Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones

Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones

Signature dish bistra Kubistro
Petra Martínková
V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně.

Havana, polovina 20. století. Zvláštní jiskřivá i líná energie staré Kuby. Španělské rytmy, daiquiri a vůně jídel, ze kterých cítíte dalekou exotiku - trhané hovězí v rajčatové omáčce, grilované chapadlo kalamáru s chorizem nebo platano banány s citrusovou omáčkou… A za velkými okny místního bistra oceán. No dobře, oceán ne. Ve vršovickém Kubistru je však tak příjemně, že u zdejší kubánské kuchyně velmi rychle zapomenete na čas i prostor.

Jídlo vám tady připraví sám šéfkuchař Jakub Reimitz, který vařil třeba pro Rolling Stones, Demi Moore nebo Bruce Willise.

ROPA VIEJA neboli Starý hadry. Trhané hovězí maso dušené v rajčatové omáčce s paprikami a bílým vínem s moros y cristianos a smaženým platano banánem LOMO DE CERDO ASADAS EN SU JUGO neboli pečená vepřová panenka na cibuli a citrónech s moros y cristianos a smaženými chipsy z platano banánů FRITA CUBANA neboli kubánský hamburger s pečenou cibulí, smaženou bramborovou slámou, a steakovou salsou 8 fotografií v galerii

Na nenápadný podnik v Mexické ulici upozorňují hlavně velká výlohová okna. U stolků si povídají páry a skupinka vážených madames, se kterými se šéfkuchař loučí téměř rodinným „Tak zase za měsíc, dámy.“ Jediná kubánská restaurace v Praze má tak trochu atmosféru staré Havany z hemingwayovských románů - lehce nostalgickou, trochu zasněnou a protkanou vůní grilovaného masa, rajčat, mořských plodů, citrusů a voňavého rumu.

I přesto, že dnešní Kuba je teď zemí zmítanou ekonomickou krizí a její obyvatelé hladoví, tu zvláštní směs nostalgie, hrdosti a radosti ze života si kubánská kultura nese dál. A v Kubistru, alespoň na chvíli, znovu ožívá.

Ostatně, Jakub Reimitz není v gastronomii žádným nováčkem. Kubánskou kuchyni se učil od rodilé Kubánky Dani Perez a za sebou má angažmá v podnicích jako Four Seasons Hotel Prague, Carlo IV nebo legendární (dnes již uzavřené) La Provence.

Pověst skvělé kuchyně Kubistro předchází. Stačí se zeptat místních nebo se podívat do diskuzí na sociálních sítích - hosté kuchyni chválí téměř jednohlasně. A právem. Stejně jsme si ji pochvalovali i my během naší návštěvy s přáteli.

Starý hadry a smažená kráva na večeři

Menu je plné názvů, které zní lehce tajemně a někdy trochu roztodivně. Třeba Ropa Vieja, v doslovném překladu „staré hadry“. Ve skutečnosti jde ale o jedno z nejlepších jídel večera - dlouze tažené trhané hovězí maso v rajčatové omáčce s rýží, černými fazolemi a smaženým platano banánem. Maso se téměř rozpadá, omáčka je hluboká, lehce nakyslá a banán celé jídlo příjemně zjemní a dodá mu překvapivost a orginalitu.

Podobně matoucí název má i Vaca Frita Con Fufu de Platano - doslova „smažená kráva s kaší ze zelených banánů“. Na stůl ale dorazí perfektní grilovaný flank steak s gratinovanou cibulí a jemně šťouchanými platano banány. Výrazné, šťavnaté, skvělé jídlo.

Dalším místním „signature” jídlem je grilované chapadlo kalamáru s dušenou čočkou, chorizem a čerstvou zeleninou s omáčkou Baracoa z rajčat a kokosového mléka. Kombinace, která zní možná trochu divoce, ale chutná báječně. Celé je to svěží, nečekané a chuťově neuvěřitelně zajímavé.

A pokud jdete na večeři s dětmi či jinými burgeromilci, v menu najdete i burger Frita Cubana s pečenou cibulí, bramborovou slámou a steakovou salsou.

Vůně, chutě, okra, juka

Kubistro se ale nebojí ani surovin typických pro kubánskou a karibskou kuchyni, které v českých restauracích potkáte poskrovnu. Třeba manioku, okry nebo černých fazolí.

„Hodně lidí má obavy, jestli není kubánská kuchyně pálivá. Mají dojem, že je to podobné jako mexická kuchyň. Ale kubánská není vůbec pálivá, je to něco mezi španělskou a italskou kuchyní, obohacenou o tropické suroviny, jako je juka, okra a platano banány, které tady Evropě nejsou úplně typické,” vysvětluje Jakub Reimitz.

Okra (někdy nazývaná také gumbo nebo ibišek jedlý) je zelený lusk s chutí připomínající něco mezi cuketou, lilkem a fazolkami. V Kubistru ji můžete ochutnat třeba v podobě zeleninového ragú nebo marinovanou s pečenými rajčaty, paprikami a cibulí v Ensalada de Quimbombo.

Maniok, nebo-li juka, je naopak hnědý, hutný škrobový kořen, který chutí trochu připomíná jemnější a lehce nasládlou bramboru. V karibské a latinskoamerické kuchyni je to naprostý základ domácí kuchyně. Ve vršovickém bistru doplňuje například grilovaný filet z tresky se zeleninovým sofritem.

Milovníci mořských plodů pak na menu najdou, samozřejmě, i krevety - třeba v salátu nebo jako hlavní chod s voňavou omáčkou z rajčat, paprik a bílého vína.

My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita…

Slavná věta ještě slavnějšího spisovatele Ernesta Hemingwaye „My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita“ se stala symbolem celé romantické představy staré Havany. Tropické noci, hudba, rozpálené ulice, bary, ve kterých se zastavil čas - a samozřejmě rum. Ve vršovickém Kubistru ho najdete dost, hlavně od tradiční kubánské značky Legendario.

Stálicí nápojového menu je samozřejmě i nejoblíbenější drink již zmíněného génia světové literatury, daiquiri. Jednoduchý, dokonale osvěžující koktejl z bílého rumu, limety a cukrového sirupu, který Hemingway miloval natolik, že se stal součástí celé kubánské legendy. Ještě o něco zajímavější je ale Canchanchara, drink s medovou vodou, limetou a zlatým rumem, který chutná trochu jako Kuba sama - sladce, svěže, líně a nebezpečně pitelně.

Navzdory skvělé kuchyni Kubistro zdaleka není místem, kde musíte absolvovat několikachodovou večeři, abyste si ho užili. Klidně sem můžete zajít s přáteli jen na daiquiri, Canchancharu nebo skleničku vína a k tomu něco malého na ochutnání. Tenhle vršovický podnik totiž přímo vybízí k tomu sednout si k oknu, poslouchat kubánské rytmy a na chvíli zapomenout na svět okolo sebe. A možná za těmi okny na chvíli taky uvidíte oceán…

Protein je všude. V Česku vzniká systém, který výrobky srovnává podle složení

Kulturista
iStock
nst
nst

NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost.

Jak poznat kvalitní proteinový přípravek v záplavě stovek produktů na trhu? Nový systém NutraRating přináší v Česku vůbec první systematické hodnocení proteinů podle jejich složení a kvality. Vznikl ve spolupráci e-shopu Pilulka.cz s odborníky z akademického prostředí a má zákazníkům usnadnit orientaci v kategorii, kde rozdíly mezi jednotlivými produkty nebývají na první pohled zřejmé. Oznámila to Marie Brázdová z Pilulky v tiskové zprávě.

Trh s doplňky stravy tak podle autorů získává nástroj, který zákazníkům umožní rozhodovat se podle ověřitelných parametrů namísto líbivých obalů a marketingových slibů. NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost. Metodika přitom vychází z veřejně dostupných informací a certifikátů dodaných výrobci, přičemž relevantně porovnává vždy jen produkty ve své vlastní kategorii.

Na vývoji metodiky se podíleli odborníci z oblasti biochemie a molekulární biologie, jmenovitě Michal Pohludka a Milan Jakubek. Podle Pohludky volí lidé proteiny z různých důvodů – ať už kvůli hubnutí, nabírání svalové hmoty nebo jen pro doplnění jídelníčku – a systém proto komplexně analyzuje hned několik parametrů současně. Největší důraz je v hodnocení kladen na samotný obsah bílkovin.

CEO Pilulky Petr Toupal vysvětluje, že trh s proteiny je dlouhodobě nepřehledný a cílem novinky je usnadnit lidem orientaci v přehlceném online prostředí. Systém mimo jiné reaguje na silně rostoucí kategorii proteinů, v níž z pohledu zákaznických preferencí jednoznačně dominují syrovátkové (whey) proteiny.

NutraRating se již několik měsíců funguje i u dalších doplňků stravy, jako jsou vitamíny či minerály, a v řádu dnů se plánuje jeho rozšíření na kompletní sortiment doplňků. Celá iniciativa má do tohoto segmentu přinést vyšší tlak na transparentnost výrobců a jednodušší rozhodování pro zákazníky. Těm navíc při individuálním výběru pomáhá také takzvaný Chytrý průvodce.

Reportáž: Belvedér mizí za lešením. Čeká ho stomilionová oprava

Letohrádek královny Anny projde dvouletou rekonstrukcí.
Petra Nehasilová/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Královský letohrádek královny Anny, známý jako Belvedér, se na téměř dva roky uzavírá veřejnosti. Správa Pražského hradu zahájila jeho rozsáhlou obnovu za zhruba 100 milionů korun. Oprava renesanční památky přichází v době, kdy se proměnou chystá projít i širší okolí Hradu včetně Chotkových sadů.

Ještě nedávno se tu zastavovali návštěvníci Pražského hradu kvůli výhledu a elegantní stavbě, která působí spíš jako kus Itálie v Praze. Teď u Královského letohrádku začínají přípravné práce. Belvedér, jedna z nejčistších renesančních staveb na sever od Alp, se na téměř dva roky uzavírá veřejnosti. 

Správa Pražského hradu zahájila jeho rozsáhlou rekonstrukci. Oprava má trvat necelé dva roky a vyjít přibližně na 100 milionů korun. Do jara 2028 tak zůstane letohrádek nepřístupný. Místo výstav a komorních akcí přijdou na řadu restaurátoři, kameníci, truhláři i odborníci na historické omítky.

8 fotografií v galerii

Ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek mluví o zahájení rekonstrukce jako o historickém okamžiku. Letohrádek královny Anny podle něj Hrad postupně předává stavební firmě, která mu má během příštích dvou let navracet původní podobu a krásu. První přípravné práce už jsou patrné směrem k Chotkovým sadům.

Ticho před opravou

Královský letohrádek stojí v zahradě trochu stranou hlavních turistických proudů. Sloupové arkády, jemná proporce fasády a charakteristická střecha ve tvaru lodního kýlu dávají stavbě lehkost, kterou si s Pražským hradem běžně nespojujeme.

Za touto lehkostí je ale složitá stavební historie a také opotřebení, které už nešlo dál odkládat. Statické zajištění potřebuje jižní část objektu. Opravy se dotknou fasády, arkád, balustrád, říms, omítek, oken, dveří, podlah, příček i stropů. Uvnitř vznikne také důstojnější zázemí pro kustody.

Proměnou projde i osvětlení. Přibudou nástěnná svítidla, historické lustry se budou repasovat. Restaurátorské sondy zároveň odkryly původní renesanční kletované omítky, které mají být zachovány. Pracovat se bude i s malbami a s klenutým stropem pod střechou, z něhož mají zmizet nátěry z 20. století.

Hrad chce podle Vyhnánka původní charakter stavby respektovat i po rekonstrukci. Letohrádek má dál sloužit především komorním setkáním, kulturním akcím a výstavám, které nemají zvýšené nároky na udržování stabilního klimatu. Zimní provoz se ani do budoucna neplánuje, protože by historickou stavbu výrazně zatěžoval.

Sto milionů pro Belvedér, stovky milionů pro Hrad

Zakázku na obnovu Belvedéru vyhrála společnost Konsit. Původní odhad ceny činil 139 milionů korun bez DPH, vysoutěžená částka má být podle hradní správy výrazně nižší, přibližně kolem 100 milionů korun. Přesná cena se ale ukáže až během prací. „Podařilo se to vysoutěžit výrazně levněji.  Až realita ukáže, kolik to přesně bude, jak to u památek bývá,“ řekl Vyhnánek. 

Rekonstrukce Belvedéru přitom není jedinou velkou stavební akcí, kterou Správa Pražského hradu v posledních letech připravuje. Vyhnánek ji zasazuje do širšího investičního obratu Hradu. „Není to dokonce ani největší oprava nebo rekonstrukce, kterou v posledních letech provádíme,“ řekl. 

Jako příklad zmínil rekonstrukci Ústavu šlechtičen, která má podle něj vyjít na necelých 200 milionů korun. Další pravidelné investice směřují do katedrály, kde Hrad každoročně realizuje práce přibližně za deset milionů korun. 

Vyhnánek upozornil, že objem investic Správy Pražského hradu v posledních letech výrazně vzrostl. Zatímco ještě před rokem 2023 šly podle něj do obnovy Pražského hradu spíše desítky milionů korun ročně, loni už se částky dostaly do stovek milionů. Většinu těchto oprav podle něj hradní správa financuje z vlastních příjmů, zejména ze vstupného na prohlídkové okruhy. Peníze, které návštěvníci na Hradě utratí, se tak mají vracet zpět do obnovy památek, zahrad a veřejných prostorů hradního areálu.

Nejen budova, ale celý hradní okraj

Oprava Belvedéru nepřichází osamoceně. Proměnou mají projít také Chotkovy sady, historicky první veřejný park v Praze. Správa Pražského hradu už pro jejich obnovu vybrala architektonický tým v soutěži a příprava projektu pokračuje. Samotná rekonstrukce by měla začít v příštích letech.

Letohrádek pro královnu, která se ho nedožila

Příběh Belvedéru začal ve 30. letech 16. století. Ferdinand I. jej nechal stavět pro svou manželku Annu Jagellonskou. První návrh vytvořil italský stavitel Paolo della Stella. Původně přízemní stavbu později na přání panovníka navýšil o patro a typickou střechu především Bonifác Wohlmut. Práce ale přerušil požár katedrály sv. Víta v roce 1541 a následná obnova. Letohrádek byl dokončen až v roce 1563. Anna Jagellonská se dokončení nedožila. Zemřela v roce 1547 ve věku 43 let po porodu svého patnáctého dítěte.

Belvedér v dalších staletích měnil funkce. Sloužil jako místo reprezentace, ale také jako astronomická observatoř. Podle hradní správy zde po určitou dobu působil Tycho Brahe a pozoroval hvězdy. Později v letohrádku sídlili dělostřelci. Od poloviny 19. století se objekt proměnil v obrazárnu. Tehdy přibylo monumentální schodiště. Další výraznou stopu zde zanechal Josip Plečnik, autor stropu nad schodištěm i stolu u vstupu. Ve 20. století se na obnově podílel také Pavel Janák.

Poslední větší zásahy probíhaly mezi lety 1988 až 1991 a 2004 až 2010, kdy se řešilo hlavně zatékání. V roce 2012 přišla na řadu střešní krytina.

