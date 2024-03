Převrat v AI? Nvidia představila nový model čipu, je výrazně výkonnější

Americký výrobce čipů Nvidia v pondělí představil svůj zatím poslední model čipu Blackwell GB200, který je podle firmy několikrát rychlejší a způsobí převrat ve vývoji umělé inteligence. Nvidia slibuje také výrazně nižší energetickou náročnost. Novinku na vývojářské konferenci v San José osobně představil šéf Nvidie Jensen Huang, píší světové tiskové agentury.

Reklama

Čipy se v posledním roce staly nejžádanějším zbožím pro začínající i zavedené technologické podniky. Stále výkonnější polovodiče, zvláště grafické procesorové jednotky GPU od firmy Nvidia, tvoří základ revoluce v oblasti AI. OpenAI a další firmy spoléhají na tisíce čipů pro trénování a provoz svých rozsáhlých jazykových modelů a zájem o GPU je vysoký. Jejich dodávky ale kontroluje jen hrstka velkých společností.

„Potřebujeme větší GPU a tak mi dámy a pánové dovolte, abych vám představil velký, opravdu velký GPU,“ řekl Huang v sále pro 18 tisíc lidí, kde se obvykle konají koncerty.

Například chatbot ChatGPT mohl být s pomocí předchozí verze čipu Nvidia Grace Hopper vycvičen během tří měsíců s 8000 čipy a spotřebou energie 15 megawattů, uvedl Huang. S Blackwellem by toho bylo možné dosáhnout za stejnou dobu s 2000 čipy a čtyřmi megawatty elektrické energie, cituje Huanga agentura DPA.

Stanislav Šulc: Apple si pronajme umělou inteligenci od Googlu. Jde o opravdu velkou věc Názory Jako už poněkolikáté, Apple zaspal nástup technologie, která bude přelomová. Zatímco u vychytávek typu ohebného displeje to technologického giganta trápit nemusí, nástup AI v operačních systémech a kreativních nástrojích ho může zabolet poměrně razantně. I proto se podle zdrojů agentury Bloomberg domluvil s konkurenčním Googlem a bude využívat jeho model AI zvaný Gemini. Co lze očekávat? A proč to je jedna z nejdůležitějších technologických novinek roku? Stanislav Šulc Přečíst článek

Nové grafické procesory by měly být na trhu do konce roku, píše NBC News. Nvidia zároveň představila nové softwary pro fungování AI modelů. Konkurentům, kterými jsou společnosti Intel a AMD, se přitom zatím nepodařilo vyrovnat výkonu a efektivitě předchozího modelu čipu, který Nvidia představila v roce 2022, píše AFP.

Rychlé zvyšování tržní hodnoty společnosti Nvidia v uplynulém roce vedlo analytiky k tomu, že ji přirovnali k dodavatelům krumpáčů a lopat během zlaté horečky v 19. století. Čipy Nvidia používají téměř všichni hráči na poli generativní umělé inteligence od společnosti OpenAI, která na trh uvedla chatbota chatGPT, až po Google.