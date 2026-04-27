Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď
Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.
Adresa v srdci Malé Strany si o krátkodobé pronájmy říká sama. Zadání investora pro architekty proto bylo jasné. Malou jednotku navrhnout jako apartmán pro hosty. Jenže místo typického „Airbnb interiéru“ vznikl byt, který funguje spíš jako bydlení. „Chtěli jsme, aby prostor nebyl nouzovým řešením, ale skutečným bytem,“ říká autor projektu Jan Roučka ze studia Tunicate.
Na 20,8 metrech čtverečních je plně vybavená kuchyň, jídelní kout, dvojlůžko, šatní prostory i koupelna. V kategorii investičních mikrobytů spíš výjimka.
Architektura, kterou diktoval dům
Byt vznikl jako součást rekonstrukce pavlačového domu z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí. A to je pro projekt podstatné. Návrh vznikl v památkově chráněné struktuře s jasnými pravidly. Klenutý strop, proporce místnosti i dohled památkářů ovlivnily prakticky vše.
„Protože jsme byli součástí rekonstrukce domu, přesně jsme věděli, do jakého kontextu byt vstupuje,“ říká Roučka. To je vidět třeba na vestavěném nábytku, který kopíruje geometrii historické klenby a reaguje na limity prostoru místo boje proti nim.
Dvacet metrů, které fungují
Pozornost budí i práce s materiály. Ne kvůli okázalosti, ale naopak střídmosti. Na mosazné detaily ve společných prostorách domu interiér navazuje laminovanými deskami s metalickým efektem, doplněných travertinem a dubovými parketami. „Místo kompromisů jsme vsadili na promyšlené spojování prémiových a cenově dostupnějších materiálů,“ popisuje Roučka.
Jinými slovy, ve výsledku vznikl luxusní dojem bez luxusního rozpočtu. A možná právě to je na projektu pro investiční segment nejzajímavější.
Skutečná síla bytu ale není v materiálech, nýbrž v dispozici. Čelo postele ukrývá šatnu. TV stěna je zároveň úložný blok. Technologické prvky včetně rekuperace mizí ve vestavbách. Nic tu není navíc a skoro nic nemá jen jednu funkci. Takže byt na ploše běžného hotelového pokoje funguje jako plnohodnotný interiér.
