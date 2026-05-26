Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Hudební revoluce, nebo AI balast? Uživatelé Spotify mohou z jedné písně udělat tisíce verzí

Hudební revoluce, nebo AI balast? Uživatelé Spotify mohou z jedné písně udělat tisíce verzí

Hudební revoluce, nebo AI balast? Uživatelé Spotify mohou z jedné písně udělat tisíce verzí
iStock
nst
nst

Spotify posiluje sázku na hudbu vytvářenou umělou inteligencí. Spoluředitel společnosti Alex Norström v rozhovoru pro server The Financial Times obhajoval nový směr firmy s tím, že kontrolované a licencované produkty jsou lepší alternativou k neregulovanému AI obsahu, který se šíří internetem.

„Existuje spousta divokých pokusů v této oblasti,“ řekl Norström s odkazem na nástroje pro tvorbu hudby pomocí AI. Spotify podle něj chce být „tím, kdo to dělá legálně“ a „tím, kdo to má pod kontrolou“.

Firma ve čtvrtek uzavřela dohodu s Universal Music. Předplatitelům má umožnit vytvářet AI covery a remixy písní od zapojených umělců. Nový nástroj bude za příplatek, společnosti ale nezveřejnily, kolik bude stát nad rámec běžného předplatného Spotify.

Podle Norströma by funkce mohla umožnit, aby se „z jedné písně stalo 10 tisíc písní“ přímo v aplikaci Spotify. Oznámení investoři přijali pozitivně a akcie firmy po sérii novinek vzrostly o 18 procent.

Rostoucí odpor

Universal už dříve uzavřel dohody v oblasti AI s menšími startupy. Spotify je ale první velkou streamovací platformou, která s podporou hudebního vydavatelství spouští komerční produkt pro AI hudbu. Dohoda tak představuje významný moment pro hudební průmysl, protože dominantní streamovací služba se k hudbě generované umělou inteligencí otevřeně hlásí.

Norström zároveň připustil, že mezi umělci a posluchači roste odpor vůči takzvanému AI balastu, který zaplavuje digitální platformy. „Určitá negativita vůči AI tu určitě je,“ řekl. „Myslím, že je to pochopitelné, protože část z toho je špatně nastavená AI.“

Spotify se chce podle něj odlišit hlavně licenčními dohodami, doporučovacími systémy a nástroji pro ověřování umělců. Právě ty mají pomoci rozeznat kontrolovaný obsah od problematických nebo podvodných výstupů.

Norström uvedl, že Spotify a Universal Music dohodu vyjednávaly delší dobu a vedly o ní několik diskusí. Výsledkem je podle něj „výhodná situace“ pro Spotify, umělce i držitele práv. Firma se podle něj zároveň chce vyhnout takovým AI zážitkům, které sice uživatelům krátkodobě přinesou příjemný pocit, ale nakonec v nich zanechají dojem, že svůj čas promarnili.

SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

Zprávy z firem

Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu a investorům ukazuje příběh, který by se dal shrnout jednoduše: internet ze satelitů dnes, AI ve vesmíru zítra, Mars pozítří. Firma ale ve svém prospektu zároveň varuje, že její nejodvážnější plány nemusejí komerčně vyjít.

nst, ČTK

Přečíst článek

Protesty proti AI

Dohoda přichází v době, kdy se kreativní odvětví stále více obávají dopadů umělé inteligence na lidskou práci. Producent Jack Antonoff minulý týden kritizoval „nové způsoby, jak předstírat tvorbu umění“.

Ve Spojených státech se navíc v posledních měsících zvyšuje neklid kolem AI. Objevily se protesty proti novým datovým centrům a studenti při univerzitních promocích vypískali zmínky o umělé inteligenci.

Spotify minulý měsíc zavedlo ověřovací odznak, který má pomoci odlišit lidské umělce od obsahu generovaného AI. Podle Norströma tím firma reagovala na požadavky hudebního průmyslu. „Venku je spousta AI balastu. Chci říct, s podvody a zneužíváním bojujeme odjakživa,“ dodal.

Universal, největší hudební vydavatelství na světě, v posledních měsících licencoval svou hudbu několika AI skupinám, včetně Udio, Klay Vision a Stability AI. Pod Universal patří například Taylor Swift, Kendrick Lamar nebo Lady Gaga.

Norström tvrdí, že navzdory rostoucí konkurenci startupů má Spotify výhodu díky své velikosti a vztahům v hudebním průmyslu. „Ve srovnání se startupem bude naše investice na předplatitele v podstatě nepatrná,“ řekl. „Velikost tady plodí další velikost… vítězové vítězí víc.“

Hrozí materiální pokrok, ale regrese lidstva, varoval papež Lev

Hrozí materiální pokrok, ale regrese lidstva, varoval papež Lev

Leaders

Ve své první encyklice s názvem Magnifica Humanitas neboli Vznešené lidstvo Lev XIV. varoval před novou hrozbou pro lidstvo a práci, kterou představuje umělá inteligence. „AI se vyvíjí v intelektuálním prostředí, v němž jsou někteří lidé považováni za méně užitečné, méně žádoucí a méně hodnotné,“ varovala hlava církve.

tzv

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Seznam má rekordní tržby. Zisk mu ale srazily investice do AI

Kanceláře Seznam.cz, ilustrační foto
Seznam.cz
ČTK
ČTK

Největší česká internetová firma hlásí rekordní tržby, ale nižší zisk. Seznam.cz investoval do vlastních jazykových modelů, placeného obsahu, prémiových funkcí i zahraničního růstu služby Mapy.com. Letos slaví 30 let od založení.

Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz zvýšila loni tržby o 3,7 procenta na rekordních 6,454 miliardy korun. Zisk před zdaněním proti předchozímu roku klesl o 11,2 procenta na 1,33 miliardy korun. Důvodem snížení zisku byly rozsáhlé investice do rozvoje produktů a služeb. Oznámili to zástupci společnosti na úterní tiskové konferenci.

„Loňský rok byl rokem významných inovací, automatizace a rozvoje našich produktů a služeb. Do řady těchto aktivit bylo potřeba investovat nemalé finanční zdroje, což se projevilo na výsledném zisku. Věříme ale, že právě možnost rozvíjet nové technologie nám dává v českém prostředí velkou konkurenční výhodu a drží nás v pozici lídra online trhu,“ uvedl člen správní rady Pavel Zima.

Státní dluhopis srovná banky do latě, dají klientům lepší podmínky, tvrdí ekonom Křeček

Money

O Dluhopisy Republiky, což je půjčka státu na své útraty, je větší zájem, než se čekalo. Lidé si zatím objednali dluhopisy za 44 miliard korun, plánovaný objem byl 20 miliard. Ministerstvo financí poptávku vyslyší a dluhopisů vydá víc, nabídka státu bude pokračovat až do konce června. Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, dává nákup dluhopisu smysl. Dluhopis slibuje dobré a bezpečné zhodnocení. Podle Křečka jsou podmínky státního dluhopisu tlakem na banky, aby vylepšily úroky či snížily poplatky u spořících účtů a termínovaných vkladů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Seznam sází na vlastní umělou inteligenci

Seznam.cz se věnoval rozvoji vlastní umělé inteligence. S vlastními velkými jazykovými modely SeLLMa se uživatelé v současné době setkají téměř napříč všemi službami, ať už jde o Zboží.cz, Vyhledávání, Email.cz, zpravodajský obsah nebo reklamní systémy. Firma mimo jiné spustila loni testovací verzi svého Seznam Asistenta, v letošním roce ho dále rozvíjí.

Placení za obsah i prémiové funkce

Během roku 2025 firma na platformě Medium.cz zavedla možnost dobrovolných příspěvků autorům a následně i uzamykání obsahu za paywall. „Doba se posunula a my vidíme větší ochotu uživatelů platit za kvalitní služby a obsah. To je důvod, proč jsme se v Seznamu rozhodli tuto cestu vyzkoušet. A kromě příležitosti zamykat za předplatné uživatelský obsah jsme se rozhodli zpoplatnit prémiové funkce na dalších službách, například Sreality.cz, Seznam Zprávách nebo Mapy.com,“ dodal člen správní rady Matěj Hušek.

Andrej Babiš

Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje

Leaders

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.

ČTK

Přečíst článek

Mapy.com rostou hlavně v zahraničí

Mapová služba loni dokončila rebranding z původně lokální značky Mapy.cz na Mapy.com a zaznamenala výrazný růst zejména v zahraničí, kde rostla rychleji než na domácím trhu. Přibylo více než milion nových uživatelů a podíl zahraničních uživatelů dosáhl 30 procent. Významně se zvýšil také počet předplatitelů služby Mapy.com Premium.

Nové Lidé.cz mohou mířit za hranice

Vedle mapové služby uvažuje česká internetová jednička o zahraniční expanzi i se svou novou sociální sítí Lidé.cz, která v listopadu 2025 nahradila původní diskuse pod články. Ke konci roku 2025 překročila služba hranici 63 milionů zhlédnutých stran a je dostupná také prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS a Android.

Technologickou i produktovou modernizací prošly loni také oborové služby. Služba Sbazar.cz změnila design a komunikace mezi uživateli byla přesunuta do interního nástroje Messenger, který snižuje riziko podvodného chování. Na Sreality.cz byly zavedeny balíčky inzerce pro soukromé inzerenty a nabídka se rozšířila o nové produkty, například tipy na nemovitosti v zahraničí.

Seznam letos slaví 30 let. V roce 1996 ho založil Ivo Lukačovič jako katalog odkazů. Počáteční investice byla 50 tisíc korun. V katalogu bylo okolo 1 000 webů a měl v průměru 10 tisíc přístupů denně. V současnosti jeho služby využívá přes 90 procent tuzemské internetové populace a domovskou stránku navštíví denně čtyři miliony uživatelů. Seznam má 30 produktů a služeb a 2 000 zaměstnanců. Lukačovič je v současnosti jediným vlastníkem Seznamu.

EU nechce platit dotace firmám spojeným s Babišem. Účet může skončit u Česka

EU nechce platit dotace firmám spojeným s Babišem. Účet může skončit u Česka

Politika

Česko má měsíc na to, aby Bruselu doplnilo odpovědi ke střetu zájmů Andreje Babiše. Evropská komise podle médií upozorňuje, že sporné dotace pro firmy spojené s Agrofertem mohou nakonec zůstat na českém státním rozpočtu.

ČTK

Přečíst článek

Související

Google pod tlakem Bruselu. EU chystá rekordní pokutu kvůli vyhledávání

Google pod tlakem Bruselu. EU chystá rekordní pokutu kvůli vyhledávání
ČTK
nst
nst

Evropská unie se podle německého listu Handelsblatt chystá udělit Googlu rekordní pokutu za porušení pravidel digitálních trhů. Sankce se má pohybovat ve stovkách milionů eur a týká se unijního nařízení DMA, které má omezit moc velkých technologických firem.

Rozhodnutí je podle zdrojů listu blízko dokončení a mohlo by být oznámeno ještě před letní přestávkou v unijních institucích. Pokud se tak stane, půjde o nejvyšší pokutu, jakou EU zatím podle nařízení DMA uložila.

Vyšetřování Google začalo oficiálně v březnu 2025. Evropská komise prověřuje podezření, že firma ve výsledcích vyhledávání zvýhodňuje vlastní služby. Cílem je podle unijních regulátorů zajistit, aby nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě dodržoval evropská pravidla.

Google pravidla EU kritizuje

Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier agentuře Reuters sdělil, že Brusel se nezaměřuje primárně na pokuty, ale na dodržování pravidel. „I při našich jednáních o budoucích řešeních nebudeme váhat co nejrychleji přistoupit k dalším krokům,“ uvedl.

Google dopady unijních pravidel na svůj vyhledávač kritizuje, zároveň ale tvrdí, že chce spor vyřešit. Podle společnosti změny provedené kvůli DMA znamenají největší zhoršení služby Search v její historii. „Pro Evropany vytvářejí druhořadý uživatelský zážitek ve prospěch několika stěžovatelů, kteří sledují své vlastní zájmy,“ uvedl mluvčí Googlu. Společnost je součástí americké technologické skupiny Alphabet.

Deutsche Bank chybovala u ruských sankcí. Pokutu jí snížilo vlastní oznámení

Money

Deutsche Bank se dostala do hledáčku britských sankčních úřadů. Její londýnská pobočka podle regulátora v roce 2022 zpracovala platby pro firmu plně vlastněnou subjektem na sankčním seznamu. Pokuta dosáhla 165 tisíc liber, tedy téměř pěti milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Evropská komise začátkem měsíce oznámila, že Googlu poskytla o něco více času, aby mohl reagovat na obavy unijních regulátorů. Předchozí návrh firmy podle Bruselu nestačil. Komise jako exekutivní orgán EU zároveň plní i roli unijního antimonopolního úřadu.

Google už v minulosti od Evropské komise dostal výrazně vyšší sankci. V roce 2018 mu Brusel uložil pokutu 4,34 miliardy eur za zneužití dominantního postavení prostřednictvím operačního systému Android. Soud EU ji později snížil na 4,125 miliardy eur, samotné rozhodnutí o porušení pravidel ale potvrdil.

Dosud nejvyšší pokuta za porušení nařízení DMA činí 500 milionů eur. Evropská komise ji vyměřila americké společnosti Apple kvůli způsobu, jakým využívá svůj obchod s aplikacemi App Store.

Související

Doporučujeme