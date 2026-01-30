Potravináři, nesolte tolik. Zachráníte životy i zdravotnictví
Kdo chce jíst zdravě, k doporučením kvalitního jídla se snadno dostane. Často to ale vyžaduje disciplínu a odhodlání. Oxfordští vědci však přišli na to, že celospolečenské zlepšení může nastat i bez silné vůle spotřebitele. Stačila by vůle výrobců, kteří by drobnou změnou postupů udělali velký posun.
Výzkumníci z oxfordské univerzity přišli na způsob, jak výrazně zlepšit kvalitu potravin, aby méně zatěžovala zdraví konzumentů. Je obecně známo, co bychom měli dělat – nejíst zpracované výrobky, omezit červené maso, vyhnout se sladkým nápojům, jist zeleninu několikrát denně... Než se ale společnost k něčemu takovému odhodlá, trvá to pěkně dlouho.
Aktuálně publikovaná studie je zajímavá v tom, že spotřebitelé vůbec nemusí měnit své návyky. Benefity se k nim dostanou automaticky. Bez uskromňování, bez cvičení. Zázrak! Klíčovou přísadou je v tomto případě sůl, která výrazně přispívá ke kardiovaskulárním chorobám.
„Na rozdíl od individuálních doporučení ohledně stravování, která mohou být obtížně realizovatelná, je snížení obsahu soli prostřednictvím úpravy složení průmyslově vyráběných produktů strategií pro celou populaci, která nevyžaduje žádné kroky ze strany spotřebitelů,“ uvádí autorka studie Lauren Bandyová s tím, že Světová zdravotnická organizace (WHO) omezení soli uznává jako jeden z nejefektivnějších prostředků.
Stačí drobná úprava
Ve Velké Británii už téměř dva roky mají doporučení, kolik soli do potravin přidávat. Seznam zahrnuje 108 kategorií běžně konzumovaných jídel, od chleba po rychlé občerstvení. Háček je v tom, že doporučení jsou dobrovolná a výrobci se jimi nemusí řídit. To je škoda pro lidi a potažmo i zdravotní systém. Nebavíme se přitom o nějaké drastické obměně průmyslových receptů. Doporučení mluví o snížení obsahu soli o 17,5 procent, tedy z 6,1 na 4,9 gramu denně. Doporučení WHO je pět gramů denně.
Na Nuffield Department of Primary Care Health Sciences přišli na to, že kdyby se doporučení dodržovala, zdravotní benefity by byly velmi výrazné. V horizontu dvaceti let by bylo o více než 100 tisíc méně infarktů, srdečních chorob nebo 25 tisíc mrtvic. Naopak by Britům přibylo přes 240 tisíc let kvalitního života. To všechno by mělo i společenský rozměr, ve zdravotnictví by každá generace ušetřila miliardu liber.
Češi solí o sto šest
Čtenář si nyní může říci, že tato zkušenost není pro českého spotřebitele relevantní. Vždyť Britové jsou milovníci polotovarů a balených jídel. Opak je ale pravdou. Právě Češi by měli zbystřit, protože patří mezi nadprůměrné konzumenty soli v Evropě. Podle dat z roku 2024 Čech průměrně sní 13,4 gramů soli, přičemž výrazně více solí muži než ženy, ale i ty si slaných potravin dopřávají výrazně více, než dle zmíněných britských doporučení.
Z analýzy vyplývá, že až 80 procent požívané soli pochází ze zpracovaných potravin. Omezení soli v potravinářském průmyslu nebo i v restauracích by tak bylo bezbolestnou cestou ke zlepšení naší nelichotivé pověsti. Na zlepšení situace tlačí i stát.
Odměnou by bylo méně úmrtí i delší doba dožití v aktivním stavu, stejně tak úspory ve zdravotním systému – podobně jako v britském případě. V Česku nadále platí, že kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou smrti, jsou zodpovědné za zhruba 40 procent veškerých úmrtí.
Takže potravináři, zvažte to. Zachráníte životy a pomůžete zdravotnictví, které bude v budoucnu dost možná pod tlakem i bez nadměrného solení.
