrobit tento jedinečný kus.

„Je potěšující vidět někoho, kdo hrál tak zásadní roli při utváření moderního digitálního prostředí a životního stylu, jak si váží nejtradičnějšího přístupu k výrobě hodinek v dnešní době,“ uvedl Michel Nydegger, stávající CEO společnosti Greubel Forsey, který se snaží právě tuto značku dostat do širšího povědomí sběratelů. Součástí jeho plánu přitom je snaha snížit průměrnou cenu hodinek, která je v současnosti nad 500 tisíci dolarů.

