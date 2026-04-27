newstream.cz Enjoy Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Mikrobyt v historickém centru Prahy
Petra Nehasilová
Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Adresa v srdci Malé Strany si o krátkodobé pronájmy říká sama. Zadání investora pro architekty proto bylo jasné. Malou jednotku navrhnout jako apartmán pro hosty. Jenže místo typického „Airbnb interiéru“ vznikl byt, který funguje spíš jako bydlení. „Chtěli jsme, aby prostor nebyl nouzovým řešením, ale skutečným bytem,“ říká autor projektu Jan Roučka ze studia Tunicate.

Na 20,8 metrech čtverečních je plně vybavená kuchyň, jídelní kout, dvojlůžko, šatní prostory i koupelna. V kategorii investičních mikrobytů spíš výjimka.

Architektura, kterou diktoval dům

Byt vznikl jako součást rekonstrukce pavlačového domu z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí. A to je pro projekt podstatné. Návrh vznikl v památkově chráněné struktuře s jasnými pravidly. Klenutý strop, proporce místnosti i dohled památkářů ovlivnily prakticky vše.

„Protože jsme byli součástí rekonstrukce domu, přesně jsme věděli, do jakého kontextu byt vstupuje,“ říká Roučka. To je vidět třeba na vestavěném nábytku, který kopíruje geometrii historické klenby a reaguje na limity prostoru místo boje proti nim.

Dvacet metrů, které fungují

Pozornost budí i práce s materiály. Ne kvůli okázalosti, ale naopak střídmosti. Na mosazné detaily ve společných prostorách domu interiér navazuje laminovanými deskami s metalickým efektem, doplněných travertinem a dubovými parketami. „Místo kompromisů jsme vsadili na promyšlené spojování prémiových a cenově dostupnějších materiálů,“ popisuje Roučka.

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posouvají české lázně

Reality

Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jinými slovy, ve výsledku vznikl luxusní dojem bez luxusního rozpočtu. A možná právě to je na projektu pro investiční segment nejzajímavější.

Skutečná síla bytu ale není v materiálech, nýbrž v dispozici. Čelo postele ukrývá šatnu. TV stěna je zároveň úložný blok. Technologické prvky včetně rekuperace mizí ve vestavbách. Nic tu není navíc a skoro nic nemá jen jednu funkci. Takže byt na ploše běžného hotelového pokoje funguje jako plnohodnotný interiér.

Statek v Rancířově

Z ruiny k oceňované rekonstrukci: Statek zpěvačky Martiny Pártlové boduje ve světě architektury

Enjoy

Na první pohled nenápadný statek v jihočeském Rancířově patří mezi projekty, kterých si všímá i mezinárodní odborná designová scéna. Ateliér Tempus Design za jeho proměnu získal ocenění BIG SEE Interior Design Awards 2026. Nejde totiž jen o rekonstrukci. Spíš o promyšlený a cílený návrat k hodnotám, které v dnešní architektuře znovu získávají na významu: autenticita, materiál a atmosféra.

pej

Přečíst článek

Související

Cabin Devín

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
1 Název projektu Byt ve třech tónech Základní popis Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí.

Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

Petra Nehasilová
Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

Na českém trhu s luxusními nemovitostmi se objevilo hned několik výjimečných historických objektů. Nabídka zámků a tvrzí napříč republikou ukazuje rostoucí trend, v němž se památková architektura propojuje s moderními technologiemi, a tyto nemovitosti jsou stále častěji využívány nejen pro bydlení, ale i jako investiční projekty.

Například nabídka zámku v Trnové u Prahy. Objekt s kapacitou desítek hostů a vlastním wellness cílí nejen na soukromé zájemce, ale i na investory z oblasti hotelnictví či firemní klientely. Právě kombinace reprezentativních prostor a komerčního využití je podle realitních makléřů v tomto segmentu stále žádanější.

Ještě rozsáhlejší možnosti nabízí historická tvrz v Třebotově, jejíž historie sahá až do raného středověku. Vedle obytných částí disponuje i kulturním a společenským zázemím, od kaple přes galerijní prostory až po vinárnu ve sklepích. Podobné objekty často slouží jako multifunkční centra kombinující bydlení, eventový provoz a turistické služby. Majitelé za tvrz chtějí necelých 65 milionů.

Na severu Čech se pak za 15 milionů korun prodává barokní zámek Cítoliby u Loun, který představuje spíše investiční příležitost. Nemovitost s dochovanými historickými prvky čeká na další rekonstrukci, což je typický scénář u části památkových objektů mimo hlavní turistické trasy.

Podobný charakter má i zámecký areál ve Vršovice na Lounsku, kde se nabízí rozsáhlý komplex budov vhodných k přestavbě na ubytovací či zdravotnické zařízení. Lokalita u řeky Ohře přitom zvyšuje jeho potenciál pro rekreační využití.

Související

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Schwarzenbergův Dřevíč zmizel z trhu. Které zámky teď čekají na investora?

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Lenka Munter

Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Češi utrácejí za květiny miliardy. Dovoz trhl rekord

Řezané květiny míří do Česka ve stále větším objemu. Loni jejich dovoz dosáhl rekordních 2,9 miliardy korun a potvrdil, že český trh stojí především na zahraniční produkci. Dominují nizozemské růže, tulipány i gerbery, zatímco domácí pěstitelé pokrývají jen zlomek poptávky.

Češi milují květiny – a stále častěji ty dovezené. Do Česka se loni importovaly řezané květiny v rekordní hodnotě 2,91 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta více. Přibylo i dovezeného množství, které vzrostlo o 4,7 procenta na 17 377 tun. Tuzemský trh je tak na dovozu závislý víc než kdy dřív. Ze zahraničí pochází plných 95 procent řezaných květin prodaných v Česku.

Nizozemsko kraluje, exotika sílí

Jasným hegemonem zůstává Nizozemsko, odkud do Česka loni dorazilo 13 568 tun květin za 2,223 miliardy korun. Významnými dodavateli byly také Ekvádor, Keňa, Kolumbie, Itálie nebo Německo.

Vedle tradičních evropských pěstitelů tak sílí i exotické destinace, které zásobují Evropu hlavně růžemi a dalšími prémiovými květy.

Dovoz vítězí

Zahraniční obchod s řezanými květinami zůstává výrazně v minusu. Přestože český export loni vyskočil o 60 procent na 218 milionů korun, dovoz výrazně převyšuje vývoz a obchod skončil schodkem 2,69 miliardy korun. Květiny z Česka míří hlavně do Slovensko, Rumunsko a Itálie. Pandemie však změnila trh. 

AI se již uplatňuje i při kontrole v obchodech

Konec falešných poplachů: M2C spouští AI detekci krádeží v obchodech

Zprávy z firem

Společnost M2C, přední poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti a facility managementu, zavádí nový přelomový systém pro odhalování krádeží v maloobchodech na bázi umělé inteligence. AI detekce přináší chytrou ochranu přímo do prodejen bez nutnosti výměny stávajících kamer.

nst

Přečíst článek

Zlom přišel v roce 2020, kdy pandemie ochromila poptávku i mezinárodní obchod a dovoz dočasně klesl. Následující roky ale přinesly prudké oživení — a spolu s ním i růst cen.

Pěstitelé po celém světě čelili dražším energiím, mzdám, pohonným hmotám, hnojivům i mladým rostlinám. Někteří navíc během pandemie omezili pěstební plochy, což nabídku dál snížilo.

Češi rekordně utrácejí za květiny 

Nejde přitom jen o řezané květiny. Útraty Čechů za všechny druhy květin předloni vzrostly o 1,8 miliardy na 18,137 miliardy korun.

Za růstem stojí nejen vyšší ceny, ale i zvýšení DPH. A ačkoli loňská čísla za celý květinový trh zatím nejsou k dispozici, trend je zřejmý: květiny zůstávají pro Čechy oblíbeným, byť stále dražším zbožím.

Čeští pěstitelé se přitom na řezané květiny soustředí jen okrajově. Věnují se hlavně balkonovým, záhonovým a hrnkovým rostlinám. Řezané květiny dodávají spíše menší zahradnictví, například sezonně na Dušičky s chryzantémami.

Domácí produkce tak zatím nemá sílu konkurovat masivnímu dovozu. Příběh jedné růže ve váze tak často začíná tisíce kilometrů daleko. Třeba ve skleníku v Nizozemsku nebo na farmě v Keni.

Související

Ilustrační foto

Silvestr bez rachejtlí a opilosti? Češi utratí miliardy, ale chytřeji než dřív

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ilustrační foto

Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
