Významní dodavatelé v éře nového zákona o kybernetické bezpečnosti
V novém díle talkshow Na kus řeči s právníky se experti z advokátní kanceláře PRK Partners, Eva Fialová a Zbyněk Loebl, podrobně věnují jednomu z nejaktuálnějších témat současnosti – právu kybernetické bezpečnosti. Hlavní pozornost je zaměřena na institut tzv. významných dodavatelů, kteří hrají klíčovou roli v rámci nové regulace vycházející ze směrnice NIS2. Dozvíte se, jak se dodavatel dozví o své roli, jakým způsobem probíhá identifikace primárních a sekundárních aktiv a proč je pro obě smluvní strany zásadní nepodcenit nastavení vzájemných vztahů.
Diskuse se dál zaměřuje na praktické aspekty smluvní dokumentace. Hosté rozebírají, zda je pro firmy výhodnější volit obecná ustanovení, nebo se vydat cestou konkrétních technických specifikací. Rozebrána je také problematika bezpečnostních auditů, zejména v situacích, kdy hrozí střet zájmů nebo ohrožení obchodního tajemství při provádění auditu konkurentem. Zbyněk Loebl navíc přináší vhled do budoucnosti v podobě online řešení sporů (ODR) jako efektivního nástroje pro řízení neshod v dodavatelském řetězci.
Závěrečná část epizody otevírá otázku odpovědnosti za vady v souvislosti s kybernetickými zranitelnostmi a nabízí praktická doporučení pro efektivní řízení rizik. Epizoda slouží také jako pozvánka na sérii březnových odborných seminářů PRK Partners, kterých se zúčastní i zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a které se budou hlouběji zabývat implementační fází nových zákonných povinností.
V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.
Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.
AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert
