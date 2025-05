Trh s komerčními nemovitostmi normalizuje, táhnou ho velkoobchody a internetoví prodejci

Zájem o nový pronájem průmyslových a logistických areálů letos v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl o 90 procent. Také celková poptávka po pronájmu včetně zvonuobnovení stávajících smluv (tzv. renegociace) byla v prvních třech měsících v roce nad pětiletým průměrem. Podle odhadů by ale poptávka v tomto roce měla mírně zaostávat za roky 2021 a 2022, kdy trhu pomohl růst zájmu s nakupováním na internetu.

Celkem společnosti v 1. čtvrtletí podle Colliers pronajaly 511 600 metrů čtverečních průmyslových a skladových ploch. Většinu z toho tvořily předpronájmy a nové pronájmy. Tzv. čistá poptávka, tedy počet pronajatých ploch bez znovuprojednání smluv, činila z celkové plochy 38 procent.

Čistá poptávka po pronájmu činila podle 108 Real Estate celkem 170 tisíc metrů čtverečních. Velkoobchody a internetoví prodejci si pronajali nově 59 tisíc metrů čtverečních, což zapříčinilo hlavně nové podepsání smlouvy ze strany společnosti Rohlík.cz. Logistické společnosti si pak pronajaly 50 tisíc metrů čtverečních a výrobní firmy 49 tisíc metrů čtverečních.

Obavy z dopadů celní války jsou patrné, budoucnost vidí investoři růžově

Důvodem momentálního nižšího zájmu o nový pronájem je především nejistota spojená s vývojem globálního obchodu a celkově napjatá geopolitická situace. Aktivita na trhu s průmyslovými nemovitostmi je ale podle ředitele 108 Real Estate Jakuba Holce stabilní. „Obava z dopadů celní války je patrná. Přesto se developeři i velcí hráči na trhu logistických služeb připravují na růst ekonomiky v dalších letech,“ řekl Holec.

Největší transakcí prvního čtvrtletí byla podle Colliers znovuprojednání nájmu logistické společnosti v několika budovách v Prologis Park Prague-Jirny o celkové rozloze 147 tisíc metrů čtverečních. Po té následoval předpronájem společnosti Linde Wiemann v Industrial Park Nymburk a renegociace 31 900 metrů čtverečních logistické společnosti DHL Supply Chain ve budovách v Panattoni Park Cheb.

„V loňském roce trh ovlivnilo několik obřích transakcí. Začátek letošního roku ukazuje, že vysoká aktivita panuje i u středních a menších pronájmů. To je důležité podhoubí pro celý trh – je základem pro stabilní budoucí růst. Optimismus ovšem tlumí skutečnost, že se znovu objevuje řada podnájmů což dokládá, že některé firmy se v minulosti předzásobily plochami, které zatím nevyužívají,“ uvedl Matěj Indra, vedoucí oddělení průmyslových ploch v 108 Real Estate. Podnájmy, často krátkodobé, se podle něj týkají především logistických společností, jejichž klienti dlouhodobě snižují kapacity.

Za první čtvrtletí bylo podle Colliers dokončeno a dodáno na trh 155 900 metrů čtverečních nových ploch. To je sice meziročně o 5,3 procenta více, ale zároveň také o 17,6 procenta pod pětiletým průměrem. Ve výstavbě je 1,6 milionu metrů čtverečních. Dalších 551 tisíc metrů čtverečních pak bude dokončeno ve chvíli, kdy najdou nájemce.

