OBRAZEM: Prezidentské salonky v Národním divadle – místa, kam se jen tak nedostanete

Prezidentský salonek v Národním divadle
Prezidentský salonek a střecha Národního divadla spojuje jediné: jsou symbolem výjimečnosti i uzavřenosti. A možná právě proto působí tak přitažlivě. Tyto prostory, ukryté v císařském traktu budovy, nejsou běžně přístupné. Prezident a jeho hosté jsou dnes prakticky jediní, kdo do nich smí vstoupit.

Prezidentský salonek i lóže mají vlastní slavnostní přístup: kočárový vjezd vedoucí na nábřeží, následné schodiště a privátní vstupy oddělené od běžných diváků.

Prezidentská lóže je situována v prvním balkonu vpravo od pohledu na jeviště, hned u jevištní hrany. Z hlediska divadelního pohledu však její výhled není ideální – divák z ní vidí převážně levou část scény a přímý výhled je značně omezený a význam této lóže je tak spíše ceremoniální.

Prezidentské salóny v Národním divadle působí, jako by se v nich zastavil čas. Hlavní salonek, určený k přijetím a neformálním rozhovorům, zdobí malby Václava Brožíka s výjevy z českých dějin Salóny mají i vlastní toalety

Do prostoru prezidentského salonku se vstupuje z předsíně, odkud se dále pokračuje do Pánského salónku a Dámského budoáru. Tyto místnosti nesou výtvarné prvky od umělců spjatých s generací Národního divadla: tapety a malby od Julius Mařáka, Václava Brožíka či Vojtěcha Hynaise. V nich je kladen důraz na národní symboliku – v dekoracích se odkazuje na původ základních kamenů divadla nebo významné české a habsburské rody. Interiér je také vystaven péči tak, aby původní nábytek, tapety i výzdoba byly zachovány v autentickém stavu.

Kdo v historii prostory užíval?

Původně se prostor nazýval královskou lóží, v éře první republiky a dále se stal prezidentským pro ceremonie a slavnostní příležitosti. Historicky v něm usedli prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš či Václav Havel. Naopak za několik posledních prezidentských období nebyl v lóži přítomen Miloš Zeman. V březnu 2023 po vítězství v prezidentských volbách navštívili prostor Petr Pavel s manželkou při slavnostní premiéře.

O několik pater výš leží druhé z nejméně přístupných míst, střecha Národního divadla. Z ulice vidíme jen zlacenou korunu, sochy Trig a vlajkový stožár, ale málokdo tuší, že jde o technický i estetický zázrak. Střechu pokrývá více než dva a půl kilogramu čtyřiadvacetikarátového zlata. Zlacené ornamenty, měděné plechy a litinové zábradlí vážící přes deset tun a vytvářejí efekt, který lidé znají jako zlatou korunku.

Z nárožních pylónů shlížejí Trigy – trojspřeží sochaře Bohuslava Schnircha. Jejich symbolika je jasná: svoboda umění, kterou táhnou síly rozumu, vůle a představivosti. Na střechu se běžně nesmí. Přístup mají jen technici a restaurátoři, kteří tu udržují složitou konstrukci a oprýskané zlacení.

