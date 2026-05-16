Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones
V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně.
Havana, polovina 20. století. Zvláštní jiskřivá i líná energie staré Kuby. Španělské rytmy, daiquiri a vůně jídel, ze kterých cítíte dalekou exotiku - trhané hovězí v rajčatové omáčce, grilované chapadlo kalamáru s chorizem nebo platano banány s citrusovou omáčkou… A za velkými okny místního bistra oceán. No dobře, oceán ne. Ve vršovickém Kubistru je však tak příjemně, že u zdejší kubánské kuchyně velmi rychle zapomenete na čas i prostor.
Jídlo vám tady připraví sám šéfkuchař Jakub Reimitz, který vařil třeba pro Rolling Stones, Demi Moore nebo Bruce Willise.
Na nenápadný podnik v Mexické ulici upozorňují hlavně velká výlohová okna. U stolků si povídají páry a skupinka vážených madames, se kterými se šéfkuchař loučí téměř rodinným „Tak zase za měsíc, dámy.“ Jediná kubánská restaurace v Praze má tak trochu atmosféru staré Havany z hemingwayovských románů - lehce nostalgickou, trochu zasněnou a protkanou vůní grilovaného masa, rajčat, mořských plodů, citrusů a voňavého rumu.
I přesto, že dnešní Kuba je teď zemí zmítanou ekonomickou krizí a její obyvatelé hladoví, tu zvláštní směs nostalgie, hrdosti a radosti ze života si kubánská kultura nese dál. A v Kubistru, alespoň na chvíli, znovu ožívá.
Ostatně, Jakub Reimitz není v gastronomii žádným nováčkem. Kubánskou kuchyni se učil od rodilé Kubánky Dani Perez a za sebou má angažmá v podnicích jako Four Seasons Hotel Prague, Carlo IV nebo legendární (dnes již uzavřené) La Provence.
Pověst skvělé kuchyně Kubistro předchází. Stačí se zeptat místních nebo se podívat do diskuzí na sociálních sítích - hosté kuchyni chválí téměř jednohlasně. A právem. Stejně jsme si ji pochvalovali i my během naší návštěvy s přáteli.
Starý hadry a smažená kráva na večeři
Menu je plné názvů, které zní lehce tajemně a někdy trochu roztodivně. Třeba Ropa Vieja, v doslovném překladu „staré hadry“. Ve skutečnosti jde ale o jedno z nejlepších jídel večera - dlouze tažené trhané hovězí maso v rajčatové omáčce s rýží, černými fazolemi a smaženým platano banánem. Maso se téměř rozpadá, omáčka je hluboká, lehce nakyslá a banán celé jídlo příjemně zjemní a dodá mu překvapivost a orginalitu.
Podobně matoucí název má i Vaca Frita Con Fufu de Platano - doslova „smažená kráva s kaší ze zelených banánů“. Na stůl ale dorazí perfektní grilovaný flank steak s gratinovanou cibulí a jemně šťouchanými platano banány. Výrazné, šťavnaté, skvělé jídlo.
Dalším místním „signature” jídlem je grilované chapadlo kalamáru s dušenou čočkou, chorizem a čerstvou zeleninou s omáčkou Baracoa z rajčat a kokosového mléka. Kombinace, která zní možná trochu divoce, ale chutná báječně. Celé je to svěží, nečekané a chuťově neuvěřitelně zajímavé.
A pokud jdete na večeři s dětmi či jinými burgeromilci, v menu najdete i burger Frita Cubana s pečenou cibulí, bramborovou slámou a steakovou salsou.
Vůně, chutě, okra, juka
Kubistro se ale nebojí ani surovin typických pro kubánskou a karibskou kuchyni, které v českých restauracích potkáte poskrovnu. Třeba manioku, okry nebo černých fazolí.
„Hodně lidí má obavy, jestli není kubánská kuchyně pálivá. Mají dojem, že je to podobné jako mexická kuchyň. Ale kubánská není vůbec pálivá, je to něco mezi španělskou a italskou kuchyní, obohacenou o tropické suroviny, jako je juka, okra a platano banány, které tady Evropě nejsou úplně typické,” vysvětluje Jakub Reimitz.
Okra (někdy nazývaná také gumbo nebo ibišek jedlý) je zelený lusk s chutí připomínající něco mezi cuketou, lilkem a fazolkami. V Kubistru ji můžete ochutnat třeba v podobě zeleninového ragú nebo marinovanou s pečenými rajčaty, paprikami a cibulí v Ensalada de Quimbombo.
Maniok, nebo-li juka, je naopak hnědý, hutný škrobový kořen, který chutí trochu připomíná jemnější a lehce nasládlou bramboru. V karibské a latinskoamerické kuchyni je to naprostý základ domácí kuchyně. Ve vršovickém bistru doplňuje například grilovaný filet z tresky se zeleninovým sofritem.
Milovníci mořských plodů pak na menu najdou, samozřejmě, i krevety - třeba v salátu nebo jako hlavní chod s voňavou omáčkou z rajčat, paprik a bílého vína.
My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita…
Slavná věta ještě slavnějšího spisovatele Ernesta Hemingwaye „My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita“ se stala symbolem celé romantické představy staré Havany. Tropické noci, hudba, rozpálené ulice, bary, ve kterých se zastavil čas - a samozřejmě rum. Ve vršovickém Kubistru ho najdete dost, hlavně od tradiční kubánské značky Legendario.
Stálicí nápojového menu je samozřejmě i nejoblíbenější drink již zmíněného génia světové literatury, daiquiri. Jednoduchý, dokonale osvěžující koktejl z bílého rumu, limety a cukrového sirupu, který Hemingway miloval natolik, že se stal součástí celé kubánské legendy. Ještě o něco zajímavější je ale Canchanchara, drink s medovou vodou, limetou a zlatým rumem, který chutná trochu jako Kuba sama - sladce, svěže, líně a nebezpečně pitelně.
Navzdory skvělé kuchyni Kubistro zdaleka není místem, kde musíte absolvovat několikachodovou večeři, abyste si ho užili. Klidně sem můžete zajít s přáteli jen na daiquiri, Canchancharu nebo skleničku vína a k tomu něco malého na ochutnání. Tenhle vršovický podnik totiž přímo vybízí k tomu sednout si k oknu, poslouchat kubánské rytmy a na chvíli zapomenout na svět okolo sebe. A možná za těmi okny na chvíli taky uvidíte oceán…
