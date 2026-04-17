Praha otevřela Dvorecký most. Nové spojení přes Vltavu posílí MHD i veřejný prostor
Praha má nový, v pořadí 21. most přes Vltavu. Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem se dnes odpoledne otevřel pěším, od soboty po něm začne jezdit MHD. Stavba za téměř dvě miliardy korun má zlepšit spojení mezi pravým a levým břehem a zároveň nabídnout nový veřejný prostor pro obyvatele i návštěvníky metropole.
Projekt vznikl na základě mezinárodní architektonicko-konstrukční soutěže z roku 2017, do níž se přihlásilo 45 týmů. Vítězem se stal návrh architektů ze studia Atelier 6 ve spolupráci s inženýrskou kanceláří Tubes. Cílem bylo vytvořit nové dopravní propojení mezi Smíchovem a Pankrácí, které zároveň odlehčí přetíženým mostům, zejména Barrandovskému.
Na Dvoreckém mostě mezi Prahou 4 a Prahou 5 to ve středu vypadalo spíše jako na stavbě dálnice než na nové městské lávce. Na rozestavěnou konstrukci najely těžké nákladní vozy a inženýři sledovali, co to s mostem udělá. Proběhla totiž klíčová zatěžovací zkouška, která má potvrdit, že je stavba připravená na běžný provoz.
Enjoy
Autorem architektonického řešení je Radek Šíma z Atelieru 6, který již dříve uvedl: „Projektujeme most na dohled jednoho ze středobodů Prahy… plánujeme bránu do města.“
Most je navržen jako železobetonová konstrukce dlouhá přibližně 331 metrů. Architekti se inspirovali tradičními pražskými obloukovými mosty i českým kubismem a snažili se, aby nová stavba přirozeně zapadla do historického panoramatu města. „Chtěli jsme se vsunout do skupiny pražských mostů,“ popsal Šíma koncepci návrhu.
Významnou součástí projektu je i umělecké řešení. Na podobě veřejného prostoru a světelných instalací se podílel výtvarník Krištof Kintera. Most tak nemá sloužit jen dopravě, ale i jako místo pro setkávání a trávení volného času.
Po mostě budou jezdit tramvaje i autobusy a vznikne zde také důležité propojení pro cyklisty a pěší. Na obou březích Vltavy se zároveň budují nové veřejné prostory. Na podolské straně například amfiteátr, sportoviště nebo schody k řece, na smíchovské pak nové plochy s uměleckými prvky a zastávkami MHD.
Stavbu provázely komplikace, zejména kvůli geologickému podloží ve Vltavě. Kvůli nim se náklady zvýšily z původně plánovaných 1,57 miliardy korun na 1,97 miliardy a projekt se zpozdil zhruba o rok. I po otevření mostu budou práce v jeho okolí pokračovat minimálně do konce letošního roku.
Dvorecký most je první nový most přes Vltavu v Praze po více než deseti letech. Podle vedení města představuje důležitý krok v rozvoji dopravní infrastruktury i veřejného prostoru. „V Praze se mosty moc často nestaví a tento určitě pomůže lidem dostat se z jedné strany Vltavy na druhou,“ uvedli zástupci města.
