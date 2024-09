Český trh komerčních realit táhnou tuzemští investoři

Na trhu s komerčními realitami jsou stále investiční příležitosti. Na prodej jsou nejen luxusní hotely v Praze, ale také třeba nákupní centra. Například Galerie Myslbek či nákupní centrum Atrium Flora.

V Česku se v druhém čtvrtletí investovalo do komerčních nemovitostí 11,6 miliardy korun (465 milionů eur), mezičtvrtletně o zhruba dvě miliardy korun méně. V meziročním srovnání je to ale nárůst o 56 procent. Z více než tří čtvrtin je tvořily finance od tuzemských investorů. Největší zájem byl o investice do kancelářských nemovitostí a následně do nemovitostí rezidenčních a průmyslových areálů. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Colliers. Největší transakcí druhého čtvrtletí byla akvizice domu na pražském Václavském náměstí 42 za zhruba 3,5 miliardy korun (140 milionů eur).

Do kanceláří směřovalo v druhém čtvrtletí 38 procent investic, tedy 4,4 miliardy korun (175 milionů eur). Do rezidenčních nemovitostí se investovalo 29 procent kapitálu a do skladových, logistických a průmyslových nemovitostí 17 procent. Takzvaný prime yield, tedy roční výnos z nejmodernějších budov v nejvyhledávanějších lokalitách, zůstal ve srovnání s předchozím čtvrtletím beze změn.

„Náš pohled na prime yield z prémiových kancelářských nemovitostí je proto na hodnotě 5,50 procenta, výnosová míra z prime industriálních nemovitostí je o něco vyšší a jejich míra dosahuje 5,25 procenta. Pokud jde o prémiové maloobchodní nemovitosti, yield z nejlepších nemovitostí na hlavních nákupních třídách je 4,50 procenta, z nákupních center šest procent a z nejlepších retailových parků 6,25 procenta,“ řekl Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu v Colliers.

Budovu na Václavském náměstí 42, historický kancelářský komplex o rozloze téměř 40 tisíc metrů čtverečních, koupilo od Komerční banky hlavní město Praha jako svou novou radnici. Přestěhovat se z aktuální lokality chtějí pracovníci magistrátu okolo roku 2028. Mezi další významné transakce patřily koupě bytů vystavěných k pronájmu v projektech Nová Elektra a Vysočanský Mlýn v Praze 9. Za nákupem stáli institucionální pronajímatelé AFI Europe a Mint Investments. V sektoru průmyslových nemovitostí pak společnost RSJ prodala plně pronajatý sklad o rozloze 40 tisíc metrů čtverečních v blízkosti Chomutova společnosti Patria.

Obchody s nemovitostmi se podle Colliers i přes současné geopolitické a ekonomické hrozby nadále uzavírají, přestože v nižších objemech než před dvěma a třemi roky. „Vzhledem k výsledkům za první a druhé čtvrtletí by celkový objem investic v roce 2024 mohl přesáhnout 1,4 miliardy eur (35 miliard korun), pokud se některé z větších transakcí, které jsou v současné době ve hře, uzavřou během druhé poloviny tohoto roku,“ dodal Stanko.

Podle Colliers se projednávají například koupě Galerie Myslbek v centru Prahy či nákupního centra Atrium Flora v Praze 3. Zájem roste také o hotely, investory zajímají například pražské hotely Four Seasons. Očekávat se podle poradenské společnosti dá i pokračující zájem o rezidenční produkty typu build-to-rent, tedy byty postavené za účelem pronájmu.

