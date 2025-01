Hotely v Dubaji rostou jako houby po dešti. Loni přibyly tisíce pokojů

Dubaj v loňském roce otevřela téměř čtyři tisíce nových hotelových pokojů. Je to třeba, do metropole totiž v hlavní sezóně přijedou až dva miliony turistů měsíčně.

Reklama

Když se ve Spojených arabských emirátech otevře hotel, je to často událost s červenými koberci za účasti hollywoodských celebrit. Stačí se podívat na pompézní otevíračku hotelu Atlantis The Royal a jeho staršího sourozence – Atlantis, The Palm. To byly mezinárodní akce. Ale ne všechny dubajské a emirátské hotely jsou si rovny. Všechny nemohou mít Beyoncé. Co ale vždy nabízejí jsou nové bary, restaurace či spa. Ve městě, které je už nyní hustě pokryto luxusními restauracemi, bary a kluby.

Aktuálně otevírá v centru Dubaje - ve čtvrti Business Bay a kousek od slavného Dubai Mallu - své brány hotel Mama Shelter. Ač je Dubaj nabitá luxusními hotely, nabízí francouzský řetězec hipsterský „vibe“, aniž by musel slevit z luxusu.

Mama Shelter Dubai cílí především na generaci mileniálů a generaci Z. Moderní hotel se může pochlubit například čtyřmi venkovními bazény s výhledem na Burj Khalifa nebo venkovním kinem.

FOTOGALERIE: Jak bude vypadat supertenký mrakodrap v Dubaji

Reklama

Další hotely přibývají

Mama Shelter rozhodně nebude letos posledním nově otevřeným hotelem v Dubaji. Po odkladech má konečně otevřít již druhý dubajský Mandarin Oriental. Během roku 2025 mají přivítat první hosty hned dva nové hotely luxusní značky Six Senses.

Odvětví cestovního ruchu zažívá v Dubaji utěšený růst. V loňském roce si město upevnilo svoji reputaci globálního turistického magnetu. Od ledna do listopadu město přivítalo 16,79 milionů návštěvníků, což je o 9 procent více než ve stejném období roku 2023. Jen v listopadu to bylo 1,83 milionu turistů. V prvních 11 měsících loňského roku v Dubaji přibylo 3,7 tisíce hotelových pokojů. Celkem jich je už přes 153 tisíc.

FOTOGALERIE: Luxusní apartmá v hotelu Grosvenor House v Dubaji za 100 tisíc na noc

První kasino

Plány hotelových řetězců a developerů sahají mnohem dále. Cestovatelští fajšmekři se již nyní těší na nové hotely po celých Spojených arabských emirátech, které otevřou až třeba za pět let. A že bude z čeho vybírat. Přibude spousta hotelů ze sítě Marriott. Své brány otevřou hotely s logy Nobu a Nammos. Tedy značek, které začínaly jako restaurace, respektive plážový klub.

Nejvíce nových luxusních hotelů se otevře v emirátu Rás al-Chajma, který aktuálně zažívá nejrychlejší rozvoj. Na počátku roku 2027 by zde mělo otevřít první kasino v regionu. Následně v Emirátech otevřou své hotely jména známá z Las Vegas – MGM, Bellagio či Wynn.

Ne vždy jde ale vše podle plánu a zpoždění otevření hotelů jsou na denním pořádku. Třeba zmíněný hotel Mandarin Oriental měl původně otevřít už v roce 2020. To ale hoteliérům do plánů hodila vidle koronavirová pandemie. Následně mělo otevření proběhnout v roce 2024. Nestalo se tak, ale letos to prý už vyjde.

Majitel realitky: Ani Dubaj, ani Florida. Praha je přístavem bezpečných investic do nemovitostí Reality Nájem nebo stěhovaní za Prahu. Nic jiného možná mladým rodinám nezbyde, protože ceny v metropoli i nadále porostou. A po městech s dobrou dostupností do Prahy se poohlíží i drobní investoři. Kromě Česka realitní kancelář Philip & Frank prodává nemovitosti i v zahraničí, například ve Španělsku, Portugalsku, ale třeba i ve Švýcarsku. „Pokud bych měl volit bezpečnou lokalitu třeba na investici, chtěl bych střádat pro další generace, hledal bych spíše lokality s nějakým bezpečným vývojem. A myslím si, že třeba Praha z pohledu zahraničního investora přesně toto splňuje,“ říká Filip Šejvl, majitel realitní kanceláře Philip & Frank. Petra Nehasilová, Dalibor Martínek Přečíst článek