Recenze: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
Šest kapitol během roku, každá po jedenácti jídlech. Šest kapitol proměňujících se v rytmu ročních období a přírody. Menu postavené na panamericko-středomořské kuchyni, které tak trochu propojuje příběh majitelů, kuchařů i samotných hostů. A k tomu netradiční párování s koktejly natolik zajímavými, že se vám při prvním doušku na chvíli zatají dech. To je konceptuální zážitková restaurace Eleven.
Na pražské Vinohrady přináší svěží a autentické chutě i intimní atmosféru moderních evropských bister, kvůli které se vyplatí naplánovat cestu i z druhého konce města.
Kapitola 1: Minulost macerovaná v dýmu startek
Restaurace, přesněji řečeno hospoda, byla ve Slavíkově ulici číslo 15, kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad, snad odjakživa. Jen trochu jiná. V prostoru pár schodů pod úrovní chodníku se v dřevních dobách nacházel svérázný Hostinec Slavíkova. Podle pamětníků mu pevnou rukou kralovala razantní paní vrchní, se kterou nebylo radno smlouvat o dalším kousku ani o konečné číslovce na účtence. U dřevěných stolů pravidelně sedávali štamgasti důchodového věku macerovaní v neprostupném šedomodrém dýmu startek. Tolik vzpomínky na doby dávno minulé.
Od konce legendární čtyřky ale jako by zajímavý a nečekaně intimní prostor pár desítek metrů od Jiřáku neměl štěstí. Vystřídaly se v něm nejrůznější podniky – od tibetské restaurace AMA přes islandskou Dóttir až po poke restauraci Bowl and Tonic, na jejímž základě majitelé postavili zážitkový koncept panamericko-středomořské restaurace Eleven.
Kapitola 2: Jedenáctka jako matematika gastronomického příběhu
Číslice jedenáct není jen v názvu samotné restaurace, ale je prorostlá celým konceptem. Jedenáct jídel na menu, jedenáct koktejlů k jednotlivým pokrmům. Jedenáct signature gin&toniců. Žádný z těchto prvků tady však nefunguje jako solitérní disciplína. Naopak všechno dohromady je součástí celkového zážitku, nálady a těžko popsatelného, lehce nostalgického, a přesto moderního dojmu.
Atmosféra i samotný koncept restaurace totiž stojí na pocitu, že se něco mění, plyne a vyvíjí. Menu se tu neskládá čistě racionálně, jen podle sezónních ingrediencí. Místo toho se jaksi živelně přizpůsobuje náladě a chuti kuchařů i hostů a přirozeně se mění, jako by chtělo vystihnout proměnlivost času, okamžik konkrétního období i vývoj samotné restaurace.
Podnik pracuje s menu v jednotlivých kapitolách, které se každé dva měsíce, vždy jedenáctého, proměňují skoro jako nové dějství jednoho dlouhého příběhu.
V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones
Enjoy
V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Kapitola 3: Rozkvět na talíři i ve vnitrobloku
Současné menu restaurace nese název Kapitola 3 – BLOOM. Rozkvět. Odkazuje přitom nejen na jarní květenu, ale i na rozvoj samotné restaurace, která na slunečné dny, respektive večery, netrpělivě čekala. Její romantická bylinková zahrádka ve vnitrobloku je totiž největším kouzlem zdejšího, lehce komorního, prostoru.
V předkrmech aktuálního menu dominuje stálice ceviche – tradiční peruánské jídlo ze syrových ryb marinovaných v citrusové šťávě. V kapitole Bloom můžete ochutnat ceviche z čerstvého tuňáka s jalapeño omáčkou, paprikou, cherry rajčaty, červenou cibulí, koriandrem a dýňovými semínky. Chuťově krásně svěží, intenzivní a lehce pikantní.
Pro ty, kteří chtějí jídlo sdílet, je tu mezze. Na talíř v tomto případě dostanete několik mističek s tataráčkem z lososa a tuňáka, pečenými paprikami, bílými fazolemi, marinovanými olivami a pečeným lilkem s jogurtem. Ochutnat můžete i vizuálně podmanivá sous-vide a grilovaná chapadla chobotnice s rajčaty a petrželovou emulzí nebo třeba burratu s vlastnoručně vyrobeným pestem. Celá zdejší předkrmová sestava je lehká, čerstvá a i přes precizní servis působí tak nějak domácky autentická.
Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBread místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
V korejském bistru BBread dostanete k toastu rukavice. A hned pochopíte proč
Enjoy
Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBread místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
V hlavních chodech sází Eleven na kontrasty – barevné i chuťové. Za ochutnání stojí třeba tuňák, kterého dostáváme na stůl jen lehce zataženého zvenku, aby si uvnitř zachoval máslovou jemnost sashimi. Jeho chuť je čistá, delikátní a téměř se rozpadá na jazyku. Zelené fazolky dodávají jídlu svěžest a příjemné křupnutí, drobenka z černých oliv zase zajímavou slanost. Olivová emulze celému pokrmu propůjčuje chuť koncentrovaného Středomoří.
Rib eye v bylinkách a sušeném citronu s grilovanými artyčoky a hovězím jus zase připomíná současnou kuchyni jižní Evropy. Ve způsobu servisu ji ale kombinuje s výrazně americkým dojmem – velkým kusem perfektně ugrilovaného masa se silnou redukcí a důrazem na kouřovost.
Telecí, které na menu najdete jako desátý pokrm, je naopak jemné, křehké a středomořsky elegantní. Citronová omáčka a kapary mu dodávají nečekanou hravost a intenzitu.
V jarním menu pak najdete také restované krevety s grepem, avokádem a fenyklem, lososa se zeleným chřestem a máslovo-citronovou omáčkou nebo třeba oblíbené jídlo majitele – chřestové risotto s bílým vínem. Symbolickým jedenáctým chodem je vždy dezert. V kapitole Bloom vsadili na jeden z nejslavnějších francouzských dezertů světa, crème brûlée. Servírují ho tu hned ve dvou variantách: citronové a marakujové.
V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar
Enjoy
V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
Kapitola 4: Drinky jako pikantní pokračování jídel
Vinohradská Eleven však nestojí pouze na jídle. Překvapivě důležitou roli tu hraje i párování s promyšlenými koktejly, pro které si zdejší bar vyrábí vlastní tinktury a bylinkové infuze.
Každá kapitola má vlastní sérii signature drinků, které fungují skoro jako tekuté pokračování jednotlivých chodů. Většinu z nich vám navíc zdejší barmanka na přání namíchá i ve skvělé nealkoholické variantě.
K ceviche si tak můžete dát překvapivě pikantní Green Flare z Canaïma ginu, suchého vermutu, limetové šťávy a jalapeño tinktury. K tuňákovi jako hlavnímu chodu vám naservírují Olive Shade – kombinaci Olmeca Blanco tequily, suchého vermutu, limetové šťávy a olivové vody. Telecí pak můžete spárovat s neskonale suchým a neskonale dobrým drinkem Pale Mist z lehce slaného ginu Mare Capri, Absolut vodky, bylinkového aperitivu Lillet Blanc a citronového twistu.
Drinky tu nejsou samoúčelným experimentem ani přehlídkou efektních barmanských triků. Koktejly v Eleven jsou samy o sobě zajímavé a fascinující v tom, jak přesně dokážou ladit s jednotlivými chody. Povětšinou jsou suché, elegantní, dospělé a nečekaně dobré. Stejně jako celý gastronomický zážitek v Eleven.
Zdravé jídlo je dnes velký byznys. Regály plní proteinové výrobky, funkční nápoje a superpotraviny, sociální sítě zase rady o kortizolu, glukóze nebo sacharidech. Jenže kde končí skutečná výživa a začíná marketing? V rozhovoru s nutriční specialistkou Vendulou Popelkovou, známou na sítích jako @doktorkapotravin, boříme nejčastější mýty o jídle a vysvětlujeme, proč zdravá strava nemusí být drahá ani složitá.
Sacharidy jako nepřítel, high protein jako spasitel a nebezpečný meloun. Doktorka potravin boří mýty, kterým možná věříte i vy
Enjoy
Zdravé jídlo je dnes velký byznys. Regály plní proteinové výrobky, funkční nápoje a superpotraviny, sociální sítě zase rady o kortizolu, glukóze nebo sacharidech. Jenže kde končí skutečná výživa a začíná marketing? V rozhovoru s nutriční specialistkou Vendulou Popelkovou, známou na sítích jako @doktorkapotravin, boříme nejčastější mýty o jídle a vysvětlujeme, proč zdravá strava nemusí být drahá ani složitá.
Sledujte Foodstream
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.