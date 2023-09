Startuje podzimní veletrh Sběratel. Nabízí investiční minci Český lev s hologramem

Na výstavišti PVA Expo Praha začalo největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě. Veletrh Sběratel potrvá až do soboty 9. září. Organizátoři čekají na 10 tisíc návštěvníků, kteří budou moct na veletrhu zakoupit poštovní známky, mince, bankovky, pohlednice, minerály, drahé kameny, ale třeba také staré akcie, reklamy, autogramy, plakáty a další sběratelský materiál.

Veletrhu se účastní přední světové aukční domy a prodejci, například Německá pošta, Slovenská pošta, pošta OSN, Česká mincovna, China Gold Coin Group, Heritage Auctions, Antium Aurum, Schoeller Münzhandel, Heritage Auctions Europe, Emporium Hamburg, Künker, Rauch, Viennafil a další firmy z Rakouska, Holandska, Dánska, Francie, Německa, Maďarska, Velké Británie, Itálie, Polska a jiných zemí. Vůbec poprvé se bude na veletrhu vlastní expozicí prezentovat Státní tiskárna cenin.

Známky, mince, bankovky, ale i drahé kameny a vinyly. Podívejte se, co všechno nabídne veletrh Sběratel:

Po delší odmlce se Sběratele účastní poštovní správa a mincovna z Vatikánu. Do Prahy přiveze nejen novou emisi mincí, která bude mít premiéru právě na Sběrateli, ale také poštovní známky, jež pro papežský stát v minulosti vytvořila výtvarnice Marina Richterová a na českém trhu jsou jen těžko dostupné.

Marinu Richterovou bude možné na veletrhu také přímo veletrhu potkat, na sobotní odpoledne má naplánovanou autogramiádu spojenou s představením nové emise „Shakespearovské hry“, kterou vytvořila pro Českou poštu.

V pátek 8. září bude možné na veletrhu koupit v premiéře 0 euro souvenirovou bankovku věnovanou fotografu Janu Saudkovi, která tak doplní žádané sběratelské bankovky s Karlem Gottem, Jiřinou Bohdalovou nebo skupinou Olympic vydané v minulosti.

Něco pro fandy Jamese Bonda

Premiéru má na veletrhu Sběratel investiční mince Český lev s hologramem. Minci s hologramem bude možné zakoupit přímo na stánku České mincovny, a to dříve, než se objeví v obchodech. Její autor, medailér Asamat Baltaev, pak bude mít v pátek přímo v expozici mincovny velkou autogramiádu.

Velkým lákadlem pro všechny fandy agenta 007 je určitě výstava „James Bond na poštovních známkách“. Unikátní sbírka motivů z filmů se slavným agentem 007 na známkách pošt z celého světa bude veřejně vystavena vůbec poprvé.

V sobotu 9. září bude veletrh provázet osmý ročník konference Trading Expo & Alternativní investice, kde budou přední odborníci hovořit o investicích do poštovních známek, automobilových veteránů, bankovek, drahých kamenů, autogramů, nemovitostí nebo o tom, co bude pro akciové trhy znamenat současný nástup umělé inteligence.

Vstupenka na Sběratele je platná i na veletrh Vinyl & Stereo Expo (pouze sobota) a prodejní výstavu Minerály a drahé kameny, která probíhají souběžně a ve stejné hale jako Sběratel.

