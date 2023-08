Radní Hlaváček: Metropolitní plán schválíme do konce volebního období, je příliš podrobný

Metropolitní plán neboli územní plán Prahy mají plánovači na stole už několik let. Na svoje schválení jeden z nejstrategičtějších rozvojových dokumentů stále čeká. Kdy by mohl začít platit a proč se jeho projednávání táhne?

Územní plán Prahy čeká během roku ještě jedno projednávání. „Cítíme, že jde skutečně o velký plán a chceme vypořádat ještě nějaké požadavky městských částí. Plán by tedy měl být, jak je i řečeno v koaliční dohodě, do konce tohoto volebního období,“ říká Petr Hlaváček, radní pro územní rozvoj.

Kvůli zákonem stanoveným pravidlům je metropolitní plán velmi detailní. Tedy pro tak dynamické město, jakým je Praha nikdy nemůže být podle radního Hlaváčka nikdy dokonalým. „Je nutné, aby v budoucnu bylo možné ho snáz změnit i kvůli takovým strategickým stavbám jako je metro,“ dodává Hlaváček.

Jako největší problém se jeví doprava, tedy vztah Prahy ke Středočeskému kraji. Protože právě tento segment zákon nekoriguje.

„Aktuálně se ve spolupráci s ministerstvem dopravy a Správou železnic pracuje na podrobné studii železničního uzlu Praha. Linky S, které přiváží lidi do Prahy a jsou jedním z nástrojů, jak zchladit individuální automobilovou dopravu, by projely pod Prahou a vytvořily něco, čemu my říkáme metro S,“ dodává Hlaváček k metropolitnímu plánu v dalším díle podcastu Realitní club, na který se můžete těšit v pondělí dopoledne.