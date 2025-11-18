V příštích měsících by mohlo zvolnit zdražování potravin, uvedli analytici
Vývoj výrobních cen naznačuje, že by v příštích měsících mohlo zvolnit zdražování potravin. Průmyslové zboží důvod ke zdražování nemá, shodli se analytici při hodnocení říjnových cen průmyslových výrobců. Podle dat Českého statistického úřadu ceny zemědělských výrobců zmírnily meziroční růst na 3,2 procenta ze zářijových 7,1 procenta a ceny průmyslových výrobců prohloubily pokles na 0,7 procenta ze zářijových 0,1 procenta.
„Uklidnění, byť zřejmě dočasného, bychom se v nadcházejících měsících mohli dočkat u cen potravin, jejichž zpracovatelé reportují již třetí meziměsíční cenový pokles v řadě,“ uvedl hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Oproti září se ceny v potravinářském průmyslu snížily o 0,4 procenta. „Nadějně v tomto ohledu vyznívá i prudké zpomalení meziročního růstu cen zemědělských výrobců,“ doplnil Hradil.
Analytička Raiffeisenbank Tereza Krček upozornila, že za růstem zemědělských cen stojí cena hnojiv, obalů, vyšší náklady na chov zvířat, ale také rostoucí mzdy. „V tomto odvětví ve druhém čtvrtletí vzrostly o více než devět procent,“ uvedla.
Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč očekává v listopadu další zpomalení meziročního růstu cen zemědělských výrobců. „Vývoj cen v rostlinné výrobě podle našeho názoru naznačuje, že se meziroční růst výrobních cen v živočišné výrobě bude dále zpomalovat,“ řekl. Ceny v rostlinné výrobě v říjnu meziročně klesly o 2,5 procenta, v živočišné výrobě zpomalilo tempo meziročního růstu cen na 17,3 procenta ze zářijových 19,1 procenta.
Emisní povolenky na dovoz čili uhlíkové clo, které EU bez výraznějšího zájmu médií naplno zavádí za půldruhého měsíce, hned zkraje roku 2026, zásadně poškodí některé sektory české ekonomiky. Ohrozí zaměstnanost a vyvolá inflační tlaky, aniž by země mimo EU byly zásadněji dotčeny. Plyne to z článku v odborném žurnálu Energy Economics, který dopady uhlíkového cla podrobuje zevrubné analýze.
Lukáš Kovanda: Drahé povolenky, drahá Evropa. Uhlíkové clo zvýší ceny všeho — od bytů po letenky
Názory
Emisní povolenky na dovoz čili uhlíkové clo, které EU bez výraznějšího zájmu médií naplno zavádí za půldruhého měsíce, hned zkraje roku 2026, zásadně poškodí některé sektory české ekonomiky. Ohrozí zaměstnanost a vyvolá inflační tlaky, aniž by země mimo EU byly zásadněji dotčeny. Plyne to z článku v odborném žurnálu Energy Economics, který dopady uhlíkového cla podrobuje zevrubné analýze.
Ceny průmyslových výrobců nadále klesají. „Částečně je to dáno pokračující normalizací cen energií nicméně zlevňuje se kontinuálně i ve zpracovatelském průmyslu a také těžbě. Kromě poklesu cen samotných vstupů se na tomto vývoji podílí i nadále slabá průmyslová poptávka, která nutí dodavatele podbízet se cenou v zájmu zachování odbytu. Pro spotřebitelskou inflaci to znamená, že ze strany průmyslového zboží ani v dohledné době zdražování nehrozí,“ uvedl Hradil.
Meziročně se zvýšily ceny ve stavebnictví o 3,2 procenta. „Z delšího pohledu zde může být pro inflaci rizikem hlavně případné oživení stavebních prací na domech a bytech, ke kterému by mohlo dojít urychlením stavebního řízení a dalších procesů, což by mohlo ceny stavebních prací výrazně navýšit. Nicméně dopady těchto změn bychom pocítili nejdříve v roce 2027,“ řekl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.