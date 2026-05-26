Hudební revoluce, nebo AI balast? Uživatelé Spotify mohou z jedné písně udělat tisíce verzí
Spotify posiluje sázku na hudbu vytvářenou umělou inteligencí. Spoluředitel společnosti Alex Norström v rozhovoru pro server The Financial Times obhajoval nový směr firmy s tím, že kontrolované a licencované produkty jsou lepší alternativou k neregulovanému AI obsahu, který se šíří internetem.
„Existuje spousta divokých pokusů v této oblasti,“ řekl Norström s odkazem na nástroje pro tvorbu hudby pomocí AI. Spotify podle něj chce být „tím, kdo to dělá legálně“ a „tím, kdo to má pod kontrolou“.
Firma ve čtvrtek uzavřela dohodu s Universal Music. Předplatitelům má umožnit vytvářet AI covery a remixy písní od zapojených umělců. Nový nástroj bude za příplatek, společnosti ale nezveřejnily, kolik bude stát nad rámec běžného předplatného Spotify.
Podle Norströma by funkce mohla umožnit, aby se „z jedné písně stalo 10 tisíc písní“ přímo v aplikaci Spotify. Oznámení investoři přijali pozitivně a akcie firmy po sérii novinek vzrostly o 18 procent.
Rostoucí odpor
Universal už dříve uzavřel dohody v oblasti AI s menšími startupy. Spotify je ale první velkou streamovací platformou, která s podporou hudebního vydavatelství spouští komerční produkt pro AI hudbu. Dohoda tak představuje významný moment pro hudební průmysl, protože dominantní streamovací služba se k hudbě generované umělou inteligencí otevřeně hlásí.
Norström zároveň připustil, že mezi umělci a posluchači roste odpor vůči takzvanému AI balastu, který zaplavuje digitální platformy. „Určitá negativita vůči AI tu určitě je,“ řekl. „Myslím, že je to pochopitelné, protože část z toho je špatně nastavená AI.“
Spotify se chce podle něj odlišit hlavně licenčními dohodami, doporučovacími systémy a nástroji pro ověřování umělců. Právě ty mají pomoci rozeznat kontrolovaný obsah od problematických nebo podvodných výstupů.
Norström uvedl, že Spotify a Universal Music dohodu vyjednávaly delší dobu a vedly o ní několik diskusí. Výsledkem je podle něj „výhodná situace“ pro Spotify, umělce i držitele práv. Firma se podle něj zároveň chce vyhnout takovým AI zážitkům, které sice uživatelům krátkodobě přinesou příjemný pocit, ale nakonec v nich zanechají dojem, že svůj čas promarnili.
Protesty proti AI
Dohoda přichází v době, kdy se kreativní odvětví stále více obávají dopadů umělé inteligence na lidskou práci. Producent Jack Antonoff minulý týden kritizoval „nové způsoby, jak předstírat tvorbu umění“.
Ve Spojených státech se navíc v posledních měsících zvyšuje neklid kolem AI. Objevily se protesty proti novým datovým centrům a studenti při univerzitních promocích vypískali zmínky o umělé inteligenci.
Spotify minulý měsíc zavedlo ověřovací odznak, který má pomoci odlišit lidské umělce od obsahu generovaného AI. Podle Norströma tím firma reagovala na požadavky hudebního průmyslu. „Venku je spousta AI balastu. Chci říct, s podvody a zneužíváním bojujeme odjakživa,“ dodal.
Universal, největší hudební vydavatelství na světě, v posledních měsících licencoval svou hudbu několika AI skupinám, včetně Udio, Klay Vision a Stability AI. Pod Universal patří například Taylor Swift, Kendrick Lamar nebo Lady Gaga.
Norström tvrdí, že navzdory rostoucí konkurenci startupů má Spotify výhodu díky své velikosti a vztahům v hudebním průmyslu. „Ve srovnání se startupem bude naše investice na předplatitele v podstatě nepatrná,“ řekl. „Velikost tady plodí další velikost… vítězové vítězí víc.“
