FOTOGALERIE: Vlakem z Úval do Černošic přes Karlovo náměstí. Na „hlavák“ se bude jezdit pod zemí

Desítky nových příměstských i dálkových linek železničních linek má v budoucnu pojmout pražské Hlavní nádraží. Vzniká studie, která vlaky „pošle" pod nynější úroveň a podle níž vzniknou v centru i nové zastávky - třeba na Karlově náměstí.

Vlak by měl v budoucnu být jedním z nejdůležitějších dopravních prostředků v Praze, kam by měl pomoct rychle a pohodlně dovézt hlavně Středočechy. Revitalizacemi nádraží, ať už Hlavního, Masarykova nebo Smíchovského, se má zároveň Praha opět vrátit na dopravní mapu Evropy.

Jak bude vypadat nádraží v Bubnech nebo Masaryčka se můžete podívat do následující galerie:

Hlavní nádraží v Praze posílí kapacitu

I proto vzniká studie, která počítá s tím, že se výrazně posílí kapacita Hlavního nádraží. „Dálkové linky povedou ve stávající trase, ty příměstské naopak pod její úrovní,“ vysvětluje pro Newstream radní Petr Hlaváček.

V průběhu budoucích desítek let by se tak cestující mohl dostat příměstskou linkou z Úval do Černošic přes zastávku Karlovo náměstí. Cestování se tak výrazně urychlí a navíc „přiblíží“ středočeská města Praze.

Současně probíhá i revitalizace nádraží na Smíchově. Podívejte se, jak bude ten exponovaný dopravní uzel vypadat:

Plány na desítky let

V některých případech jde podle Hlaváčka o budoucnost vzdálenou desítky let. Někde se už ale na změně začalo pracovat. Jde například o významnou transformaci tratě z Prahy do Kladna a na pražské letiště, v jejímž rámci dojde na rekonstrukci Masarykova nádraží nebo výstavbě Nádraží Bubny.

„Práce na bubenské nádražní budově pokračují podle plánu. Stavbaři provádějí vrty a pracují na podkladních betonech,“ uvedl před časem na svém Twitteru generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Zároveň zveřejnil i vizualizace budoucí podoby tohoto nádraží. To se spolu s nově vzniklou zastávkou Praha-Holešovice má stát součástí železniční sítě, která propojí Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, letiště a Kladno.

Kromě výstavby nového nádraží v Bubnech dojde i na revitalizaci Masarykova nádraží, které je třetí nejfrekventovanější stanicí na české železnici. Denně ho využije 10 tisíc cestujících. Stavební práce tam začnou na přelomu roku a potrvají do první poloviny roku 2027. Hodnota zakázky se pohybuje kolem tří miliard korun. Nádraží v Bubnech by mohlo být hotové do roku 2025.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla je rozdělený na více než desítku staveb. V letech 2017 až 2020 byl rekonstruován Negrelliho viadukt, loni začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos začala stavba části mezi Bubny a Výstavištěm Praha a začne modernizace Masarykova nádraží. Od roku 2025 se pak plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně.

