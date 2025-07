V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu

Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.

Pražská Troja se rozkládá hned ve dvou pražských čtvrtích. Na jedné straně končí zoologickou zahradou, na straně druhé viniční usedlostí Popelářka. Svažité pozemky a fakt, že jde o záplavovou zónu, způsobily to, že se do Troji moc lidí nehrnulo. Díky výstavbě mostu do Holešovic a tunelu Blanka se i tato lokalita stala vyhledávanou. Dnes tam honosné prvorepublikové vily vlastní ti nejbohatší lidé z Česka. Jako Marek Dospiva (12. nejbohatší Čech) nebo developer Luděk Sekyra, jemuž vilu navrhla známá architektka Eva Jiřičná. Výkladní skříní tuzemské architektury je bezpochyby i přísně minimalistická vila, kterou navrhlo architektonické studio Stempel & Tesar architekti.

Investoři chtěli beton

Dům-socha, tak ji architekti Ján Stempel a Jan Jakub Tesař stojí na dlouho nezastavěném pozemku. Ten není nijak velký (cca 530 metrů čtverečních), je svažitý, a tak trochu i komplikovaný. Nachází se totiž v blízkosti tramvajové linky. „Hlavní nevýhoda místa, tedy blízkost tramvajové trati, vylučovala možnost otevřít obytné místnosti směrem na jihovýchod – ke vstupu. To nás přimělo dům z této strany zaclonit, aby byl chráněn před ruchem frekventované trati,“ vysvětlují architekti. Pomohli se přetažením zdí, díky tomu nejenom místnosti, ale i obytná část zahrady získaly požadované soukromí.

Vila na první pohled zaujme svým tvarem, stejně jako tím, že je postavená z betonu. Ten je ve spodní části tmavý a splývá se zahradou, v horní části je světlý a téměř bílé patro se prolíná s nebem. „Beton nevyplynul z diskuse, tento materiál byl jak v exteriéru, tak v interiéru jednoznačným požadavkem a zásadní prioritou klienta,“ dodávají architekti k zakázce.

Navíc díky výborným akumulačním vlastnostem betonu a zastínění prosklených ploch předsazenými konstrukcemi panuje v domě příjemné klima v letních i zimních měsících.

Užitná plocha vily je rozumných 205 metrů čtverečních. Hlavní materiál je krom betonu březová překližka, která alespoň trochu interiér vizuálně zahřeje.

