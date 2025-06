Chceme na Východ. Čechů si tam váží, říká hoteliér Svoboda mladší

Česká hotelová skupina Czech Inn provozuje na gruzínském pobřeží Černého moře hotel Magnetic Beach. Chce expandovat dál a mimo jiné se dívá na příležitosti v Arménii. „Obě země jsou budoucí turistické hity. Mají obrovskou tradici, velkou kulturu, perfektní gastronomii, podniky,“ říká provozní ředitel Czech Inn David Svoboda v rozhovoru pro newstream.cz.

Vaše hotelová skupina Czech Inn je už poměrně silná v Česku. Hotel Magnetic Beach, který v Gruzii provozujete, je vaše první zahraniční akvizice? Jak jste se zrovna tam dostali?

Je to vlastně naše druhá zahraniční akvizice po Portugalsku. Tam máme hotely v Portu a v Lisabonu. Toto je náš první přímořský hotel, takže to hodnotíme jako zajímavější příležitost. Je to pro nás úplně nová disciplína.

Čím to? Jak se to liší od ostatních typů hotelů?

Městské hotely, řekl bych, umíme a chceme dělat. U moře je spousta věcí rozdílných. Samozřejmě hlavní znaky hotelu jsou vždy společné, ale tady u moře se řeší spousta jiných věcí, nebo stejných, ale jinak či mnohem víc. Nepamatuji si, že bych někdy řešil, jestli má hotel dostatek lehátek, jestli je dobré počasí, spousta anomálií, na které nejsem zvyklý. Nicméně máme za sebou první sezonu, co proběhla už minulý rok, a musím říci, že se nám povedla nadmíru. Přeplnili jsme plány, co jsme měli. Takže jsme zjistili, že jsme schopni se i na takovýto nový typ byznysu adaptovat.

Takže do něj chcete vstupovat víc? Lákají vás přímořské hotely?

Nejsilnější jsme v městských hotelech. V tuto chvíli jsme jednička v Česku, pořád tam chceme mít další hotely, a sice v Praze, v Brně, v Ostravě, ale zároveň jsme se rozhodli silně expandovat na zahraniční trhy. A náš hlavní směr je expandovat na Východ.

REPORTÁŽ: Letní dovolená za babku. Gruzie je rájem pro dobrodruhy i plážové povaleče Enjoy Čeští baťůžkáři, horalové a dobrodruzi objevují Gruzii už nějaký ten pátek. Malebná země na Kavkazu ale okouzlí i svými nekonečnými písečnými plážemi táhnoucími se podél Černého moře. Nemusíte tak být duší zrovna objevitelé. Gruzie je bezpečná volba i pro rodiny s dětmi. Odjíždět odtud budete s kufrem plným gruzínských specialit a pocitem příjemně strávené dovolené. Gruzínci si vás získají svojí pohostinností, výborným jídlem a vínem. Veronika Kudrnová Přečíst článek

Opouštíte tedy Západ?

Vůbec ne, ale směr vývoje je na Východ z mnoha důvodů. Je to zajímavá destinace, v těchto zemích mají Čechy rádi, váží si nás jako západních států. Zároveň tady není ještě taková konkurence velkých nadnárodních společností. Takže náš cíl není nějak ovládnout Gruzii, náš cíl je dostat se na Východ. A dělat to, co nás baví, co umíme ve městech i v destinacích, ve kterých budou zajímavé příležitosti.

Východem myslíte postsovětské země?

Ne, cílíme hodně i na střední Evropu, Polsko, Slovensko... Budeme aktuálně otevírat hotel v Maďarsku, v Budapešti.

A v Gruzii a okolí?

Chceme mít hotel v Arménii, už tam vedeme nějaká jednání, konkrétně Jerevan je pro nás hodně zajímavý. V Gruzii jednáme o Tbilisi. Uvidíme, co další státy, ty nemáme úplně prozkoumané, dejme tomu Ázerbájdžán.

Jak ty konkrétní destinace, kam chcete vstupovat, vyhodnocujete?

Díváme se, zda se nám daná destinace líbí, jestli tam uvidíme potenciál. A to buď potenciál nějakého zisku nebo potenciál růstu do budoucna, pak to vyhodnocujeme. Do dané země pak několikrát jedeme, a vlastně to často bereme spontánně – tedy jestli nám sedí data, musí se nám prostě v té destinaci líbit. Takže primárně bych neřekl, dejme tomu, že teď chceme ovládnout pobřeží Černého moře. Chceme prostě růst. Takže to bude mix toho, kde bude příležitost, tedy jak městských, tak přímořských hotelů. Musí to být zajímavá příležitost, zajímavý hotel, kam budeme chtít posílat lidi, kde se nebudeme stydět za naše služby. Také aby daný hotel měl nějakou velikost, aby to bylo zajímavé i z hlediska financí. Takže, když to shrnu, pokud bude u moře zajímavá příležitost, nemám s tím problém. Ale víc umíme města.

Jak jste se dostali k destinaci v Gruzii, k hotelu Magnetic Beach, který provozujete v oblasti nedaleko Batumi?

Postavil to český investor Petr Zapletal. A dozvěděl se o nás.

REPORTÁŽ: Víno z pravěku. Gruzínci ho vyrábějí po tisíce let stejně Enjoy Víno z Gruzie je skrytý poklad. Dlouhé měsíce zraje v hliněných amforách (zvaných kvevri) zakopané v zemi. Získává tím jedinečný charakter a hloubku. Kvevri víno překvapí minerálními tóny, zemitým aroma, bohatou strukturou a jantarovou barvou. A oproti běžným vínům evropského typu má jednu nesporou výhodu, ani po dvou vypitých lahvích se na druhý den nedostaví kocovina. Odzkoušeno za vás. Veronika Kudrnová Přečíst článek

A jak dlouho tu chcete jako provozovatel zůstat?

Obecně asi tak dlouho, dokud to pro nás bude zajímavé finančně i z hlediska reputace, což tento hotel určitě je, a dokud to bude pro nás s majitelem oboustranně výhodné. Je to typově samozřejmě jiná destinace nebo jiný typ luxusního hotelu, než jsou lidé zvyklí třeba z Chorvatska. Podle mě je to velmi zajímavá destinace, velice rád sem sám jezdím, mám to tu hodně rád. Řekl bych i každý, kdo tu byl, že byl spokojený.

Zmiňujete, že provoz přímořského hotelu proti městskému má nějaká specifika, jaká to jsou?

Je to třeba citlivější na reference, lidé jsou na takové dovolené náročnější na různě věci. Navíc Evropan, co sem přijede, bývá zvyklý na jiné typy pětihvězdičkových hotelů. Gruzie je přece jenom trošku jiná mentalita, lidé se tady chovají trošku jinak, ale zase na druhou stranu, spousta lidí to miluje. Řada hostů si pochvaluje, že takto krásnou dovolenou ještě neměli, že to není jak na tom Západě, kde je vše strašně drahé a člověk si tam ani nelehne na lehátko, protože to je úplně plné. Tady má klid. Zároveň tu je spousta možností, kam jezdit, ať už je to výborná gastronomie, příroda, autentické víno, nebo může jen relaxovat na pláži.

Říkal jste, že v Gruzii není taková konkurence, díváte se i na Arménii, tam to také platí?

Tyhle země ještě tolik nenašli turisté, jako je to v západní Evropě. Jsou to už zajímavé destinace pro Rusy, začínají to být zajímavé destinace pro místní obyvatele, ale Evropanů tam ještě tolik není. Ale zvedá se to, hodně se to zvedá. Vždycky jsou nějaké trendy, takhle kdysi bylo Chorvatsko, Balkán, jezdí se hodně do Albánie. Myslím, že další takovou destinací k objevení bude právě Gruzie i Arménie. I to je velmi hezký stát, který má obrovskou tradici, velkou kulturu, perfektní gastronomii, podniky. Což je přesně to, co lidé chtějí a stále je to za velmi dostupné peníze. Navíc je to jenom tři hodiny od Prahy.

Máte i v Gruzii český personál?

Ano, nebo dostatek takových lidi, co umějí česky. Pro nás je to klíčové. Češi se nechtějí bavit jinak než česky. Totéž Gruzín, Rus.

Gastronomie i hotelnictví jsou obory, v nichž si šéfové dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalitního personálu. Jak to řešíte u vás?

Základ naší skupiny je přímá zkušenost s provozem. Můj otec (zakladatel Czech Inn Jaroslav Svoboda – pozn. red.) začínal na place, já jako provozní ředitel kdysi také. Naším úkolem je vychovat si lidi a dosadit je do správných pozic, aby věděli, co dělají, co host potřebuje. Manažerka tady v Gruzii byla v Česku snídaňová servírka, Alexandr, co hotel řídí, býval noční recepční, pak denní recepční v Praze. Vlastně se na manažera vypracoval, stejně jako já, my všichni. A ti si potom vychovávají své další lidi.

Nový trend. V Česku roste zájem o zájezdy pro jednotlivce Enjoy Rozdílná představa o dovolené mezi partnery, ale i potřeba nějaké životní změny. To jsou podle cestovních kanceláří jedny z mnoha důvodů, proč Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou sami. A tito jednotlivci volí hlavně exotiku. ČTK Přečíst článek

Jaký je rezervační proces?

Používáme booking.com, další různé marketingové kanály, naše vlastní webové stránky a podobně. Máme také vlastního rezervačního člověka, kterému může zákazník zavolat a on poradí, jaké máme ceny, pomůže s letenkami, celé to zařídí, včetně transferu z letiště v Kutaisi. Takže tolik nepoužíváme cestovky.

Ovlivňuje váš byznys rusko-ukrajinská válka?

Samozřejmě, kdyby válka skončila, bylo by to dobré pro úplně všechny destinace, ať už ve střední Evropě, tak v Gruzii, Arménii, všude. Ačkoli my ubytováváme všechny, nemohou přece za to, co se děje a jaká je situace. Naši hosté jsou všichni.

Čekáte, že konec války přinese i byznysové příležitosti pro hotelnictví?

Z Ruska spousta investorů odešla. Co se bude dít potom, je otázka. Na Ukrajinu se myslím dlouho za turistikou jezdit nebude ani potom, co válka skončí. Rusové nyní jezdí hlavně po Rusku, takže spíš budou chtít do destinací, kam teď nemohou.

Glosa Zdeňka Pečeného: Chorvatsko už není pro každého. Bohužel je moc dobré Názory Čeští turisté se pomalu otáčejí zády k Chorvatsku. Začalo se tam totiž vařit z čerstvých surovin a postele už nemají deky z osmdesátek. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Nemovitost v albánském letovisku Shëngjin se zhodnotí až o polovinu, říká realitní makléř Reality Albánie se v posledních letech stává stále populárnější destinací pro zahraniční investory do nemovitostí. „Kromě hlavního města Tirany a pobřežních oblastí jako Durrës a Vlora, získává na popularitě i méně známé, ale rychle se rozvíjející letovisko Shëngjin,“ říká albánsko-český realitní makléř Eduard Sufja. Michal Nosek Přečíst článek