FAB využívá moderní technologie. Český zámek digitálně odemyká Národní divadlo
Značka FAB, po desetiletí symbol bezpečí českých domácností, stojí na pomezí tradice a technologické revoluce. V Rychnově nad Kněžnou, kde se její historie píše už více než sto let, se dnes místo klasických „fabek“ vyrábějí také chytré vložky a elektronické zámky.
Továrna FAB, která dříve sázela na mechanickou preciznost, se mění v high-tech centrum globálního gigantu Assa Abloy. Když se ale řekne FAB, většina Čechů si vybaví klíč s malým logem psa. Domácí mazlíček zakladatele podniku Aloise Fáborského se stal symbolem již ve 30. letech minulého století, a stále představuje bezpečí a spolehlivost. Svět se však mění, a zámky také.
„FAB chrání domovy už přes sto let. Navazujeme na tradici, ale zároveň přinášíme inovace, které posouvají bezpečnost na novou úroveň. Od bezpečnostních vložek až po digitální přístupové systémy," říká Javel Jirásek, ředitel Assa Abloy pro Česko, do jejíhož portfolia rychnovský FAB patří.
V Rychnově nad Kněžnou dnes vzniká téměř deset milionů cylindrických vložek ročně a celkově vyrobí půl miliardy klíčů. Výrobky putují nejen na český trh, ale i do více než 70 zemí světa. Z kdysi čistě českého podniku se stal klíčový výrobní závod skupiny ASSA ABLOY, švédského lídra v oblasti přístupových a bezpečnostních systémů. „I konzervativní Češi se postupně učí odemykat elektronicky. FAB spojuje osvědčenou tradici s inovacemi a zůstává symbolem kvality, preciznosti a bezpečí,“ dodává ředitel.
Od klíče k aplikaci
FAB už dávno není jen o železe a pružinkách. Nová generace produktů, označená jako FAB nové generace, sjednocuje čtyři produktové řady a nabízí patentovaná řešení proti kopírování klíčů. Vedle nich se ale čím dál více prosazují mechatronické a elektromechanické vložky, které kombinují klasický klíč s digitálním přístupem.
Jedním z průkopnických produktů je například FAB eCliq či Cliq Go. Elektromotorický zámek, který lze ovládat mobilem, číselníkem nebo otiskem prstu. Uživatel si tak může otevřít dveře i na dálku, přičemž stále zůstává zachována možnost klasického klíče. Tento hybridní přístup odráží strategii celé skupiny. Propojit mechanické zabezpečení s digitálním komfortem.
Rozsáhlou modernizaci zabezpečení FAB aktuálně provedl v Národním divadle v Praze, kde vyměnil tisíc vložek za moderní digitální. „FAB je součástí historie Národního divadla již desítky let. Díky modernizaci máme nově sjednocený systém přístupů, vyšší bezpečnost a pohodlí, stačí nám jediný klíč,“ popisuje novinky Tomáš Froyda, vedoucí vnějších vztahů Národního divadla.
Chytrá továrna, úsporná energie
Změny nejsou jen v produktech, ale i ve výrobě. Rychnovský závod prochází rozsáhlou modernizací. Osm hal již využívá inteligentní LED osvětlení řízené systémem DALI s pohybovými senzory a vzdáleným monitoringem spotřeby. Projekt snížil energetickou náročnost výroby a zároveň umožnil sledovat spotřebu v reálném čase.
V duchu konceptu smart factory se digitalizují výrobní procesy a optimalizuje logistika. Stejně jako u samotných zámků, i zde se přechází od mechaniky k datům, a to s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a udržitelnost.
Inovace s českým podpisem
Zatímco dříve byl vývoj zámků čistě ruční disciplínou, dnes v Rychnově funguje i vývojové centrum celé Assa Abloy. České know-how se tak podílí na vývoji komponentů pro značky z celého světa.
Parní turbíny, které vyrábí jeden ze světových lídrů v tomto oboru v korejském Changwonu, mají škodovácký design. Plzeňská společnost Doosan Škoda Power totiž zajišťuje výzkum a vývoj těchto turbín pro celou skupinu, ať už se vyrábí v západních Čechách nebo na druhém konci východní polokoule. „Naše mateřská společnost Doosan si uvědomuje, že se jí vyplatí rozvíjet plzeňské know-how,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný ředitel plzeňské firmy Daniel Procházka.
Globální centrum vývoje turbín se z Plzně nikam stěhovat nebude, říká šéf plzeňského Doosanu
Zprávy z firem
Parní turbíny, které vyrábí jeden ze světových lídrů v tomto oboru v korejském Changwonu, mají škodovácký design. Plzeňská společnost Doosan Škoda Power totiž zajišťuje výzkum a vývoj těchto turbín pro celou skupinu, ať už se vyrábí v západních Čechách nebo na druhém konci východní polokoule. „Naše mateřská společnost Doosan si uvědomuje, že se jí vyplatí rozvíjet plzeňské know-how,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný ředitel plzeňské firmy Daniel Procházka.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.