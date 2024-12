Šéfka primek Renata Červenák Nývltová: Finišujeme nové strojky. V hodinkách budou příští rok

Aktuálně nejzajímavější novinku v produkci firmy Elton hodinářská představuje model Prim Opus inspirovaný letošním rokem hudby. „Uplynulo dvě stě let od narození Bedřicha Smetany, který je neodmyslitelně spjatý s Novým Městem nad Metují, stejně jako výroba hodinek Prim. Smetana v Novém Městě žil a hodinky Prim Opus prokreslují jeho příběh. Číselník je inspirovaný ciferníkem stolních hodin ze zámku, kde skladatel složil známou Louisinu polku. Strojek s ručním nátahem je ručně rytý a obsahuje začátek partitury uvedené skladby,“ popisuje novinku mezi společenskými hodinkami Renata Červenák Nývltová, ředitelka Elton hodinářská.

Letos v Novém Městě nad Metují slavíte dvojí výročí. Pětasedmdesát let historie firmy a sedmdesát od vzniku prototypu prvních československých hodinek. Jak oslavy probíhají?

V listopadu odstartovala v Národním technickém muzeu výstava Velký třesk, která mapuje historii hodinářství v Československu, od Spartaku až do současnosti. Muzeu jsme poskytli původní výkresy a další materiály. Na základě toho vznikl v 3D tisku krásný model původního strojku v nadživotní velikosti. Výstava ukazuje průřez technologií za celou historii. Elton hodinářská si výročí připomíná po celý tento rok. Vedle dnes již vyprodané limitované edice Spartak například i speciálním logem nebo tím, že všechny manufakturní strojky, které letos vyrobíme, jsou označeny číslem 75.

Spartak je první model, který se na trhu objevil. V čem byl unikátní?

V roce 1954, když jsme byli schopni vyrobit první prototypy Spartaku, tak jsme se zařadili mezi osm států na světě, které zvládly vyvinout a vyrábět náramkové hodinky. To byla ta první unikátnost, na kterou navazujeme i v současné době. Stále si sami vyrábíme kompletní strojek vnitropodnikově. Všechny komponenty se tvoří pod jednou střechou, čímž se řadíme mezi hodináři mezi pouhých dvacet firem na světě. Tradici proto držíme. Spartaky v té době byly unikátní i tím, že to ještě nebyly Primky.

Co na model Spartak navázalo?

Legendárních modelů je již poměrně hodně. Naši předkové nám zanechali designy, na kterých lze stavět do současnosti a nejsou nijak zastaralé, fádní ani okoukané. Dalšími významnými modely jsou například Diplomat, Orlík z roku 1965, což je stále největší ikona. Dále šlo o hodinky Brusel, Sport, Traktor. To jsou designy z nejlepších let a na nich stavíme ikonické řady do současnosti, ale s novými řadami a konstrukčními vylepšeními. Portfolio hodinek se snažíme rozšiřovat, ale tradiční ikonické modely Prim zákazníky stále přitahují.

Vytvořili jste například hodinky pro fotbalový klub Viktoria Žižkov. Jaké máte další firemní klienty a spolupráce se sportovci či umělci?

Říkáme tomu privátní edice. Firma nebo sportovní klub přijde a nechá si u nás nadesignovat a vyrobit hodinky na míru s konkrétními vizualizacemi. Spolupracujeme například s výrobcem klavírů Petrof. Mezi sportovci má své jedinečné hodinky například naše ambasadorka, golfistka Sára Kousková, která si design navrhla sama. Dalším významným sportovcem je biatlonista Michal Krčmář. Ten má na hodinkách stejného lva jako na pažbě své zbraně. Privátních edic je poměrně dost. Letos jsme například vytvořili hodinky pro město Opava k příležitosti oslav osmi set let od založení města.

Co všechno si klienti vymýšlejí do designu svých unikátních hodinek?

Standardně děláme monogramy do korunky nebo popisky na víčko. Umíme udělat určité individualizace i do strojku. U číselníku zvládneme veškeré barvy, dokážeme vyrobit i jedinečné ručky s monogramem nebo firemním logem. Nejunikátnější, co jsme dělali, byl smaltovaný číselník pro zákazníka, který na něj chtěl svůj portrét. Měli jsme i zákazníka, který si přinesl svůj materiál, kus železa, k němuž měl vztah. Ten jsme obrobili a vyrobili z toho pouzdro hodinek. Co nám technologie dovolí, to zákazníkovi můžeme nabídnout a tím, že si vše vyrábíme sami, tak jsou možnosti velmi široké.

Kromě nových designů vyvíjíte i nový strojek. V čem se bude od předchozích lišit?

Už nám to trvá trochu déle, než jsme předpokládali, ale blížíme se ke konci. Do konce roku bychom chtěli mít třetí funkční prototyp. Příští rok, po sérii testů, bychom chtěli mít nové strojky v hodinkách. Je to složitá a komplikovaná záležitost, tak nechci předbíhat a odhadovat, ale už se blížíme.

Z kolika komponentů se strojek náramkových hodinek skládá?

Novinku popisovat zatím nebudu, ale průměrný počet komponentů ve strojku se pohybuje okolo 130 dílů, které musejí hodináři složit. A předtím naše obrobna vyrobit.

Zákazníci upřednostňují tradiční design, ale věnujete se i novým postupům. Jaké rozvíjíte postupy a trendy?

Naše firma stojí například za prvními českými hodinkami z bronzu nebo damascénské oceli. Jako první jsme také začali vyrábět exkluzivní limitované edice, které dnes patří k vrcholu naší manufakturní produkce a často se vyprodají během několika dní od uvedení na trh. Damascénské kompozity používáme rádi. Již jsme použili titan-titan, zirkon-titan do hodinek Mach, nyní jsme měli dva modely složené ze dvou jakostí nerezové oceli, kterou dál zpracováváme. Buď pálíme plamenem, kdy každá reaguje jinak na teplo, nebo materiál leptáme. Tak vznikne krásná damascénská struktura a reliéf. Spolupracujeme s kovárnou z Liberce, kde nám dokážou vykovat věci na míru.

Podnik přežil těžké období, kam se za uplynulé roky posunul?

Za uplynulé tři roky jsme podnik dokázali stabilizovat. Samozřejmě je vždy potřeba růst, ale řekla bych, že nejhorší doby máme za sebou a za poslední tři roky jsme v tržbách vyrostli do dvojnásobku. Loni jsme utržili 107 milionů korun a pro srovnání, v roce 2020 byly tržby zhruba 53 milionů. Letos jsme v číslech mírně nad loňským rokem. Trend tedy držíme, ale už ne střemhlavý. Určitě však neklesáme.

V současné době je firma stabilizovaná, kam se chcete ubírat dál?

Co se týká modelů, tak si určitě chceme držet směr limitovaných modelů, které nesou příběh nebo unikátnost. To baví nás i zákazníky. Co se týká počtu kusů, tak stále hovoříme zhruba o tisícovce kompletně vyrobených hodinek s naším mechanickým strojkem. Máme také modely, kam kupujeme švýcarské mechanické a bateriové strojky, takže se dneska bavíme zhruba o dvou tisících hodinek ročně. Jak firma potřebuje růst, tak poroste i počet kusů, ale nebudou to žádné velké násobky. Co se týká trhu, tak v současné době jsme v Česku, Polsku a na Slovensku. To jsou tradiční trhy už z doby před rokem 1989, chceme mířit někam dál, ale o tom ještě nebudu mluvit. Nějaké myšlenky máme již pro příští rok, ale nechci to zakřiknout.

Renata Červenák Nývltová

Generální ředitelka společnosti ELTON hodinářská nastoupila do holdingu CSG už v lednu 2018. Nejprve tu zastávala pozici ředitelky nákupu pro celou skupinu. Ke konci roku 2020 se přihlásila na pozici generální ředitelky společnosti ELTON.

