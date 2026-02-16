Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?
V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.
Natálie Cmíralová v rozhovoru vysvětluje, že smyslem Listing Actu je především standardizace a sjednocení pravidel napříč členskými státy, čímž se omezuje dřívější roztříštěnost způsobená širokými pravomocemi národních zákonodárců a regulátorů. Už od konce roku 2024 jsou účinné změny ve výjimkách z prospektové povinnosti, které usnadňují život zejména společnostem již listovaným na regulovaných trzích nebo trzích pro růst malých a středních podniků. Tyto společnosti nyní mohou snadněji vydávat další tranše akcií či dluhopisů bez nutnosti zpracovávat prospekt.
Důraz na kvalitu obsahu
Zároveň je kladen důraz na vyšší kvalitu obsahu; od emitentů se nově vyžaduje, aby v prospektech neuváděli generická rizika, ale soustředili se na specifické a kvantifikovatelné rizikové faktory s přímým dopadem na jejich hospodaření. Dalším praktickým ulehčením je možnost doplňovat finanční výkazy do základních prospektů formou odkazu namísto dříve nezbytných dodatků.
Velkým tématem rozhovoru byla také úprava tzv. prahových hodnot pro povinnost vyhotovit prospekt. Zatímco dříve se hranice pohybovala v rozmezí mezi 1 a 8 miliony eur, nový systém zavádí základní 12 milionů eur s možností členských států zvolit alternativu 5 milionů eur. Aktuální návrhy novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu naznačují, že se Česká republika přikloní ke spodní pětimilionové hranici. Pro tzv. podlimitní emise by měl být nově vyžadován pouze zkrácený informační dokument.
V rámci snahy o větší přehlednost pro investory zavádí Listing Act také omezení rozsahu dokumentace. U akciových prospektů bude nově platit limit 300 stran, zatímco u zjednodušených forem prospektů se rozsah omezí dokonce na 50 a 75 stran. Jak ovšem Natálie upozorňuje, u dluhopisových prospektů toto zastropování neplatí, a to kvůli vysoké variabilitě a složitosti jednotlivých dluhových nástrojů.
Poslední významnou změnou, kterou experti PRK Partners v diskuzi zmínili, je snížení požadavku na tzv. free float, tedy minimální objem volně obchodovatelných akcií při přijetí na regulovaný trh. Ten se snižuje z 25 procent na 10 procent, což otevírá cestu na regulovaný trh i těm společnostem, jejichž majitelé si chtějí zachovat nad společností větší kontrolu. Celý balíček opatření je tak ambiciózním projektem, který by měl českému i evropskému kapitálovému trhu dodat potřebnou dynamiku a efektivitu.