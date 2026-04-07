newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Babiš využil Trumpovu válku a zavádí plánované hospodářství

Dalibor Martínek: Babiš využil Trumpovu válku a zavádí plánované hospodářství

Dalibor Martínek: Babiš využil Trumpovu válku a zavádí plánované hospodářství
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V okamžiku, kdy Donald Trump vyhlašoval, že srazí Írán během jednoho dne na kolena, a kdy během týdne zdražila nafta na burze o téměř čtyři koruny za litr, přišel český premiér s návratem plánovaného hospodářství. Začal diktovat pumpám maximální možné ceny benzínu a nafty.

Je to tragikomická představa, jak novodobá plánovací komise Aleny Schillerové každý den sedí nad tabulkami a vyhlašuje ceny pro následující den. Jako když komunisté před revolucí určovali, kolik bude stát rohlík a kolik litr mléka. Salámovou metodou se vracíme ke způsobům minulého režimu.

Všiml si Andrej Babiš, že plánované hospodářství nefungovalo? Plánování od stolu přivedlo zemi k ekonomickému rozvratu a režim nakonec padl. Už není trh, je Babiš.

Je mu jedno, že v dobách, kdy se neválčilo v Íránu, tvořily polovinu ceny paliv daně. Teď kosmeticky upravil spotřební daň z nafty. Proč ne, daně jsou výhradní pravomocí státu. Místo hrabání se v maržích soukromých subjektů by se měl starat, aby stát plnil své základní povinnosti. Například by zajistil zemi mezinárodní ochranu. Na to Babiš nyní fatálně kašle.

Faktem je, že nafta u dálnic stála někde klidně 52,90 korun za litr. Ale co je státu do toho? Nikdo přece není nucen takovou nabídku využít. Rozumný člověk samozřejmě na dálnici netankuje. A kdo na to má, klidně ano.

Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?

Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.

Dalibor Martínek

Vláda začala nesystémově řídit ceny jedné komodity

Někdo by možná s novou regulací cen mohl souhlasit. Vždyť vláda argumentuje tak přesvědčivě. Chtěla prý osekat vysoké ceny na dálničních tepnách. Tak pro připomínku. Průměrná cena nafty v Česku byla v uplynulém týdnu 48,39 koruny za litr. Benzín za 41,63 koruny. Dalo by se tedy říct, že nová vládní vyhláška s maximální středeční cenou 49,59 pro naftu a 41,15 pro benzín vlastně ceny paliv zvyšuje.

Samozřejmě to není pravda. Mnohde zůstanou ceny nižší. Vláda jen zcela nesystémově a protitržně začala řídit ceny jedné komodity. Překročení hranice, kdy se stát začal, ať už pod jakoukoliv záminkou, hrabat v maržích soukromých firem, je mnohem děsivější skutečností než nějaká ta koruna za naftu navíc.

„Celá civilizace dnes v noci zemře,“ hrozí Trump Íránu

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se večer (v noci na středu středoevropského letního času) ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal, „Bůh žehnej skvělému íránskému lidu“.

„Dnes v noci zanikne celá jedna civilizace a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Nicméně, nyní, když máme úplnou a totální změnu režimu, kde převládají odlišné, chytřejší a méně radikalizované mozky, možná se může stát něco revolučně úžasného, kdo ví?“, napsal Trump. „Dozvíme se to dnes v noci, v jeden z nejdůležitějších okamžiků v dlouhé a složité historii světa. 47 let vydírání, korupce a smrti konečně skončí. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu!“, dodal.

Trump Íránu hrozí, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala.Taková dohoda musí podle amerického prezidenta zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu. V nebývale vulgárním příspěvku Trump v neděli napsal: „V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom... Otevřete ten z*sraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle“, příspěvek zakončil „chválou Alláhovi“. V následujícím pak napsal „úterý 20:00“, což je středa 2:00 středoevropského letního času.

Írán hrozí odvetou

Nejmenovaný íránský vysoce postavený činitel agentuře Reuters sdělil, že si Írán a USA nadále vyměňují zprávy prostřednictvím Pákistánu. Teherán ale podle zdroje neprokáže flexibilitu, pokud po něm bude Washington požadovat, aby se pod nátlakem vzdal. Zdroj také uvedl, že Írán po Kataru Spojeným státům vzkázal, že pokud USA zaútočí na íránské elektrárny, íránské odvetné údery „uvrhnou do tmy celý region, včetně Saúdské Arábie“.

Pokud se situace vymkne kontrole, mohli by podle zdroje spojenci Íránu, respektive jemenští šíitští povstalci Húsíové, uzavřít úžinu Báb al-Mandab, která je strategicky důležitá pro přepravu ropy, jelikož propojuje Adenský záliv s Rudým mořem a lodě tudy dále přepravují náklad do Evropy přes Suezský průplav. Zatímco uzavření Hormuzského průlivu má dopad hlavně na asijské země, uzavření úžiny Báb Al-Mandab by mohlo mít dopad na evropské zásoby energie a dovoz z Asie, poznamenal web stanice France 24.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

V důsledku války, včetně íránské blokády Hormuzského průlivu, značně vzrostly ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích.

Donald Trump

„Všechno to začalo Grónskem,“ vysvětlil Trump svou kritiku NATO

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho současné výhrady vůči NATO mají kořeny ve sporu o Grónsko z počátku letošního roku. „Upřímně řečeno, všechno to začalo Grónskem," uvedl během tiskové konference v Bílém domě. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já řekl: ‚tak nashledanou'."

Íránská armáda odmítá Trumpa: jeho „arogantní rétorika“ nás neovlivní

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku" amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž uvedla, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace. Informovala o tom agentura AFP.

Investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) posiluje své vedení. Novým managing partnerem a významným podílníkem se stal Jan Černý, který má vést budování a rozvoj private equity portfolia skupiny. Firma zároveň plánuje v následujících pěti letech investovat až 10 miliard korun do evropských společností s globálními ambicemi.

Podle PFC se otevírá významná investiční příležitost na průsečíku technologií, umělé inteligence a tradičních průmyslových odvětví. Skupina chce tohoto trendu využít a zrychlit své investice do firem, které mohou růst i díky kombinaci technologického know-how, provozního zlepšení a mezinárodní expanze.

„Vždycky jsme chtěli stavět firmy světové úrovně. Dnes víme, jak na to, máme kapitál i infrastrukturu na to, abychom mohli pracovat ve větším měřítku a ještě rychleji,“ uvedl partner Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. „Jan Černý je ta správná investorská osobnost, se kterou budeme moci pracovat v druhé dekádě ještě rychleji a v mnohem širším záběru.“

Pale Fire Capital se v rámci private equity zaměří na společnosti se silnou tržní pozicí, jejichž další růst může zásadně ovlivnit využití moderních technologií včetně umělé inteligence. Důležitým tématem mají být také generační obměny ve firmách a řešení nástupnictví.

„Významným investičním tématem budou také generační obměny a řešení nástupnictví ve firmách, kde nabídneme dlouhodobé zázemí majitelům,“ uvedl Jan Černý, který do skupiny přichází s dlouholetou manažerskou zkušeností a zaměřením na výzkum, vývoj, export a budování dlouhodobé hodnoty firem.

Rozšíření investičního záběru

Skupina zároveň rozšiřuje svůj investiční záběr. Vedle digitálních projektů se chce více zaměřit i na tradiční odvětví, kde se propojují s moderními technologiemi. „Nechceme se už dívat jen na čistě digitální společnosti. Zajímá nás průsečík technologií a tradičních odvětví,“ uvedl partner PFC Jan Barta.

Podle vedení zůstane skupina aktivním investorem, který firmám pomáhá s růstem a expanzí na nové trhy. „Rozšiřujeme sice svůj záběr, ale dál zůstáváme aktivními hands-on investory,“ doplnil partner David Holý.

Bankéř Dusílek nastupuje do MTX mladého Otavy

Vedení průmyslového konglomerátu MTX Group posílí Jakub Dusílek, dosavadní šéf UniCredit Bank v ČR a na Slovensku, bude provozním šéfem skupiny.

Vedle Barty, Šenkypla, Holého a Černého zůstávají partnery skupiny také Petr Krajíček a Jiří Ponrt.

Černý zdůraznil, že cílem je budovat dlouhodobě silné evropské firmy. „Nechceme stavět výnos na finančním engineeringu ani na krátkodobé optimalizaci. Chceme budovat silné evropské společnosti s ambicí stát se lídry svých oborů,“ uvedl.

V souvislosti s rozvojem private equity segmentu plánuje PFC také rozšířit svůj investiční tým o nové profesionály. Podle Černého jde o příležitost zapojit se do budování mezinárodních projektů s českým zázemím.

