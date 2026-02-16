Nový magazín právě vychází!

Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?

Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?

V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.

Natálie Cmíralová v rozhovoru vysvětluje, že smyslem Listing Actu je především standardizace a sjednocení pravidel napříč členskými státy, čímž se omezuje dřívější roztříštěnost způsobená širokými pravomocemi národních zákonodárců a regulátorů. Už od konce roku 2024 jsou účinné změny ve výjimkách z prospektové povinnosti, které usnadňují život zejména společnostem již listovaným na regulovaných trzích nebo trzích pro růst malých a středních podniků. Tyto společnosti nyní mohou snadněji vydávat další tranše akcií či dluhopisů bez nutnosti zpracovávat prospekt.

Důraz na kvalitu obsahu

Zároveň je kladen důraz na vyšší kvalitu obsahu; od emitentů se nově vyžaduje, aby v prospektech neuváděli generická rizika, ale soustředili se na specifické a kvantifikovatelné rizikové faktory s přímým dopadem na jejich hospodaření. Dalším praktickým ulehčením je možnost doplňovat finanční výkazy do základních prospektů formou odkazu namísto dříve nezbytných dodatků.

Velkým tématem rozhovoru byla také úprava tzv. prahových hodnot pro povinnost vyhotovit prospekt. Zatímco dříve se hranice pohybovala v rozmezí mezi 1 a 8 miliony eur, nový systém zavádí základní 12 milionů eur s možností členských států zvolit alternativu 5 milionů eur. Aktuální návrhy novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu naznačují, že se Česká republika přikloní ke spodní pětimilionové hranici. Pro tzv. podlimitní emise by měl být nově vyžadován pouze zkrácený informační dokument.

video

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.

Přečíst článek

V rámci snahy o větší přehlednost pro investory zavádí Listing Act také omezení rozsahu dokumentace. U akciových prospektů bude nově platit limit 300 stran, zatímco u zjednodušených forem prospektů se rozsah omezí dokonce na 50 a 75 stran. Jak ovšem Natálie upozorňuje, u dluhopisových prospektů toto zastropování neplatí, a to kvůli vysoké variabilitě a složitosti jednotlivých dluhových nástrojů.

Poslední významnou změnou, kterou experti PRK Partners v diskuzi zmínili, je snížení požadavku na tzv. free float, tedy minimální objem volně obchodovatelných akcií při přijetí na regulovaný trh. Ten se snižuje z 25 procent na 10 procent, což otevírá cestu na regulovaný trh i těm společnostem, jejichž majitelé si chtějí zachovat nad společností větší kontrolu. Celý balíček opatření je tak ambiciózním projektem, který by měl českému i evropskému kapitálovému trhu dodat potřebnou dynamiku a efektivitu.

Hypoteční boom pokračuje. Průměrná půjčka přesáhla 4,5 milionu

Hypoteční boom pokračuje. Průměrná půjčka přesáhla 4,5 milionu
Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 35,5 miliardy korun, což je o 4,4 procenta méně než před měsícem, ale o 57 procent více ve srovnání s loňským lednem. Nové úvěry bez refinancování klesly meziměsíčně o pět procent na 27,2 miliardy korun. Úrokové sazby nepatrně klesly na 4,48 procenta z prosincových 4,49 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Lednová čísla ukazují více než padesátiprocentní meziroční růst a hypoteční trh tak pokračuje v pozitivním trendu z minulého roku, který byl druhým nejúspěšnějším v celé jeho historii. Úrokové sazby se již čtvrtý měsíc po sobě drží na stejné úrovni lehce pod 4,5 procenta a výraznou změnu neočekáváme ani v únoru,“ uvedl produktový manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.

Počet nových hypoték v lednu klesl o 5,5 procenta meziměsíčně na 6015 kusů, což je o 26 procenta více než před rokem.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v lednu klesl na 8,3 miliardy korun. To je ovšem stále o 17 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o 112 procent nad 3,9 miliardy refinancovanými v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 23,4 procenta, což je nad loňským průměrem 20,6 procenta.

video

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

Přečíst článek

Úroková sazba zůstává stabilní

Průměrná úroková sazba u nových hypoték tak zůstává víceméně stabilní od října loňského roku. Její lednová úroveň je tak o 0,3 procentního bodu níže než před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v lednu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 1400 korun.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v lednu mírně stoupla na 4,51 milionu korun, tedy téměř o jedno procento meziměsíčně. Její velikost je tak o 15 procent vyšší než 3,92 milionu korun před rokem.

„Lednový silný výsledek odráží jak sílu hypotečního trhu ze závěru loňského roku, tak i pravděpodobně plán České národní banky z listopadu zpřísnit kritéria pro tzv. investiční hypotéky od dubna letošního roku. Ten by měl společně s pokračujícím růstem cen nemovitostí nad příjmy domácností spíše tlumit hypoteční trh, zatímco hypoteční úroková sazba optikou růstu příjmů zůstane pro něj spíše podpůrná,“ upozornil ekonom asociace Jaromír Šindel.

Válka na Ukrajině

Europarlament schválil obří půjčku pro Kyjev za 90 miliard. Jak hlasovali čeští europoslanci?

Money

Europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Přečíst článek

Analytik Bidli Daniel Horňák míní, že leden naplno ukázal sílu hypotečního trhu. „Před avizovaným zpřísněním hypotečních úvěrů bude nápor ještě sílit, můžeme atakovat hranici 40 miliard korun za jeden měsíc. Od dubna se ale dotknou až 15 procent žadatelů o hypotéku nové podmínky a trh lehce zpomalí,“ odhadl.

„Na mírný pokles ceny zdrojů v posledních týdnech některé banky začaly opatrně reagovat,“ řekl místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim. Letos bude neobvykle velkému množství hypoték končit doba fixace úrokové sazby a banky by tak podle něj mohly být ve své cenové politice v dalších měsících vstřícnější. Hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová upozornila, že nyní mají některé velké banky krátkodobé akce na sazby hypoték. Chtějí tak nastartovat jarní zájem o pořízení nemovitostí, dodala.

Hypoteční specialista Finvoxu Jan Šafanda neočekává, že v prvním čtvrtletí budou banky zlevňovat. Až v momentě, kdy by v průběhu letošního roku neplnily plány, zkusí podle něj některé z nich trh rozhýbat snižováním úroků.

Zdeněk Pečený

Recenze: Velký hotel u parku. Hilton Vienna Park slaví 50 let a stále působí svěže

Obrovský, rušný a na první pohled čistě byznysový hotel. Hilton Vienna Park ale po rozsáhlých renovacích působí překvapivě svěže a při správné volbě pokoje nabídne i klidné zázemí s výhledem do parku, večerními drinky v salonku a solidní gastronomií.

Vídeň patří mezi města, kam se z Prahy jezdí na víkend stejně snadno jako na pracovní schůzku. A právě na pomezí těchto dvou světů stojí Hilton Vienna Park – velký městský hotel, který je už půl století pevnou součástí vídeňské hotelové mapy.

Na snídani nechybí tradiční bábovka (Gugelhupf) V lounge večer nechybí ani vína LENZ SocialDining – steak 17 fotografií v galerii

Na první pohled jde o typický konferenční kolos. Velká budova u parku, obrovská lobby, desítky výtahů a proud hostů s visačkami z kongresů. Jenže po posledních renovacích hotel působí jinak, než by jeho věk napovídal.

Padesát let historie, ale interiéry jako nové

Hotel letos oslavil zhruba padesát let od otevření. Na pokojích i ve společných prostorách to ale prakticky není poznat. Renovace se nesnaží o okázalý luxus, ale spíš o čistý, moderní a funkční styl.

Pokoje jsou světlé, s velkými okny a jednoduchým designem, který sází na neutrální barvy a pohodlnou postel. K tomu prostorná koupelna se sprchovým koutem a dostatek pracovního prostoru. Není to hotel, který by vás ohromil designovými výstřelky, ale působí příjemně, čistě a současně. Velkým bonusem jsou pokoje s výhledem do parku. Z vyšších pater se otevírá pohled na zeleň i centrum města, což je v této části Vídně příjemné zpestření jinak poměrně rušné lokality.

Executive lounge jako únik od ruchu

Hilton Vienna Park je velký konferenční hotel. A to znamená jediné: ve dnech velkých akcí tu může být opravdu rušno. Právě proto se vyplatí zvolit pokoj s přístupem do executive lounge. Ten funguje jako klidná zóna nad hotelovým provozem. Přes den tu najdete drobné občerstvení a kávu, večer pak kanapky a otevřený bar.

Na výběr bývá víno, pivo i základní výběr destilátů – gin, vodka nebo whisky. Ideální místo na rychlou zastávku před večeří. V teplejších měsících navíc lounge otevírá příjemnou terasu s výhledem do parku, která patří k nejklidnějším místům v celém hotelu.

Večeře v LENZ a klasika v podobě řízku

Součástí hotelu je restaurace LENZ Social Dining, která kombinuje moderní interiér s poměrně klasickou nabídkou. V menu najdete jak mezinárodní kuchyni, tak rakouské stálice. Během posledního pobytu jsem zde vyzkoušel například hovězí steak nebo klasický vídeňský řízek. Ten byl přesně takový, jaký má být – tenký, křupavý a bez zbytečných ozdob.

Snídaně patří mezi silnější stránky hotelu. Nabídka je široká, od pečiva a sladkého koutku přes teplé pokrmy až po klasickou kontinentální snídani. Jen je potřeba počítat s tím, že ve špičce může být restaurace opravdu plná.

Zázemí

U hotelu tohoto typu se počítá s tím, že hosté často přijíždějí pracovně a potřebují základní zázemí. To Hilton Vienna Park splňuje bez problémů.

Nechybí dobře vybavené fitness centrum, které je otevřené nonstop. Pro ranní běh na pásu před schůzkou nebo večerní protažení po celém dni ve městě jde o praktický detail, který u byznys hotelu dává smysl.

Verdikt

Hilton Vienna Park není butikový hotel ani romantická adresa na víkend ve dvou. Je to velký, funkční a velmi dobře zorganizovaný městský hotel, který stojí především na byznysové klientele a konferencích.

Právě v tom je jeho hlavní výhoda i slabina zároveň. Pokud tu zrovna probíhá velká akce, může být v hotelu rušno. Kdo ale zvolí pokoj s přístupem do executivelounge, dostane k tomu i klidnější zázemí, večerní drink a příjemné místo k odpočinku. V kombinaci s dobrou polohou u parku, modernizovanými interiéry a solidní gastronomií jde o spolehlivou volbu pro pracovní cestu i kratší městský pobyt.

Zdeněk Pečený

